Rekordárat fizetett új álomotthonáért Paris Hilton

Amikor Mark Wahlberg színész 2023-ban eladta fényűző Beverly Hills-i kúriáját 55 millió dollárért, az árat sok ingatlanszakértő alacsonynak tartotta. Wahlberg eredetileg ugyan 87,5 millió dollárért hirdette meg a 30 500 négyzetméteres házat, de csökkentette az árat, hogy még a Los Angelesben elrendelt luxusingatlan-adó életbe lépése előtt lezárhassa az ügyletet – írta meg az Origo. Talán várnia kellett volna. Ennek az ingatlannak az újbóli eladása jelentette ugyanis a legmagasabb összegen megszületett tranzakciót júniusban az Egyesült Államok ingatlanpiacán: 63 millió dollárért kelt el, így az eladók még a luxusingatlan-adó levonása után is jókora nyereséget tehettek zsebre.

A vevők pedig Paris Hilton és férje, Carter Reum voltak, akiknek malibui otthona teljesen leégett az idei év elején Kaliforniában pusztító hatalmas tűzvészben.

A Redfin adatai szerint a Los Angeles-i álomotthonok uralták júniusban a tíz legdrágábban eladott ingatlanról készült listát az Egyesült Államokban. Közülük öt Kaliforniában, azon belül három Beverly Hillsben, egy Bel Airben és egy Athertonban volt. Nicole Plaxen, a The Beverly Hills Estates ingatlanügynökség munkatársa szerint a tűzvészek miatt elvándorolt vásárlók továbbra is a luxusingatlan-eladások fő mozgatórugói Los Angelesben.

Paris Hilton új álomotthona:

De hozzáteszi, hogy

a külföldi, különösen kínai vásárlók növekvő kereslete is felfelé hajtja a piacot Beverly Hillsben és Bel Airben.

Most például egy Bel Air Road-i 118 millió dolláros és egy Flicker Way-en található 68 millió dolláros ingatlan iránt egyaránt jelentős az érdeklődés.

Plaxen működött közre egy 32 millió dolláros Los Angeles-i különleges ingatlan eladásában is, amelyet Richard Saghian, a Fashion Nova vezérigazgatója vásárolt meg. Saghian csupán ideiglenes otthonként fogja használni a házat, amíg be nem fejeződik The One néven ismert Bel Air-i megavillájának felújítása. Saghian a több mint 9000 négyzetméteres The One-t 2022-ben 126 millió dollárért vásárolta meg egy árverésen – a kapcsolódó költségekkel együtt 141 millió dollárért. Az amerikai luxusingatlanok piacáról itt olvashat bővebben.