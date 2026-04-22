Egy ukrajnai multimilliárdosé minden idők legdrágább álomingatlana

A 21 szobás tengerparti ingatlankomplexum a hercegség Mareterra negyedében található, és a világ minden tájáról vonzza a dúsgazdag befektetőket. A zászlóshajó „Le Renzo” épületében található, szóban forgó lakás ötszintes és körülbelül 2500 négyzetméteres, nem számítva a Földközi-tengerre néző erkélyeket és teraszokat. Saját úszómedencével, jakuzzival és legalább nyolc parkolóhellyel rendelkezik – írta meg az Origo.

A fényűző Mareterra negyed Monacóban

A 2024-ben végrehajtott tranzakció részletei a monacói ingatlan-nyilvántartásból, valamint a Bloomberg Businessweek birtokába jutott dokumentumokból származnak, amelyeket a közérdekű ügyekkel foglalkozó Distributed Denial of Secrets nonprofit szervezet bocsátott a portál rendelkezésére. Rinat Ahmetov holdingtársasága, a System Capital Management, vagyis az SCM megerősítette az ügylet létrejöttét.

A Bloomberg cikke szerint ez minden idők legnagyobb összegű lakóingatlan adásvételi tranzakciója.

A Mareterra negyed az ingatlanpiac csúcsán

A Franciaország és Olaszország között egy sziklás kiszögellésen fekvő Monaco régóta a világ legdrágább ingatlanpiaca kis mérete és adóparadicsom státusza miatt.

A Mareterra negyedben végrehajtott fejlesztés egy, a tengertől visszaszerzett földterületen valósult meg, és 114 luxusvillát, sorházat, valamint apartmant foglal magában.

Az itt található ingatlanok a 100.000 euró (kb. 36,4 millió forint)/négyzetmétert is meghaladó áron keltek el helyi ingatlanközvetítők szerint.

A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy a Mareterrának otthont adó Larvotto a hercegség legdrágább kerületévé vált a becsült négyzetméterenkénti eladási árak tekintetében.

