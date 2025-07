Otthon Start Program: az otthonukat elvesztett devizahitelesek is lehetőséget kapnak a 3 százalékos hitel felvételére

Milyen hatással lesz a program a lakásárakra?

Az Ingatlan.com szakértői szerint az első lakásvásárlók tömeges megjelenése egyszeri lökést adhat a lakáspiaci keresletnek. Ráadásul láncreakciót indíthat be, mert az első lakásvásárlók hullámát meglovagolva a lakásukat eladó ingatlantulajdonosok is tovább tudnak költözni. „Az eddiginél több adásvétel emelkedő pályán tarthatja az árakat, viszont a jogszabálytervezetben szereplő korlátok, valamint a jelenlegi viszonylag magas ingatlanárak fékezhetik a lakásdrágulás ütemét” – fogalmazott Balogh László.

Hozzátette: „A magasabb lakásárakkal rendelkező lokációkban – mint például Budapesten vagy Debrecenben – a piac el sem tudna viselni rövid távon egy újabb lakásárrobbanást.”

A tervezetben szerepelnek a már eddig megismert korlátok, amelyek a megvásárlandó lakóingatlanra vonatkoznak. Ha lakásról van szó, a maximális vételár 100 millió forint lehet, családi házak és ikerházak esetében pedig 150 millió forint az árplafon. Emellett négyzetméterenként maximum 1,5 millió forintos áron elérhető lakóingatlanra lehet igényelni a kedvezményes hitelt.

Balogh László szerint fékezheti a lakásdrágulás tempóját az is, hogy az első lakásvásárlók a vevők csak egy kisebb részét teszik ki, ráadásul ők is komolyan alkudozhatnak majd egy-egy adásvétel során, mivel a kamattámogatott hitelt vissza is kell fizetniük.

„Bár kedvezményes hitelről van szó, az 50 millió forintos hitelösszeg esetén huszonöt év alatt jelentős összeget, több mint 71 millió forintot kell visszafizetni az első lakásvásárlóknak. Nem beszélve a havi törlesztőrészlet összegéről, amely meghaladja a 237 ezer forintot. Emiatt várhatóan az első lakásvásárlók is keményen fognak alkudozni a piacon, ami szintén gátat szabhat a drasztikus áremelkedésnek rövid távon” – tette hozzá az Ingatlan.com szakértője.