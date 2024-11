Hol érdemes ingatlanba fektetni most?

Továbbra is a főváros a legjobb választás az ingatlanbefektetők számára, de vidéken is kedvezők a hozamok az MBH Jelzálogbank legfrissebb ingatlanpiaci elemzése szerint, amely kimutatta, hogy a pesti belváros 8 százalék feletti sajáttőke-arányos hozamszinttel pörög. A bank szakértői kiszámolták, hogy a rövid távú lakáskiadás korlátozásának hatására akár 10 százalékkal is emelkedhet a tartósan bérelhető lakások hivatalos száma Budapesten, miközben maradnak a két számjegyű hozamok.