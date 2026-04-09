Megújult Gödöllő egyik ékköve, az évszázados neobarokk egyetemi épület

Mintegy 50 milliárd forint értékben történtek beruházások az elmúlt években, és jelenleg is folyamatban vannak a campuson. A tervek szerint 2030-ig további 60 milliárd forintot fognak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és ezzel a magyar agrár-felsőoktatás fejlesztésére fordítani – számolt be az Origo.

A MATE Gödöllő egyik ékessége

A beruházás első ütemében a szemináriumi épület teljes külső felújítása mellett megújult a főépület nyugati szárnyának tető- és homlokzati szerkezete.

A rekonstrukció során eddig mintegy 2300 négyzetméternyi tetőfelület újult meg, amihez közel 200 köbméter faanyagot használtak fel a kivitelezők.

Emellett több mint 10 ezer négyzetméter homlokzati felület korszerűsítése valósult meg, jelentősen javítva az épületegyüttes esztétikai megjelenését és az állapotmegóvást. A tervek szerint hamarosan megvalósul a tetőszerkezet további részeinek felújítása, valamint a homlokzat teljes körű helyreállítása, biztosítva az épületegyüttes egységes és méltó megjelenését.

A MATE a műemléki felújítások mellett kiemelt figyelmet fordít a campus zöldfelületeinek és közösségi tereinek fejlesztésére is. Ennek részeként az elmúlt évben

megújult az aula előtti tér és a szökőkút,

valamint befejezéséhez közeledik az aula és a szeminárium közötti parkosított terület kialakítása.

A belső sétányhálózat és a pihenőpadok lehetőséget biztosítanak a hallgatók és látogatók számára a kényelmes közlekedésre és kikapcsolódásra, miközben a zöldfelületek rekreációs funkciója is teljes mértékben érvényesül.

