Borzalmasan lepusztult a Balaton híres kertmozija – videó

Egykor több száz fős fedett nézőterével és nyári vetítéseivel a balatoni mozizás egyik meghatározó helyszíne volt.

Lepusztult a Balaton híres kertmozija / fotó: TikTok / urbexhsd

A Club Aliga kertmozi jelenleg csak omladozó falakkal és kopott széksorokkal emlékeztet a korábbi évtizedekre. A romos állapot sokakat meglep, különösen most, hogy az urbexhsd felfedező videója nyomán sokan bepillantást nyerhettek a mozi belső tereibe – írja a Sonline.

A cikk emlékeztet, hogy a Club Aliga története szorosan kapcsolódik a balatonaligai pártüdülőhöz, amely 1948-tól 1989-ig a magyar politikai vezetők egyik legfontosabb nyaralóhelye volt.

A 600 férőhelyes fedett kertmozi az Aliga I-es helyszínen található, és valamikor az itt nyaralók kényelmét szolgálta.

A kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották, 2019-ben még zajlottak itt vetítések, a fős nézőtér megtelt filmkedvelőkkel. Aztán végleg bezárt.

