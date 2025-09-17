Szédületesen gyorsan kelnek el az ingatlanok hazánkban, ugrásra készen kell lennie annak, aki vételben gondolkozik

Jelentős élénkülés látható az országos lakáspiacon, elsősorban az elsőlakás-vásárlóknak szeptembertől elérhető kedvezményes lakáshitelt biztosító Otthon Start programnak köszönhetően – olvasható az Ingatlan.com közleményében.

Rövidült az eladási idő, még a piacon ragadt ingatlanok is gazdára találnak / Fotó: fizkes / shutterstock

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta:

„Az értékesítési időt leginkább a továbbköltözést tervezőknek kell szem előtt tartaniuk. Nekik muszáj kiszámolniuk, hogy mennyi idő alatt tudják értékesíteni a meglévő otthonukat, mielőtt lefoglalózzák a következőt.

A végső vételár kifizetésére esetlegesen elhamarkodottan vállalt dátum könnyen a foglaló elvesztésével járhat, ha vevőként nem tudnak határidőben fizetni. Ugyanakkor most szerencsés helyzetben vannak az eladók, mert a trendeket figyelembe véve az eladási idők rövidülnek.”

Budapesten a július és szeptember között eladott lakások átlagosan 62 nap alatt keltek el,

ami azt jelenti, hogy az értékesítési idő 23 nappal csökkent a múlt év azonos időszakához képest. A panellakások viszik a prímet, amelyek 56 nap alatt gazdára találtak, igaz, egy éve is hamar, 59 nap alatt elkeltek.

A fővárosi téglaépítésű lakások eladási ideje az idén 66 nap volt az említett időszakban, ami egy hónappal rövidebb időszak az egy évvel korábbinál. A fővárosi családi házak, iker- és sorházak eladási ideje 31 nappal 124 napra esett vissza egy év leforgása alatt.

Hasonló a helyzet a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban. Az ott található panellakások értékesítési ideje egy év alatt 20 nappal 63 napra mérséklődött. A téglaépítésűek az idén 92 nap alatt keltek el, ami 36 nappal elmarad a tavalyi szinttől.

Ugyanakkor a szóban forgó nagyvárosokban lévő házaknál 23 nappal 174 napra emelkedett az értékesítési idő. A vidéki nagyvárosokban a lakások és házak eladási ideje közötti ellentétet az Ingatlan.com szakértője azzal magyarázta, hogy az elmúlt hetekben főként az elsőlakás-vásárlók kedvenceit tudták nagyobb tempóban és könnyebben eladni az eladók, különösen igaz ez a panelekre.

Az eladási idők növekedése ugyanakkor nem feltétlenül jelzi a piac lassulását, mert a korábbi időszakról piacon ragadt ingatlanok eladása az értékesítési időket rövid távon növeli.