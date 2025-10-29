Deviza
luxusvilla
budai
Budapest II. kerülete
Rubik-kocka
Rubik Ernő

Eladják a Rubik-kocka feltalálójának egykori budai luxusvilláját

Jelenlegi tulajdonosa szeretné értékesíteni Rubik Ernő egykori budai álomotthonát, amelyet az elmúlt években már többször is meghirdettek eladásra.
Világgazdaság
2025.10.29, 18:45

Rubik Ernő egykori álomotthonát 1,32 milliárd forintért, illetve 3,3 millió euróért hirdetik több ingatlanközvetítő portálon – írta meg az Origo

Rubik Ernő, RUBIK Ernõ
Eladó Rubik Ernő egykori budai luxusvillája / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Rubik Ernő maga tervezte az épületet

Budapest II. kerületében, az Apáthy-szikla környezetében helyezkedik el ez a luxusvilla. Az épület Rubik Ernő tervei alapján készült 2000-ben, aki itt élt 19 éven át. 

2019-ben az új, kínai tulajdonos az okosotthon-rendszerrel is ellátott villa alsó három szintjét teljes körűen felújította. 

Hatalmas, közel 5000 négyzetméteres, részben ősfás park gondoskodik a külvilágtól háborítatlan nyugalomról. Az épület 800 négyzetméternyi lakóteret kínál, három lakószinten 6 hálószoba és 6 fürdőszoba biztosítja a lakók kényelmét, valamint panorámás, beltéri úszómedence is helyet kapott benne.

Az ikonikus toronyszoba, ahol egykor szívesen időzött a feltaláló, lenyűgöző kilátást nyújt a János-hegyi kilátóra. 

A torony egyedi formáját három egymásra helyezett kocka ihlette.

Rubik Ernő II. kerületi luxusvillája felülnézetből:

image

A három szinten számos helyiség kapott helyet, a földszint alatt fitnesztermet, mozitermet és borospincét is kialakítottak. A földszinten többek között egy hatalmas nappali, szauna és gardrób, az emeleten négy hálószoba és nyitott terasz, felette egy fapadlós tetőtér található. 

A kertben egy kétszintes, fűthető üvegház épült, amely vendégházként is használható – további érdekességeket itt olvashat a Rubik-kocka feltalálójának egykori otthonáról.

