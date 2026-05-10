Hatalmas bútormúzeummá alakítja egy korábbi raktárbázisát az IKEA
A korábban Stockholmban működő, majd a közelmúltban az IKEA bútorgyártó cég által felvásárolt bútormúzeum gyűjteménye rövidesen a Cobe által tervezett épületben kap helyet – számolt be róla az Origo.
Különleges platformot hoz létre az IKEA
Az älmhulti múzeum a bútortervezés történetét és a kortárs dizájnt mutatja majd be, miközben platformként is szolgál a bútortervezők számára.
Egy régi raktárépületet újítanak fel, amelynek során az épület meglévő acélvázát, tetőszerkezetét és betonpadlóját megtartják, eközben három hatalmas ablakot alakítanak ki, hogy a tér nyitottabb legyen.
A Dezeen beszámolója szerint egy fa szerkezetet is beépítenek, egy galériát és kisebb, zárt helyiségeket létrehozva.
„A projektet egy aprólékos átalakításként közelítettük meg, a meglévő szerkezetek felhasználásával” – mondta Dan Stubbergaard, a Cobe alapítója. „A meglévő raktár erős térbeli és anyagjellemzőkkel rendelkezik: robusztus, rugalmasan alakítható és készen áll az új funkcióra.”
Majd hozzátette:
Az ipari váz megtartásával, a homlokzat megnyitásával és egy új fa szerkezet beépítésével az épületet zárt raktárból középületté alakítjuk.
A bútormúzeum földszintjén oktató helyiségek, kiállítóterek és műhelyek kapnak helyet. A galérián több mint 800 egyedi designtárgyból álló nyitott gyűjtemény lesz megtekinthető.
