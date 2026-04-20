Kiderült, milyen állapotban vannak valójában a tapolcai Y-házak – Lázár János minisztériuma nem lépett közbe
A tapolcai Y-házak állapota az utóbbi időben a közbeszéd és a politikai viták középpontjába került, különösen azt követően, hogy egyik háztömbben egy gázrobbanás következtében leszakadt az egyik erkélykorlát.
Az év elején Navracsics Tibor az építési és közlekedési minisztériumnak azt írta, hogy balesetveszélyes az egyik lakóépület-együttes több mint ötven évvel ezelőtt átadott, tízszintes tagja és azonnali beavatkozást sürgetett.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy az érintett tízszintes Y-ház számos azonnali beavatkozást igénylő műszaki hibával küzd. Különösen a nyitott folyosók és erkélyek korlátszerkezetei, valamint az alattuk található vasbeton elemek vannak rossz állapotban, amelyek már a lakók testi épségét is veszélyeztetik.
A tartószerkezeti szakértői vélemény is megerősítette, hogy egyes esetekben a korlátok jelenlegi állapotukban nem alkalmasak biztonságos használatra.
A Világgazdaság információi szerint
az Y-házak kilenc épületének műszaki állapota eltérő, nagymértékben függ attól, hogy az adott lakóközösség mennyire tudott és akart foglalkozni a karbantartással.
Navracsics Tibor – aki a választókerület képviselője is volt – közölte, hogy az építési és közlekedési miniszterhez fordult segítségért a veszélyes helyzet mielőbbi megszüntetése érdekében. A nyílt levél óta azonban Lázár János minisztériuma nem lépett az ügyben.
Ki fizeti a tapolcai Y-házak felújítását?
„Ezek magántulajdonban lévő társasházak, a tulajdonosok albetétesként vállalnak kizárólagosan anyagi felelősséget a ház állapotáért” – mondta Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere a Világgazdaság megkeresésére.
Ugyanakkor hangsúlyozta: az Y-házak kivitelezését évtizedekkel ezelőtt egy állami vállalat rendelte meg, a munkálatokat pedig egy másik állami cég végezte el. Hozzátette, a fellépő szerkezeti hibákért méltányos lenne, ha a magyar állam vállalna felelőséget.
A polgármester tudomása szerint volt már példa hasonló kormányzati segítségnyújtásra ipari technológiával épült, soklakásos tömbök esetében.
Az ikonikus házak az 1970-es évek elején épültek Kiss Tamás építész-városépítész tervei alapján, azóta jelentősebb átfogó felújítás nem történt. A legnagyobb problémát egyértelműen a finanszírozás jelenti.
Kilenc darab Y-ház van, tömbönként mintegy száz lakással: ez egy közepes méretű falu lakossága
– mondta el a polgármester.
Dobó Zoltán arról is beszélt, hogy az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik olyan szabad forrásokkal, amelyekből finanszírozhatná a szükséges felújításokat. Hozzátette ugyanakkor, hogy szakmai segítséget, pályázatírást, előkészítést és lebonyolítást kész biztosítani, amint megnyílnak a megfelelő támogatási lehetőségek.
A felújítások költsége jelentős: egy, az épületeket jól ismerő szakember szerint egy teljes erkélykorlát-csere akár százmilliós nagyságrendű kiadást is jelenthet egyetlen ház esetében. Azonban a lakóközösségek jellemzően nem tehetős, így a nagyobb felújítások komoly nehézséget okoznak.
A helyzetet tovább bonyolítja a felelősségi körök megosztottsága. Bizonyos elemek – például az erkélykorlátok – sok esetben a lakásokhoz tartoznak, így azok karbantartása a tulajdonosok feladata lenne, amit azonban nem mindenki végez el.
Mindeközben a társasházak jelenleg nem férnek hozzá állami támogatásokhoz, míg a családi házak számára több program is elérhető volt. Az előtakarékosságot pedig tovább gyengítette a lakástakarék-pénztárak állami támogatásának megszüntetése.
Továbbra is kelendőek az Y-házak lakásai
Háttérbeszélgetésekből kiderült, hogy a szakmai egyeztetés elmaradt: a társasházkezelőket, akik napi szinten látják a hibákat, senki nem kereste meg állami vagy hatósági oldalról.
Dobó Zoltán elmondta, hogy ő is a sajtóban tudta meg, hogy Navracsics Tibor megkereste az építési és közlekedési minisztériumot, de azóta nem történt egyeztetés az érintett háztömbről vagy esetleg más felújítandó Y-házról.
Lapunk úgy tudja, hogy egyes Y-házakban valóban akadnak műszaki problémák, ezek azonban alapvetően nem rendkívüli, egyedi jelenségek, hanem elsősorban az épületek korából, valamint az évtizedek alatt elmaradt vagy csak részben elvégzett felújításokból adódnak.
A Y-házak jellegzetes formájuk miatt széles körben ismertek, és a sajtóban megjelent balesetek is hozzájárultak ahhoz is, hogy a rájuk irányuló figyelem az átlagosnál nagyobb.
A visszatérő problémák között elsősorban az elöregedett elektromos és közműhálózatok, a korrodálódó erkélykorlátok, az elhasználódott vízelvezető elemek, valamint az általános állagromlás említhető. Ezek gyakorlatilag minden olyan társasháznál megjelenhetnek, amelyet évtizedekkel ezelőtt építettek, és ahol a szükséges korszerűsítések, felújítások anyagi vagy szervezési okokból elmaradtak.
Információink szerint
nem készült olyan hivatalos, hatósági megállapítás, amely kimondta volna, hogy életveszély lenne bármelyik háztömb.
Egybehangzó vélemények szerint az épületek statikailag stabilak, vasbeton szerkezetük miatt nem az összeomlás veszélye fenyeget, hanem inkább a járulékos elemek – korlátok, burkolatok, kiegészítők – romlanak el.
Úgy tudjuk, hogy a tapolcai Y-házakban magas a fluktuáció, de még mindig vonzóak: a városban ritka liftes kialakításuk miatt az idősebb és a fiatal generáció körében is keresett. Ugyanakkor hosszú távon elkerülhetetlenek a nagyobb felújítások