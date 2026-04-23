Market Építő Zrt.

Lassan teljesen elbontják a budapesti Körszállót, elegáns társasház születik a helyén

Már csak a legalsó szintek maradtak meg Budapest egykori ikonikus épületéből, a Körszállóból, amelynek helyén egy prémiumkategóriájú társasházat húznak fel.
2026.04.23, 17:15
Frissítve: 2026.04.23, 17:17

A The Icon by Marriott Residences Budapest fejlesztése újabb fontos állomáshoz érkezett. A Körszálló bontása során, a hatodik emelet elérésével a toronyépület visszaszűkülő geometriája miatt a korábban alkalmazott védőpajzsos módszerről nagygépi bontásra váltott a kivitelező. Ez a technológiaváltás nemcsak indokolt, hanem jelentősen fel is gyorsítja a munkafolyamatokat – írta meg az Origo.

Statikai okok miatt teljesen le kell bontani a volt Körszálló épületét / Fotó: Market Építő Zrt. / Facebook

„A projekt a módosított építési engedély szerint halad tovább a teljes szerkezetcsere irányába. A statikai vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy az eredeti váz megtartása nem lenne biztonságos, ezért feladatunk a régi szerkezet teljes eltávolítása, hogy helyet adjunk egy korszerű, 21. századi épületegyüttesnek” – derül ki a kivitelező Market Építő Zrt. tájékoztatójából.

Lassan teljesen eltűnik az egykori Körszálló

A bontás új szakaszának legimpozánsabb szereplője egy 72 tonnás, hosszú gémes bontógép, amely a magasabb és belső szerkezeti pontokat bontja le. A gép hatalmas törőfeje szó szerint „harapja” a betonvázat, miközben a 38 tonnás kotró-forgó gépek az alsóbb szintek bontását, az anyagok szétválogatását és a teherautókra történő rakodást végzik.

Kívülről mindez látványos, erőteljes folyamatnak tűnhet, valójában azonban precízen megtervezett, szigorúan kontrollált munkavégzés zajlik. A bontási szintek meghatározása, a gépláncok felállítása és a biztonsági intézkedések kialakítása mind megelőzte a munkát. 

A kivitelezők mindenkit megnyugtatnak, hogy a munkagépek az épületet körbejárva, célzottan befelé bontják a szerkezetet, így a környéken élők és közlekedők biztonsága folyamatosan biztosított.

A volt szálloda helyén születő, The Icon by Marriott Residences Budapest névre hallgató, prémiumkategóriájú társasház átadását 2028 első fél évére tervezik. A beruházásról itt olvashat további részleteket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
