Deviza
EUR/HUF363,5 -0,07% USD/HUF307,98 -0,09% GBP/HUF418,06 -0,08% CHF/HUF394,17 -0,16% PLN/HUF85,87 +0,04% RON/HUF71,4 -0,05% CZK/HUF14,94 0% EUR/HUF363,5 -0,07% USD/HUF307,98 -0,09% GBP/HUF418,06 -0,08% CHF/HUF394,17 -0,16% PLN/HUF85,87 +0,04% RON/HUF71,4 -0,05% CZK/HUF14,94 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8% BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kulturális
London
kiállítás
múzeum

Már nem kell sokat várni: a hétvégén átadják a világ egyik legkülönlegesebb múzeumát

A V&A East Museum szombati átadásával egy nagy léptékű kulturális beruházás zárul le Londonban, az East Bank kulturális negyedben. A múzeum a fekete zene történetét bemutató kiállítással nyílik meg.
Világgazdaság
2026.04.15, 17:05
Frissítve: 2026.04.15, 17:20

Az O'Donnell + Tuomey tervezőiroda által megálmodott 7000 négyzetméteres vízparti V&A East Museum az Allies és a Morrison építész- és várostervező iroda által kidolgozott, 1,1 milliárd fontból megvalósuló, nagyobb kulturális komplexum központi eleme. A 42,5 méter magas épületet részben egy 1954-es Cristóbal Balenciaga ruha röntgenképe, valamint a japán „ma” koncepció, azaz a tudatosan üresen hagyott tér, az intervallum művészete ihlette – emeli ki az Origo cikke.

V&A East Museum, London,,England,,Uk,-,January,12th,2026:,The,East,Bank
Megnyílt a különleges formavilágú V&A East Museum Londonban / Fotó: Peter Fleming / Shuttertstock

Hatalmas kulturális beruházás része a V&A East Museum

A háromdimenziós, hajtogatott elemeket formázó homlokzatot alkotó 479 panel mindegyike egyedi formájú, a V és az A betűkre utaló profilokkal. Belsőleg az építészek a vizuális átjárhatóságot és a vertikális kapcsolatokat helyezték előtérbe. Galériákból, teraszokról és közlekedőterekből fantasztikus kilátás nyílik az Erzsébet királynő olimpiai parkra. 

Az Architect Journal leírása szerint a V&A East Museum szoros egységet alkot testvérépületével, a londoni Olimpiai Parkban található V&A East Storehouse-szal. 

A két helyszín együttesen az Egyesült Királyság egyik legnagyobb új múzeumi projektje az elmúlt évtizedben. Mindkét helyszín a 2012-es londoni olimpiai és paralimpiai játékok örökségének része.

A helyi fiatalokkal, kreatív alkotókkal és kelet-londoni közösségekkel közösen létrehozott múzeum az alkotást ünnepli és támogatja a kortárs kulturális produkciókat. Két állandó „Miért alkotunk” kiállítása két emeleten több mint 500 tárgyat mutat be a Victoria and Albert Museum gyűjteményéből tíz tematikus szekcióban. 

A V&A East Museum a fekete zene történetét bemutató kiállítással nyílik meg – erről itt olvashat bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu