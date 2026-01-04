Ezek voltak 2025 legmeghökkentőbb magyar ingatlanvásárlásai
Számos meglepő adásvételt hozott a 2025-ös év is az ingatlanpiacon, kezdve a legdrágább horgásztanyától a legmagasabb négyzetméteráron elkelt lakásokig – írja az Origo.
A minilakások kis számban elérhető termékei az ingatlanpiacnak és az árukat sem négyzetméter alapon határozzák meg. Ám a tavaly eladott legkisebb ingatlan ezúttal nem minilakás volt, hanem egy hat négyzetméteres horgásztanya a Duna House kínálatában, amit boroshordóból alakítottak ki. Ez az ingatlan négy és félmillió forintért talált gazdára.
5+1 érdekesség az ingatlanpiac tavalyi évéből
- Az kevéssé meglepő, hogy jó helyen lévő jól árazott ingatlanok még a hirdetés napján gazdára találnak. Van, viszont olyan, amikor éveket kell várni a vevőre. A leghosszabb ideig hirdetett, de végül sikeresen értékesített ingatlan 1990 napig, azaz több mint öt évig szerepelt a piacon. Az ilyen hosszú értékesítési idő akkor fordul elő, amikor az eladónak nem sürgős és értékesítés és hajlandó sokat várni a vásárlóra, vagy éppenséggel a piac drágul hozzá a kérdéses ingatlanhoz.
- Vannak olyan helyzetek is, amikor a szükség mindennél nagyobb úr: a legolcsóbb, még lakható házakat keresik a vevők. Alig több mint egymillió forintért talált gazdára az Otthon Centrumnál egy Szekszárd környéki 23 négyzetméteres, egyszobás tanya. Bár az ingatlan felújításra szorul, műszaki állapota alapján nem bontandó, továbbra is lakható.
- Annál nagyobb a kontraszt, ha ezzel szemben a legnagyobb eladott ingatlant nézzük, ami a Duna House kínálatából került ki. Ez Budapest IX. kerületében található, 2100 négyzetméteres, többlakásos épület, ami 870 millió forintért cserélt tulajdonost.
- A legmagasabb négyzetméterárat pedig nem a Balaton-parton és nem is a drágább budai kerületekben kell keresnünk, hanem a XIII. kerületében. A négyszobás, 108 négyzetméteres lakás 4,68 millió forintos négyzetméteráron kelt el.
- +1 : ez már nem közvetlenül az ingatlanokhoz, viszont szintén az ingatlanpiachoz kapcsolódik. Több mint 180 olyan település volt a múlt évben, amelyik élt az önazonosságvédelmi törvény adta lehetőségek valamelyikével. A motiváció jelentősen eltért, hiszen amíg egy határmenti település a magyar nyelv ismeretét kéri, addig a XVI. kerület az ingatlanok túlzsúfoltságára koncentrál.