Eladják a Rubik-kocka feltalálójának egykori budai luxusvilláját

Rubik Ernő egykori álomotthonát 1,32 milliárd forintért, illetve 3,3 millió euróért hirdetik több ingatlanközvetítő portálon – írta meg az Origo.

Eladó Rubik Ernő egykori budai luxusvillája / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Rubik Ernő maga tervezte az épületet

Budapest II. kerületében, az Apáthy-szikla környezetében helyezkedik el ez a luxusvilla. Az épület Rubik Ernő tervei alapján készült 2000-ben, aki itt élt 19 éven át.

2019-ben az új, kínai tulajdonos az okosotthon-rendszerrel is ellátott villa alsó három szintjét teljes körűen felújította.

Hatalmas, közel 5000 négyzetméteres, részben ősfás park gondoskodik a külvilágtól háborítatlan nyugalomról. Az épület 800 négyzetméternyi lakóteret kínál, három lakószinten 6 hálószoba és 6 fürdőszoba biztosítja a lakók kényelmét, valamint panorámás, beltéri úszómedence is helyet kapott benne.

Az ikonikus toronyszoba, ahol egykor szívesen időzött a feltaláló, lenyűgöző kilátást nyújt a János-hegyi kilátóra.

A torony egyedi formáját három egymásra helyezett kocka ihlette.

Rubik Ernő II. kerületi luxusvillája felülnézetből:

A három szinten számos helyiség kapott helyet, a földszint alatt fitnesztermet, mozitermet és borospincét is kialakítottak. A földszinten többek között egy hatalmas nappali, szauna és gardrób, az emeleten négy hálószoba és nyitott terasz, felette egy fapadlós tetőtér található.

A kertben egy kétszintes, fűthető üvegház épült, amely vendégházként is használható – további érdekességeket itt olvashat a Rubik-kocka feltalálójának egykori otthonáról.