Deviza
EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13% EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlanpiac
eladott ingatlan
négyzetméterár
tanya
lakás

Ezek voltak 2025 legmeghökkentőbb magyar ingatlanvásárlásai

A hazai ingatlanpiacon tavaly tovább emelkedtek az árak, és sok meghökkentő adásvételre is sor került, kezdve a házilag barkácsolt horgásztanyától a több mint 4,5 millió forintos négyzetméteráron elkelt újlakásokig.
Világgazdaság
2026.01.04, 12:41

Számos meglepő adásvételt hozott a 2025-ös év is az ingatlanpiacon, kezdve a legdrágább horgásztanyától a legmagasabb négyzetméteráron elkelt lakásokig – írja az Origo.

ingatlanpiac, lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, MNB albérlet, Otthon Start Program, lakáshitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
A tavalyi év is bővelkedett a meglepő tranzakciókban az ingatlanpiacon / Fotó: Shutterstock

A minilakások kis számban elérhető termékei az ingatlanpiacnak és az árukat sem négyzetméter alapon határozzák meg. Ám a tavaly eladott legkisebb ingatlan ezúttal nem minilakás volt, hanem egy hat négyzetméteres horgásztanya a Duna House kínálatában, amit boroshordóból alakítottak ki. Ez az ingatlan négy és félmillió forintért talált gazdára.

5+1 érdekesség az ingatlanpiac tavalyi évéből

  • Az kevéssé meglepő, hogy jó helyen lévő jól árazott ingatlanok még a hirdetés napján gazdára találnak. Van, viszont olyan, amikor éveket kell várni a vevőre. A leghosszabb ideig hirdetett, de végül sikeresen értékesített ingatlan 1990 napig, azaz több mint öt évig szerepelt a piacon. Az ilyen hosszú értékesítési idő akkor fordul elő, amikor az eladónak nem sürgős és értékesítés és hajlandó sokat várni a vásárlóra, vagy éppenséggel a piac drágul hozzá a kérdéses ingatlanhoz.
  • Vannak olyan helyzetek is, amikor a szükség mindennél nagyobb úr: a legolcsóbb, még lakható házakat keresik a vevők. Alig több mint egymillió forintért talált gazdára az Otthon Centrumnál egy Szekszárd környéki 23 négyzetméteres, egyszobás tanya. Bár az ingatlan felújításra szorul, műszaki állapota alapján nem bontandó, továbbra is lakható.
  • Annál nagyobb a kontraszt, ha ezzel szemben a legnagyobb eladott ingatlant nézzük, ami a Duna House kínálatából került ki. Ez Budapest IX. kerületében található, 2100 négyzetméteres, többlakásos épület, ami 870 millió forintért cserélt tulajdonost.
  • A legmagasabb négyzetméterárat pedig nem a Balaton-parton és nem is a drágább budai kerületekben kell keresnünk, hanem a XIII. kerületében. A négyszobás, 108 négyzetméteres lakás 4,68 millió forintos négyzetméteráron kelt el.
  • +1 : ez már nem közvetlenül az ingatlanokhoz, viszont szintén az ingatlanpiachoz kapcsolódik. Több mint 180 olyan település volt a múlt évben, amelyik élt az önazonosságvédelmi törvény adta lehetőségek valamelyikével. A motiváció jelentősen eltért, hiszen amíg egy határmenti település a magyar nyelv ismeretét kéri, addig a XVI. kerület az ingatlanok túlzsúfoltságára koncentrál.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu