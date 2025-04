Döntött a tulaj: eladja a hotelét a magyar városban – meglepő az ára

Nagyon közel a Komáromi Gyógyfürdő szomszédságában kínálnak eladásra egy 3 csillagos hotelt. Ez az eladó ingatlan Komáromban azoknak is érdekes lehet, akik panzió, apartman vagy akár munkásszálló vásárlásán is gondolkodnak – fogalmaz a cikkükben a Kemma.hu.

Háromcsillagos hotelt árulnak egy gyógyfürdő mellett / Fotó: Délmagyarország

Az Ingatlan.com hirdetése alapján mind a 24 szobája klímás és új bútorokkal berendezett, a tetőtérben 9, az első emeleten 15 szobával, emellett a földszinten két kényelmes apartman is helyet kapott. A hotel 3 szintes, 2-2 vizesórával és gázórával, valamint kiépített kamerarendszerrel is rendelkezik.

A hotel 1986-ban épült, 1434 négyzetméteres telken, 949 négyzetméternyi alapterülettel, és immár 15 éve ugyanazzal a tulajdonossal üzemel. Egy teljes körű, 2015-ös felújítás eredményeként a szálloda korszerű víz- és csatornarendszert, új elektromos hálózatot, modern fűtésrendszert, valamint dryvit hőszigetelést, sőt napkollektorokat is kapott.

A szálloda előtt 8 saját parkoló van, az utcán pedig ingyenes parkolás is biztosított. Bővítésre is van lehetőség – akár 8-10 szobával, vagy további épülettel is bővíthető az ingatlan, így a hotel vagy panzió mellett apartmanház, vagy még nagyobb munkás szállás kialakítása is megvalósítható.

Az eladó ingatlan árát 800 millió forint plusz áfa összegben határozták meg,

ami a környéken és a városi ingatlanpiacon is figyelemre méltó. Érdemes lehet elgondolkodni befektetőként a hirdetésben rejlő lehetőségekben.