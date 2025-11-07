A helikopterbalesetben elhunyt milliárdos özvegye eladja pazar luxusvilláját

A leggazdagabb cseh nő, Renáta Kellnerová közel ötvenmillió cseh koronáért (kb. 800 millió forint) eladja a Prágától 8 kilométerre, a Moldva folyó kanyarulatában fekvő Vrané faluban álló pazar, úszómedencés villáját, ahol korábban milliárdos férjével, Petr Kellnerrel éltek – írta meg az Origo.

Renáta Kellnerová villája a Moldva folyó egyik kanyarulatában található / Fotó: Sreality.cz

A Josef Pleskot és Radek Lampa építészek által tervezett ingatlant a megszokott módon, a Sreality portálon keresztül kínálják megvételre. Az 1995-ben épült, közel 500 négyzetméteres villa elkészültekor díjat kapott a cseh építész szövetség seregszemléjén – írja a Forbes cseh kiadása.

Így fest Renáta Kellnerová csoda villája

A Moldva folyóra panorámás villa egy 1644 négyzetméteres telken található, és két részből áll. Az első, amely a magánszférát hivatott biztosítani, a nyersbetonból készült hosszanti szárny, amely az utcafronton húzódik. A második egy keresztirányú légiesebb, ragasztott fa tartószerkezetből készült épületrész.

Renáta Kellnerová Petr Kellner cseh milliárdos vállalkozó, a többek között befektetésekben, távközlésben és a médiában érdekelt PPF csoport alapítójának özvegye, aki 2021 márciusában halt meg egy alaszkai helikopter-balesetben.

Nettó vagyonát a Forbes jelenleg 9,5 milliárd dollárra becsüli.

Ő a leggazdagabb üzletasszony a régióban, és a legbefolyásosabb nő Csehországban. További részleteket itt olvashat a luxusvilla eladásáról.