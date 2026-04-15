Már nem kell sokat várni: a hétvégén átadják a világ egyik legkülönlegesebb múzeumát

Az O'Donnell + Tuomey tervezőiroda által megálmodott 7000 négyzetméteres vízparti V&A East Museum az Allies és a Morrison építész- és várostervező iroda által kidolgozott, 1,1 milliárd fontból megvalósuló, nagyobb kulturális komplexum központi eleme. A 42,5 méter magas épületet részben egy 1954-es Cristóbal Balenciaga ruha röntgenképe, valamint a japán „ma” koncepció, azaz a tudatosan üresen hagyott tér, az intervallum művészete ihlette – emeli ki az Origo cikke.

Hatalmas kulturális beruházás része a V&A East Museum

A háromdimenziós, hajtogatott elemeket formázó homlokzatot alkotó 479 panel mindegyike egyedi formájú, a V és az A betűkre utaló profilokkal. Belsőleg az építészek a vizuális átjárhatóságot és a vertikális kapcsolatokat helyezték előtérbe. Galériákból, teraszokról és közlekedőterekből fantasztikus kilátás nyílik az Erzsébet királynő olimpiai parkra.

Az Architect Journal leírása szerint a V&A East Museum szoros egységet alkot testvérépületével, a londoni Olimpiai Parkban található V&A East Storehouse-szal.

A két helyszín együttesen az Egyesült Királyság egyik legnagyobb új múzeumi projektje az elmúlt évtizedben. Mindkét helyszín a 2012-es londoni olimpiai és paralimpiai játékok örökségének része.

A helyi fiatalokkal, kreatív alkotókkal és kelet-londoni közösségekkel közösen létrehozott múzeum az alkotást ünnepli és támogatja a kortárs kulturális produkciókat. Két állandó „Miért alkotunk” kiállítása két emeleten több mint 500 tárgyat mutat be a Victoria and Albert Museum gyűjteményéből tíz tematikus szekcióban.