Magyar megoldással hűthetők a túlforrósodott nagyvárosok

Az elmúlt évek és az idei nyár hőhullámai elviselhetetlen forróságot hoztak az európai kontinensre, Magyarországra bőven jutott hőségriadóból. Hazai kutatók felmérése alapján az európai nagyvárosok vezetői tisztában vannak a nyári forróság veszélyeivel, és most magyar mérnökökkel együtt kezdték el keresni a megoldást is.

Egyre gyakoribban a hőségriadók / Fotó: Paulinyi & Partners

A Paulinyi & Partners tervezőiroda, az Európai Űrügynökség (ESA) szerződéses partnereként, műholdas földmegfigyelési adatokkal és a hazai, illetve a külföldi önkormányzatok bevonásával dolgozza ki szolgáltatását, amelynek segítségével hűvösebb, élhetőbb városrészeket alakíthatnak ki a közeljövőben.

Veszélyben az emberi egészség is

Az Európai Unió Climate-ADAPT nevű platformjának előrejelzése szerint a klímaváltozás emberi egészséget fenyegető hatásai közül az emelkedő hőmérséklet a legsürgetőbb, ez egész Európára jellemző jelenség, amit a földrajzi fekvés befolyásol. A nyarakat szinte elviselhetetlenné tevő hőszigethatás viszont a városok méretével és népsűrűségével hozható összefüggésbe. A térképen jól látszik, hogy a leginkább veszélyeztetett területek, ahol a legerősebb a hőszigethatás,

Franciaország déli része,

Olaszország,

a Balkán-félsziget és

Románia déli területei.

Magyarországot közepes mértékben veszélyeztetik a hőhullámok,

Budapesten azonban akár 6 Celsius fokkal is növelhetik a hőmérsékletet a hőszigetek.

Az idei július volt az egyik legmelegebb hónap hazánkban a mérések kezdete óta. A hőség különösen érzékenyen érinti a városlakókat, itt több fokkal is magasabb lehet a hőmérséklet, mint a zöld területeken. A jövőben még erősebb hőhullámok várhatók, ez pedig több tucat európai nagyváros lakóinak az egészséget veszélyezteti.

Egyre több a hőségriadó

A beépített és aszfaltozott felületek könnyen elnyelik a hőt, ami magasabb hőmérsékletet eredményez, mint például a parkos területek esetében. „Az elmúlt hetek hőségriadói jól mutatják, hogy az emelkedő hőmérséklet hatásai számos európai nagyvárosokban egyre égetőbb problémát jelentenek. Felmérésünk azt mutatja, a városvezetők és ingatlanüzemeltetők is tudják, hogy cselekedni kell, de nincs a kezükben ehhez megfelelő eszköz. Építészként különösen nagy felelősségünk van az élhető környezet kialakításában, ezért is dolgozunk jelenleg is a megoldáson. Szakembereink egész évben az ESA támogatásával fejlesztik HeatScape Resolve nevű szolgáltatásunkat, amely segítheti a hőszigetek kezelését” – idézi a Világgazdasághoz eljuttatott közlemény Paulinyi Gergelyt, a Paulinyi & Partners Zrt. elnök-vezérigazgatóját.