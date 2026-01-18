Deviza
építészet
különleges
téli olimpia
Sagrada Família
Guggenheim Múzeum

Kapkodhatjuk a fejünket: egyre-másra nyílnak meg idén világszerte a régóta várt álomépületek

Az idei évben több különleges építészeti projektet is átadnak a világ különböző pontjain, kezdve a Los Angeles-i Lucas Narratív Művészetek Múzeumától és a David Geffen Galériáktól a Milánó-Cortina téli olimpiára szánt sportcsarnokig. Közel 145 évvel az építkezés megkezdése után, 2026-ban felavatják a világ egyik leghíresebb templomát is, a Sagrada Famíliát.
Világgazdaság
2026.01.18, 15:12
Frissítve: 2026.01.18, 15:55

2026 az átadások éve lehet a különleges építészeti projekteket tekintve – hívja fel a figyelmet az Origo –, hiszen számos, rendkívüli érdeklődéssel várt épületet fognak felavatni világszerte. Befejeződik többek között az OMA New Museum bővítése New Yorkban, elkészül a minden idők egyik leghíresebb építészéhez, Frank Gehryhez köthető Guggenheim Múzeum Abu-Dzabiban és a Snøhetta által tervezett Sanghaji Nagy Operaház – sorolja a The Galerie Magazine

Különleges építészeti projektek
Ez a futurisztikus formájú, a Milánó-Cortina téli olimpiára szánt sportcsarnok az idei évben átadás előtt álló különleges építészeti projektek egyike / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Különleges építészeti projektek Spanyolországtól Szaúd-Arábiáig

Külön érdemes kiemelni, hogy  a tervek szerint a barcelonai Sagrada Família fő szerkezete is elkészül 2026-ban, Antoni Gaudí halálának 100. évfordulójára, beleértve a 18 tervezett tornyot, köztük a legmagasabb, 172,5 méteres Jézus Krisztus-toronnyal. Ez lesz Európa legmagasabb keresztény temploma, de a díszítések, szobrok és a vitatott főbejárati lépcső munkálatai várhatóan 2034-ig folytatódnak. 

Mostani összeállításunkban nem szerepel, de nemrégiben bemutattuk azt a fantasztikus projektet, amely annak nyomán jött létre, hogy Dubajban a globális elit bevándorlása megállíthatatlanul növeli a több millió dolláros lakások értékesítését. A különleges építészeti fejlesztéseiről híres Binghatti Properties, az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető ingatlanfejlesztő cége világhírű márkákkal működik együtt, hogy gazdag ügyfeleinek biztosíthassa a luxusélményt. A Burdzs Kalifa szomszédságában hamarosan átadásra kerülő, a Mercedes-Benz által brandelt lakóépületek is bővelkednek a high-end megoldásokban. A luxuslakások ára egymilliárd forintnál kezdődik.

Az idei évre várt legkülönlegesebb épületek közé tartoznak az alábbiak:

  • A Sagrada Família Barcelonában
  • A Guggenheim Múzeum Abu-Dzabiban
  • A Gelephu Nemzetközi Repülőtér Bhutánban
  • A Samuel H. Scripps Színházi Központ New Yorkban
  • A Lucas Narratív Művészetek Múzeuma
  • A Milánó-Cortina téli olimpiára szánt új sportcsarnok
  • A British Museum megújuló Western Range részlege Londonban

Ide kattintva egy galériát is megtekinthet a különleges projektekről.

