Megtorpant a lakáspiac: egyre tovább tart eladni, a vevők pedig egyre keményebben alkudnak

Lelassult tavasszal a korábban pörgőnek mondható lakáspiac az Ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint.

A lakáspiac kettészakadt, mert míg a nagyvárosokban a magas árak fékezik a keresletet, addig a kisebb településeken még kitart a vásárlói érdeklődés / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fordulatot az értékesítési idők hosszabbodása és az alkupozíciók változása is jelzi. A fővárosban és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell az eladáshoz, miközben a vevők mozgástere is nőtt.

A kisebb városokban és településeken ugyanakkor még kitart valamennyire a keresleti lendület, részben az Otthon Start Programnak köszönhetően. Érdekes ugyanakkor, hogy az OSP keresletélénkítő hatása a nagyobb városokban lényegében lecsengett, mivel a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát.

A magasabb árakkal rendelkező népesebb településeken a vevők a használt lakások helyett inkább a hasonló árszinten elérhető új ingatlanok irányába fordulnának, ezek viszont egyelőre még nem érkeztek meg nagyobb számban a kínálatba.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a mostani adatok alapján nem hirtelen fordulatról, hanem inkább a korábbi tempós lendület kifulladásáról lehet beszélni. „A lakáspiac az elmúlt másfél évben jelentős élénkülést mutatott, de a friss adatok alapján ez a lendület most egyelőre megpihent. A vevők egyre árérzékenyebbek, az eladóknak pedig szinte mindenhol nagyobb rugalmasságot kell mutatniuk az áralkuban” – tette hozzá.

Az Ingatlan.com az értékesítési időket azoknál a hirdetéseknél vizsgálta, amelyeket a tulajdonosok azzal vettek le az oldalról, hogy az ingatlant eladták. Országosan az átlagos értékesítési idő idén 95 nap volt, szemben az előző év azonos időszakára jellemző 84 nappal. A lassulás különösen a fővárosi lakáspiacon szembetűnő:

Budapesten a lakások átlagos eladási ideje idén 45 napról 75 napra emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A fővárosi házak esetében pedig 106 napról 112 napra nőtt az értékesítési idő.

A megyei jogú városokban szintén hosszabb idő kell a lakások eladásához: az átlagos értékesítési idő 65-66 napról 75 napra nőtt, a házaknál pedig 117 napról 123 napra emelkedett.

A kisebb városokban és a községekben ugyanakkor eltérő kép látszik. A városokban a lakások eladási ideje 95 napról 82 napra csökkent, a községekben és nagyközségekben pedig 108 napról 101 napra mérséklődött. A házaknál viszont ezekben a településtípusokban is lassabb piac rajzolódik ki: a városokban 120 napról 128 napra, a községekben és nagyközségekben 126 napról 131 napra nőtt az átlagos értékesítési idő.