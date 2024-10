Ismét megjelent az ingatlanpiaci hirdetések között a néhai magyar politikus, Torgyán József hírhedt luxusvillája. A fejleményről a Pénzcentrum számolt be.

Piacra dobták Torgyán József luxusvilláját: tele van furcsaságokkal a hirdetés / Fotó: Euronews Facebook

Torgyán József egykori földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a Független Kisgazdapárt elnöke 84 éves korában halt meg még 2017 nyarán. Egy éve, tavaly augusztusban meghirdették eladásra a Torgyán-villát. Akkor 950 millió forintért árulták a hatszobás, 324 négyzetméteres ingatlant, amely egy 1200 négyzetméteres telken áll a főváros XII. kerületében.

Vagyis négyzetméterenként 2,9 millió forintot kértek érte. A hírhedt politikus otthona ugyancsak gyakorta került az újságok címlapjaira. Még 2000-ben vásárolta, állítása szerint 50 millió forintért. Teljeskörűen felújította, ezt követően az értékét 100-120 millió forintra becsülték. Csakhogy a kisgazda politikus egyik vagyonnyilatkozatában például nem tüntette fel tulajdonként. Amikor megkérdezték, miért hagyta ki a XII. kerületi villát, azzal indokolta, hogy nem akarja, hogy „betörő-, rabló- és robbantócsoportok” kapjanak információt arról, hogy pontosan hol lakik.

A már-már történelmi háttér ellenére a luxusvillát nem sikerült eddig eladni. Most tehát újra próbálkoznak vele. A hirdetés azonban tele van furcsaságokkal. Ezúttal csak 699 millió forint az ár, de az árzuhanással párhuzamosan a paraméterek is változtak. Míg 2023 augusztusában 324 négyzetméteresként hirdették a villát, ez jelenleg valahogy 410 négyzetméterre növekedett. Nőtt a telek mérete is, ez a tavalyi 1213 után 1264 négyzetméteres.

Az ingatlan négyzetméterenkénti ára tehát 1,7 millióra jön ki, ami a tavalyi 2,9 milliótól jócskán elmarad. Ugyanakkor a kerületi átlagos négyzetméterárnál (1,3 millió) még mindig magasabb összeg. Akit további részletek is érdekelnek, ezen a linken tekintheti meg az ominózus hirdetés.