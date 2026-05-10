Deviza
EUR/HUF352,11 -0,49% USD/HUF298,42 -0,6% GBP/HUF406,83 -0,61% CHF/HUF384,17 -0,58% PLN/HUF83,1 -0,61% RON/HUF67,41 -0,61% CZK/HUF14,46 -0,6% EUR/HUF352,11 -0,49% USD/HUF298,42 -0,6% GBP/HUF406,83 -0,61% CHF/HUF384,17 -0,58% PLN/HUF83,1 -0,61% RON/HUF67,41 -0,61% CZK/HUF14,46 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
IKEA-áruház
áruházlánc
bútor
múzeum

Hatalmas bútormúzeummá alakítja egy korábbi raktárbázisát az IKEA

Az IKEA, a világ legnagyobb bútoráruházlánca egy régi, a svédországi Älmhultban található raktárépületét bútormúzeummá, és a történelmi, valamint kortárs design platformjává alakítja át. A terveket az ismert dán Cobe építészeti stúdió készíti el.
Világgazdaság
2026.05.10, 18:43

A korábban Stockholmban működő, majd a közelmúltban az IKEA bútorgyártó cég által felvásárolt bútormúzeum gyűjteménye rövidesen a Cobe által tervezett épületben kap helyet – számolt be róla az Origo.

Älmhult,,Sweden,-,March,12,2020:,Interior,Of,The,Ikea
Bútormúzeummá alakítja át egy volt raktárépületét az IKEA, ahová átköltöztetik a korábban felvásárolt bútormúzeum gyűjteményét / Fotó: Henk Vrieselaar / Shutterstock

Különleges platformot hoz létre az IKEA 

Az älmhulti múzeum a bútortervezés történetét és a kortárs dizájnt mutatja majd be, miközben platformként is szolgál a bútortervezők számára.

Egy régi raktárépületet újítanak fel, amelynek során az épület meglévő acélvázát, tetőszerkezetét és betonpadlóját megtartják, eközben három hatalmas ablakot alakítanak ki, hogy a tér nyitottabb legyen.

A Dezeen beszámolója szerint egy fa szerkezetet is beépítenek, egy galériát és kisebb, zárt helyiségeket létrehozva.

„A projektet egy aprólékos átalakításként közelítettük meg, a meglévő szerkezetek felhasználásával” – mondta Dan Stubbergaard, a Cobe alapítója. „A meglévő raktár erős térbeli és anyagjellemzőkkel rendelkezik: robusztus, rugalmasan alakítható és készen áll az új funkcióra.” 

Majd hozzátette: 

Az ipari váz megtartásával, a homlokzat megnyitásával és egy új fa szerkezet beépítésével az épületet zárt raktárból középületté alakítjuk.

A bútormúzeum földszintjén oktató helyiségek, kiállítóterek és műhelyek kapnak helyet. A galérián több mint 800 egyedi designtárgyból álló nyitott gyűjtemény lesz megtekinthető.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu