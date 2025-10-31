Látványos építészeti megoldásokkal készül majd a Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttese

A Future Plans egy olyan épületet szeretett volna létrehozni, amelyben egyszerre kap helyet a tudomány és az ige – emeli ki az Origo. Ezt hirdeti a Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttesében követett térszervezés: a racionálisan szerkesztett épületegyüttes geometriai középpontjába és egyben a nagyelőadótermek magjába, mélyébe került a kápolna.

A Károli Gáspár Református Egyetem új épületegyüttese / Fotó: Magyarországi Református Egyház

Az Építészfórumon olvasható tervismertető szerint mindez szorosan kapcsolódik az intézmény névadójához, Károli Gáspárhoz, akinek a nevéhez az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás elkészítése fűződik. Erre utalnak a pillérsorokba zsaluzott idézetek, amelyek könyvlapokhoz hasonlóan sorakoznak egymás után. Fentről lefelé olvashatók vertikális idézetek, ugyanúgy, mint a központi magon.

A tervezés során a másik lényeges elem a városi szövet léptékéhez való igazodás volt.

A viszonylag nagy épületet olyan felismerhető és érzékelhető elemekre bontották, melyek igazodnak a környező ferencvárosi tömbházak léptékéhez. Az egyes tömbök megfeleltethetők az egyes funkcionális egységeknek: a pszichológia tanszék terei nagyrészt az Üllői úti telekre, míg a jogtudományi tanszék a sportcsarnok feletti épülettömegbe kerülnek. Az egyetem adminisztratív szervezeti egységei a Kinizsi utcai régi épületben kapnak helyet, a közös nagyelőadók és a centrumba helyezett kápolna pedig a központi magban.

