Ezzel a fontos dologgal sokan nincsenek tisztában a lakáseladásnál, pedig sok pénz múlhat rajta

Az egyik legfontosabb előírás, hogy az öt évnél régebben vásárolt ingatlanok eladásából származó jövedelem teljes egészében adómentes. Ez azt jelenti, hogy aki 2021 előtt vásárolta meg a lakását, és 2026-ban adja el, annak nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetnie az értékesítés után. A mentesség célja, hogy a hosszú távú ingatlantulajdonosokat ne terhelje adó, míg a rövid távú, spekulatív eladások esetében továbbra is fennmarad a 15 százalékos szja fizetési kötelezettség – írja az Origo.

Így kell személyi jövedelemadót fizetni a lakáseladás után

Ha tehát a tulajdonos öt éven belül értékesíti a lakást, akkor az eladási ár és a vásárláskori ár különbsége – vagyis a nyereség – után meg kell fizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja).

Az adóalap mértéke azonban évről évre csökken:

a szerzést követő második évben a jövedelem 90 százaléka adóköteles,

a harmadik évben 60 százalék,

a negyedik évben 30 százalék,

az ötödik évtől pedig teljes mentesség jár.

A NAV ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az adóhatóság nem feltétlenül a szerződésben szereplő árat tekinti irányadónak. A NAV az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok – alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel. Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat, ha túl alacsonynak ítéli meg a szerződésben foglalt árat.

Az ingóságok után is kell szja-t fizetni

A lakáseladásnál azzal is tisztában kell lenni, hogy ha valaki például a nagy értékű bútorokat a lakástól elkülönítve adja el, akkor számolhat azzal, hogy az ingóságok után szja-t is fizetnie kell.

A szabály szerint ugyanis amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet. Az ingóságok értékesítéséből származó jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell megállapítani és fizetni a következő évi szja-bevalláskor, május 20-áig.

