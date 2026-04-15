Korábban egy botránykeverő üzletember volt a tulajdonosa, most eladó ez a hangulatos falu

Tony Ryan, a Ryanair alapítója korábban egy egész írországi falut megvásárolt, felújíttatta, majd eladta. Mostani tulajdonosa szintén megválna az egyébként meseszép településtől mintegy nyolcmilliárd forintnyi euróért.
2026.04.15, 17:20

Ha valaki egy békés faluról álmodozik a modern metropoliszok zajos, kaotikus viszonyai után, és persze rendelkezik hozzá kellő tőkeerővel, akkor akár egy egész ír falut is megvásárolhat. A Village at Lyons egy 20 hektáros birtok, melynek árát 20 millió euróra (kb. 7,9 milliárd forint) becsülik, és a fővárostól, Dublintól 30 perces autóútra található, Kildare megyében – számolt be róla az Origo.

Village at Lyons
Eladó az írországi Village at Lyons / Fotó: Unsplash

Rengeteg vonzerővel rendelkezik Village at Lyon 

Az Euronews beszámolója szerint a falu egy fákkal szegélyezett úton keresztül közelíthető meg, és jelenleg egy ötcsillagos szálloda, a Cliff at Lyons üzemelteti. 

A szálláshely 32 szobát kínál több történelmi épületben, valamint öt önellátó, kétszobás nyaralót. 

A szállodában fedett és szabadtéri wellnessközpont – a Well in the Garden –, valamint számos étterem is található, köztük az Aimsir, és egy, a híres séf, Jordan Bailey által vezetett, két Michelin-csillagos fine dining étterem is működött itt, ez azonban 2025 elején bezárt.

A Village at Lyons ingatlant a Sotheby’s International Realty értékesíti, a hirdetésben feltüntetett egyéb szolgáltatások között szerepel egy könyvtár, egy házimozi, egy művészeti stúdió, egy jógaterem és egy szabadtéri pezsgőfürdő is. 

Mindezek mellett a falu szabadtéri gyógyfürdővel is rendelkezik. A Village at Lyons történetét ebben a cikkünkben mutatjuk be.

 

