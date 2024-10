Nem éri meg az ötszázalékos lakáshitelre várni, inkább vegyünk fel most drágábban, a kiváltáson pedig gondolkozzunk később

A kormány által belengetett 5 százalékos THM-plafon bevezetését nem feltétlenül érdemes megvárni, ugyanis közben az ingatlanárak is emelkednek, ráadásul egyre gyorsabb ütemben egy csütörtökön megjelent elemzés szerint.

Érdemes számolni, mielőtt a várakozás mellett döntünk / Fotó: Shutterstock

Nem lesz mindenki számára elérhető a kedvezményes hitel

A Biztos Döntés elemzése arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormány által várt 5 százalékos plafon a hitelekhez kapcsolt referenciakamatok alatt található, hiszen a 10 éves banki referenciakamat (10 éves BIRS) 6,84 százalék volt kedden, míg az 5 éves állampapírpiaci referenciahozam 6,38 százalékon állt ugyanekkor. Ez azt is jelenti, hogy a bankok igyekeznek a jogosultak körét is minél szűkebbre szabni, így

egyáltalán nem garantált, hogy a várakozással elérhető lesz mindenki számára a kedvezményes kamat.

Gergely Péter, a pénzügyi portál szakértője szerint ugyan már többször volt példa arra, hogy a bankok a referenciakamatok alatt kínáltak lakáshitelt, normál esetben a kockázatok miatt magasabb hozamot várnak a lakáshitelektől, mint amennyiért egymásnak vagy az államnak adnak kölcsönt. Ez még akkor is igaz, hogyha a pénzintézetek forrásköltsége jóval alacsonyabb a bankokban pihenő, immár 8231 milliárd forintra rúgó lakossági folyószámla-állomány és 342 milliárd forintnyi lekötött betét mellett.

A piacon terjengő pletykák szerint a bankok maximum 30 éves életkorhoz kötött, első, zöldfeltételeknek is megfelelő hitelt nyújtanának, ráadásul olyan méret- és árfeltételek mellett, ami Budapestet és környékét gyakorlatilag kizárná a kedvezményes hitelek köréből.

Amíg az olcsó lakáshitelre várunk, a piac tovább drágul

Ráadásul a Biztos Döntés. szakértője szerint ennél is fontosabb, hogy a lakásárakat is befolyásolják a hírek, így könnyen előállhat az a helyzet, hogy mire bevezetik az 5 százalékos kamatplafonnal kínált hitelt, addigra annyit drágul a lakás – és ezzel párhuzamosan annyit nő az igényelt hitel –, hogy végül a törlesztőrészlet is nagyobb lesz az alacsonyabb kamat mellett is.

Gergely Péter emlékeztetett, hogy az elmúlt hónapokban dinamikus növekedésnek indultak a lakásárak, amit hajt az új építésű lakások kínálatának szűkössége, ami a következő hónapokban sem fog változni, ugyanis az első fé évben kiadott 8972 építési engedély évtizedes mélypontnak számít.

Az új építésű kínálat hiánya pedig a használt lakások piacát is felfelé hajtja.

Az is az ingatlanárak emelkedése mellett szól, hogy az infláció csillapodásával jókora elhalasztott kereslet jelent meg, mivel a jelenlegi, 6 százalék közelébe csillapodott kamatszint mellett már bátrabbak a vásárlók is. A családtámogatás januári megújulása – 10-ről 11 millióra növelt babaváró és az immár akár 50 millió forintos hitelösszegig maximum 3 százalékos kamatszinten elérhető CSOK Plusz sikere (az utóbbi termék már a lakáshitel-folyósítás 27 százalékát adja) – szintén a lakások drágulásának irányába mutat.