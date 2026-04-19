Deviza
EUR/HUF363,24 +0,4% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37% EUR/HUF363,24 +0,4% USD/HUF308,45 +0,37% GBP/HUF417,19 +0,38% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF85,81 +0,37% RON/HUF71,23 +0,37% CZK/HUF14,95 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

vállalati identitás
vállalati kommunikáció
irodaház

Ezek a világ legkülönlegesebb cégközpontjai

Sokan talán nem is gondolnák, hogy milyen fontos lehet egy-egy cégközpont külső és belső megjelenése, dizájnja. Egyre több cég ezzel is igyekszik kifejezni a vállalati identitást, ily módon is kommunikálva a társaság értékeit, kultúráját és jövőképét.
Világgazdaság
2026.04.19, 15:25
Frissítve: 2026.04.19, 16:07

A vállalati identitást (Corporate Identity) kifejező cégközpontok már nem csupán irodaépületek, hanem a márka fizikai megtestesülései, amelyek kommunikálják a cég értékeit, kultúráját és jövőképét – írja az Origo

A világ egyik legnagyobb sportszergyártó vállalatának főhadiszállása mindenképpen a legkülönlegesebb cégközpontok közé tartozik / Fotó: Stringer Image / Shutterstock

Cégközpontok a vállalati identitás szolgálatában

A modern cégközpontok tervezésekor kulcsfontosságú elemek az alábbiak:

  • Vizuális reprezentáció: a cég logója, színei és stílusa megjelenik az épület építészeti formáiban, belsőépítészetében és anyaghasználatában.
  • Vállalati magatartás (Corporate Behaviour): az épület elrendezése tükrözi a cég működési kultúráját (pl. átláthatóság, együttműködés, nyitottság).
  • Imázsépítés: olyan környezetet teremtenek, amely lenyűgözi a látogatókat, és erősíti a dolgozók elköteleződését. Számos világvállalat, például a technológiai óriáscégek olyan központokat építenek, amelyek ikonikus formáikkal azonnal felismerhetővé teszik a márkát, és támogatják a kreatív munkavégzést.

Sok helyen olyan innovatív közösségi tereket létesítenek, ahol az egyedi munkaállomások és pihenőzónák a „vállalati identitást” a mindennapi munkavégzés szintjére emelik. A fenntarthatóság érdekében pedig egyre több modern cégközpont a környezettudatosságot helyezi előtérbe, ami a felelős vállalati identitás része. 

Ezek a létesítmények tehát a vállalati kommunikáció legerősebb eszközei közé tartoznak, amelyek a márkaazonosságot vizuálisan és funkcionálisan is egységessé teszik.

Ebben a cikkben egy önálló galériát is talál, amelyben a világ legkülönlegesebb cégközpontjai közül válogattunk.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
