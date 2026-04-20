Kiderült, milyen állapotban vannak valójában a tapolcai Y-házak – Lázár János minisztériuma nem lépett közbe

A tapolcai Y-házak állapota az utóbbi időben a közbeszéd és a politikai viták középpontjába került, különösen azt követően, hogy egyik háztömbben egy gázrobbanás következtében leszakadt az egyik erkélykorlát.

Fotó: MTI/MTVA

Az év elején Navracsics Tibor az építési és közlekedési minisztériumnak azt írta, hogy balesetveszélyes az egyik lakóépület-együttes több mint ötven évvel ezelőtt átadott, tízszintes tagja és azonnali beavatkozást sürgetett.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy az érintett tízszintes Y-ház számos azonnali beavatkozást igénylő műszaki hibával küzd. Különösen a nyitott folyosók és erkélyek korlátszerkezetei, valamint az alattuk található vasbeton elemek vannak rossz állapotban, amelyek már a lakók testi épségét is veszélyeztetik.

A tartószerkezeti szakértői vélemény is megerősítette, hogy egyes esetekben a korlátok jelenlegi állapotukban nem alkalmasak biztonságos használatra.

A Világgazdaság információi szerint

az Y-házak kilenc épületének műszaki állapota eltérő, nagymértékben függ attól, hogy az adott lakóközösség mennyire tudott és akart foglalkozni a karbantartással.

Navracsics Tibor – aki a választókerület képviselője is volt – közölte, hogy az építési és közlekedési miniszterhez fordult segítségért a veszélyes helyzet mielőbbi megszüntetése érdekében. A nyílt levél óta azonban Lázár János minisztériuma nem lépett az ügyben.

Ki fizeti a tapolcai Y-házak felújítását?

„Ezek magántulajdonban lévő társasházak, a tulajdonosok albetétesként vállalnak kizárólagosan anyagi felelősséget a ház állapotáért” – mondta Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere a Világgazdaság megkeresésére.

Ugyanakkor hangsúlyozta: az Y-házak kivitelezését évtizedekkel ezelőtt egy állami vállalat rendelte meg, a munkálatokat pedig egy másik állami cég végezte el. Hozzátette, a fellépő szerkezeti hibákért méltányos lenne, ha a magyar állam vállalna felelőséget.

A polgármester tudomása szerint volt már példa hasonló kormányzati segítségnyújtásra ipari technológiával épült, soklakásos tömbök esetében.