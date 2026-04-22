Egy ukrajnai multimilliárdosé minden idők legdrágább álomingatlana

Monaco a befektetők számára rendkívül vonzó Mareterra negyedében 471 millió euróért, azaz körülbelül 170 milliárd forintért született meg minden idők legmagasabb áron megvalósuló lakóingatlan adásvétele. A luxusingatlant a leggazdagabb ukrán, Rinat Ahmetov rengeteg területen érdekelt vállalatbirodalmán keresztül vásárolta meg.
2026.04.22, 17:15

A 21 szobás tengerparti ingatlankomplexum a hercegség Mareterra negyedében található, és a világ minden tájáról vonzza a dúsgazdag befektetőket. A zászlóshajó „Le Renzo” épületében található, szóban forgó lakás ötszintes és körülbelül 2500 négyzetméteres, nem számítva a Földközi-tengerre néző erkélyeket és teraszokat. Saját úszómedencével, jakuzzival és legalább nyolc parkolóhellyel rendelkezik – írta meg az Origo.

Mareterra negyed, MONACO-ARCHITECTURE-CONSTRUCTION-MARETERRA
A fényűző Mareterra negyed Monacóban / Fotó: Hans Lucas via AFP

A 2024-ben végrehajtott tranzakció részletei a monacói ingatlan-nyilvántartásból, valamint a Bloomberg Businessweek birtokába jutott dokumentumokból származnak, amelyeket a közérdekű ügyekkel foglalkozó Distributed Denial of Secrets nonprofit szervezet bocsátott a portál rendelkezésére. Rinat Ahmetov holdingtársasága, a System Capital Management, vagyis az SCM megerősítette az ügylet létrejöttét. 

A Bloomberg cikke szerint ez minden idők legnagyobb összegű lakóingatlan adásvételi tranzakciója.

A Mareterra negyed az ingatlanpiac csúcsán

A Franciaország és Olaszország között egy sziklás kiszögellésen fekvő Monaco régóta a világ legdrágább ingatlanpiaca kis mérete és adóparadicsom státusza miatt. 

A Mareterra negyedben végrehajtott fejlesztés egy, a tengertől visszaszerzett földterületen valósult meg, és 114 luxusvillát, sorházat, valamint apartmant foglal magában.

Az itt található ingatlanok a 100.000 euró (kb. 36,4 millió forint)/négyzetmétert is meghaladó áron keltek el helyi ingatlanközvetítők szerint.

A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy a Mareterrának otthont adó Larvotto a hercegség legdrágább kerületévé vált a becsült négyzetméterenkénti eladási árak tekintetében. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu