Látványos építészeti megoldásokkal készül majd a Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttese

Elkészültek a Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttesének tervei. A tervezők célja az volt, hogy a földi és az éteri elemek egyesítésével teremtsenek szakrális és a tudományátadásnak szentelt tereket.
Világgazdaság
2025.10.31, 06:50

A Future Plans egy olyan épületet szeretett volna létrehozni, amelyben egyszerre kap helyet a tudomány és az ige – emeli ki az Origo. Ezt hirdeti a Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttesében követett térszervezés: a racionálisan szerkesztett épületegyüttes geometriai középpontjába és egyben a nagyelőadótermek magjába, mélyébe került a kápolna.

Károli Gáspár Református Egyetem
A Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttese / Fotó: Magyarországi Református Egyház

Az Építészfórumon olvasható tervismertető szerint mindez szorosan kapcsolódik az intézmény névadójához, Károli Gáspárhoz, akinek a nevéhez az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás elkészítése fűződik. Erre utalnak a pillérsorokba zsaluzott idézetek, amelyek könyvlapokhoz hasonlóan sorakoznak egymás után. Fentről lefelé olvashatók vertikális idézetek, ugyanúgy, mint a központi magon.

A tervezés során a másik lényeges elem a városi szövet léptékéhez való igazodás volt. 

A viszonylag nagy épületet olyan felismerhető és érzékelhető elemekre bontották, melyek igazodnak a környező ferencvárosi tömbházak léptékéhez. Az egyes tömbök megfeleltethetők az egyes funkcionális egységeknek: a pszichológia tanszék terei nagyrészt az Üllői úti telekre, míg a jogtudományi tanszék a sportcsarnok feletti épülettömegbe kerülnek. Az egyetem adminisztratív szervezeti egységei a Kinizsi utcai régi épületben kapnak helyet, a közös nagyelőadók és a centrumba helyezett kápolna pedig a központi magban.

Az épülettel kapcsolatos további érdekességek itt olvashatók.

 

