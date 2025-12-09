Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.25 -0.03% GBP/HUF439.17 -0.26% CHF/HUF409.5 0% PLN/HUF90.77 -0.01% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.25 -0.03% GBP/HUF439.17 -0.26% CHF/HUF409.5 0% PLN/HUF90.77 -0.01% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,570.17 +0.64% MTELEKOM1,726 -1.6% MOL2,930 +0.55% OTP33,830 +0.48% RICHTER9,680 +1.89% OPUS544 +0.74% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 0% BUMIX10,205.39 +0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,381.91 +1.46% BUX108,570.17 +0.64% MTELEKOM1,726 -1.6% MOL2,930 +0.55% OTP33,830 +0.48% RICHTER9,680 +1.89% OPUS544 +0.74% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 0% BUMIX10,205.39 +0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,381.91 +1.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
luxusszálloda
Trump
luxushotel

A Trump-család szemet vetett Erdélyre: harminc emeletes luxusszálloda épül a szemétdombok mellett – „Ez nem kamu”

Terjeszkedik Erdélyben a Trump család. Kolozsváron jelentős beruházásra kell felkészülni a helyieknek.
VG
2025.12.09, 19:20
Frissítve: 2025.12.09, 19:22

Luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot építhet Trump családja Erdélyben – számolt be a Maszol.

Trump család
A Trump-család szemet vetett Erdélyre / Fotó: AFP

Az amerikaiak román partnerei között van Ștefan Berciu, a romániai ingatlanfejlesztés egyik ismert szereplője. A projektről az utóbbi évek egyik legjelentősebb erdélyi magánberuházásaként számolt be a román sajtó. 

Már többször is megszólalt Avram Gal üzletember, aki PSD aranyosgyéresi szervezetének elnöke. Mint elmondta, az a tény, hogy

 a Trump család tagjai, köztük Eric Trump, az elnök egyik fia is részt vesz egy romániai beruházásban, pozitív jelzést jelent az ország gazdasági környezetét illetően is.

A befektetők beszámolója szerint egy harminc emeletes toronyház épül majd Kolozsváron, és a munkálatok akár már 2026-ban elkezdődhetnek. Az új Trump Tower egy luxusszálloda lesz. Mellette egy körülbelül százezer négyzetméteres kereskedelmi központot hoznának létre, s golfpályákat is kialakítanának. Ezzel párhuzamosan Eric Trump lakóparkit építene, ugyancsak Kolozsváron.

„Valós a hír, nem kamu. A Mar-a-Lago-i látogatások valóban megtörténtek” – mondta Bónis Endre ingatlanközvetítő közeli illetékesek elmondásaira hivatkozva.

Oláh Emese, kolozsvári alpolgármestere Kolozsvári Rádiónak megerősítette, hogy a városháza urbanisztikai engedélyt adott az említett befektetők számára. Ugyanakkor míg a hírek szerint a város Szamosfalva negyedében történő beruházás esetében kétszáz hektár területről szóltak, amelyen 1850 lakás valósulna meg, a városvezető elmondása szerint csupán két hektárra kértek városrendészeti jóváhagyást az amerikaiakkal partnerségben tevékenykedő befektetők. 

Korábban a sajtó írt arról, hogy Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is beszállhat az Eagle Hills által megálmodott Rákosrendezőre tervezett Grand Budapest nevű beruházásba, hiszen a Kushner tulajdonában álló Affinity Partners vállalattal közösen építkeznek Belgrádban. A szerb fővárosba tervezett komplexum neve pedig a Trump márkanevet viselheti.  

A hír akkor terjed el, amikor még a főváros nem jelentkezett be az elővásárlási jogával a területért. Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter akkor a rákosrendezői beruházásról elmondta: pontosan nem volt tisztázva, hogy milyen épület valósulhat meg a területen. 

A miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy van egy világos állaspontja: „azt, hogy 500 méteres tornyok épüljenek, azt nem fogom támogatni”

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu