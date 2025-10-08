Eladó Kanye West egykori otthona, amin egy Sixtus-kápolna stílusú falfestmény is volt – dollármilliókért dobták piacra, így néz ki most

Jelentős hatást gyakorol Kanye West rapper a kaliforniai ingatlanpiacra, ahol három korábbi otthona is eladó, köztük egy Hollywoodi Hills-i ingatlan, amelyet nemrég hirdettek meg 3,99 millió dollárért.

Kanye West egykori otthona négymillió dollárért kerül piacra / Fotó: AFP

Napokkal azután, hogy

West egyik hírhedt ingatlanát – a leromlott állapotú malibui tengerparti házát – 34,9 millió dollárért újra listázták, egy másik házat is eladásra kínálnak, amellyel szintén komoly hírnevet szerzett magának a zenész.

A két ingatlant ugyanaz az az ismert ingatlanügynök, Jason Oppenheim irodája, az Oppenheim Group hirdeti – írja a Market Watch.

A rapper 2003-tól 2017-ig birtokolta az utóbbi ingatlant, amikor 2,95 millió dollárért eladta. Az ingatlanon egy sokat emlegetett, Sixtus-kápolna stílusú falfestmény is volt, amelyet West festetett magáról az étkező mennyezetére. A beszámolók szerint a festmény West felépülését ünnepelte egy 2002-es, majdnem halálos kimenetelű autóbalesetből.

Oppenheim felidézi, hogy vendégként járt a négy hálószobás, négy fürdőszobás Hollywood Hills-i házban, és emlékszik azokra a figyelemre méltó – és néha bizarr – elemekre, amelyeket West a 4214 négyzetméteres otthonra helyezett, hogy a magáévá tegye – beleértve a falfestményt is, amelyet azóta eltávolítottak.

Azonban a ház egy másik, még látványosabb eleme megmaradt: a fő fürdőszobában található jellegzetes akvárium, amely falelválasztóként szolgál a zuhanyzó és a kád között.

Jelenleg nincsenek halak az akváriumban, de amikor az ismert ingatlanos meglátogatta az otthont, emlékei szerint a vízi látványosság tele volt halakkal.

Egy másik látványos jellemző, amit West hozzáadott, és nagyjából a mai napig is a régi, legalábbis Oppenheim emlékei szerint, az a letisztult konyha, amit Kanye West a saját, nagyon szigorú előírásai szerint alakított át.

Jason Oppenheim elmondása szerint West a garázs egy részét a konyha bővítésére használta fel, hogy teljes kilátás legyen Los Angelesre és a mögötte elterülő óceánra.

„A kilátás őrületes!” – mondja. „A belvárosig és Century Cityn át egészen az óceánig terjed. Ezek Los Angeles legszebb kilátásai” – teszi hozzá.