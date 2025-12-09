A Trump-család szemet vetett Erdélyre: harminc emeletes luxusszálloda épül a szemétdombok mellett – „Ez nem kamu”

Luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot építhet Trump családja Erdélyben – számolt be a Maszol.

A Trump-család szemet vetett Erdélyre / Fotó: AFP

Az amerikaiak román partnerei között van Ștefan Berciu, a romániai ingatlanfejlesztés egyik ismert szereplője. A projektről az utóbbi évek egyik legjelentősebb erdélyi magánberuházásaként számolt be a román sajtó.

Már többször is megszólalt Avram Gal üzletember, aki PSD aranyosgyéresi szervezetének elnöke. Mint elmondta, az a tény, hogy

a Trump család tagjai, köztük Eric Trump, az elnök egyik fia is részt vesz egy romániai beruházásban, pozitív jelzést jelent az ország gazdasági környezetét illetően is.

A befektetők beszámolója szerint egy harminc emeletes toronyház épül majd Kolozsváron, és a munkálatok akár már 2026-ban elkezdődhetnek. Az új Trump Tower egy luxusszálloda lesz. Mellette egy körülbelül százezer négyzetméteres kereskedelmi központot hoznának létre, s golfpályákat is kialakítanának. Ezzel párhuzamosan Eric Trump lakóparkit építene, ugyancsak Kolozsváron.

„Valós a hír, nem kamu. A Mar-a-Lago-i látogatások valóban megtörténtek” – mondta Bónis Endre ingatlanközvetítő közeli illetékesek elmondásaira hivatkozva.

Oláh Emese, kolozsvári alpolgármestere Kolozsvári Rádiónak megerősítette, hogy a városháza urbanisztikai engedélyt adott az említett befektetők számára. Ugyanakkor míg a hírek szerint a város Szamosfalva negyedében történő beruházás esetében kétszáz hektár területről szóltak, amelyen 1850 lakás valósulna meg, a városvezető elmondása szerint csupán két hektárra kértek városrendészeti jóváhagyást az amerikaiakkal partnerségben tevékenykedő befektetők.

Korábban a sajtó írt arról, hogy Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is beszállhat az Eagle Hills által megálmodott Rákosrendezőre tervezett Grand Budapest nevű beruházásba, hiszen a Kushner tulajdonában álló Affinity Partners vállalattal közösen építkeznek Belgrádban. A szerb fővárosba tervezett komplexum neve pedig a Trump márkanevet viselheti.

A hír akkor terjed el, amikor még a főváros nem jelentkezett be az elővásárlási jogával a területért. Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter akkor a rákosrendezői beruházásról elmondta: pontosan nem volt tisztázva, hogy milyen épület valósulhat meg a területen.