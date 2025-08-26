Borzalmasan lepusztult a Balaton híres kertmozija – videó

Egykor több száz fős fedett nézőterével és nyári vetítéseivel a balatoni mozizás egyik meghatározó helyszíne volt.
A Club Aliga kertmozi jelenleg csak omladozó falakkal és kopott széksorokkal emlékeztet a korábbi évtizedekre. A romos állapot sokakat meglep, különösen most, hogy az urbexhsd felfedező videója nyomán sokan bepillantást nyerhettek a mozi belső tereibe – írja a Sonline.
A cikk emlékeztet, hogy a Club Aliga története szorosan kapcsolódik a balatonaligai pártüdülőhöz, amely 1948-tól 1989-ig a magyar politikai vezetők egyik legfontosabb nyaralóhelye volt.
A 600 férőhelyes fedett kertmozi az Aliga I-es helyszínen található, és valamikor az itt nyaralók kényelmét szolgálta.
A kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották, 2019-ben még zajlottak itt vetítések, a fős nézőtér megtelt filmkedvelőkkel. Aztán végleg bezárt.
A nyári szezonban a legkedveltebb hazai fürdőhely a Balaton környéke, amelynek vízminőségét vizsgálva, az éves értékelések alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ezeknek a balatoni strandoknak adta a legjobb minősítést, például Balatonvilágoson a Club Aliga Strand, a Csokonai utcai, az úgynevezett községi fizetős strand és a Világos Hotel
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.