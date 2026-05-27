Deviza
EUR/HUF354,74 -0,35% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF409,67 -0,49% CHF/HUF387,75 -0,47% PLN/HUF83,76 -0,33% RON/HUF67,69 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,37% EUR/HUF354,74 -0,35% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF409,67 -0,49% CHF/HUF387,75 -0,47% PLN/HUF83,76 -0,33% RON/HUF67,69 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 803,1 +0,68% MTELEKOM2 588 -0,15% MOL3 804 -0,42% OTP40 840 +0,83% RICHTER12 440 +2,01% OPUS324 +2,31% ANY7 860 0% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 073,39 -0,45% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 881,05 +0,12% BUX131 803,1 +0,68% MTELEKOM2 588 -0,15% MOL3 804 -0,42% OTP40 840 +0,83% RICHTER12 440 +2,01% OPUS324 +2,31% ANY7 860 0% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 073,39 -0,45% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 881,05 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
beruházás
Pázmány Campus
projekt

Érvénytelenítették Lázár beruházását, de a legfontosabb kérdés még mindig nyitott – teljes újratervezés jöhet a belváros szívében

Több év után új fordulat jött a józsefvárosi óriásberuházásról. A Pázmány campusról Lázár János korábban még Kelet-Európa egyik legmodernebb egyetemi negyedeként beszélt, Pikó András már az egész projekt újratervezését sürgeti.
Szirmák Erik
2026.05.27., 11:54
Fotó: Pázmány Campus

„Öt és fél év után új helyzet állt elő a Pázmány campus ügyében” – közölte Pikó András VIII. kerületi polgármester a Facebook-oldalán. 

 A Pázmány campusról Lázár János korábban még Kelet-Európa egyik legmodernebb egyetemi negyedeként beszélt / Fotó: Pázmány campus

A politikus szerint a hosszú ideje tartó önkormányzati és lakossági fellépés nélkül most sokkal kedvezőtlenebb helyzetben lennének, ugyanakkor hangsúlyozta: a kerület továbbra is partneri és konstruktív együttműködésre törekszik a Tisza-kormánnyal és minden érintett szereplővel.

A posztban Könczöl Dávid józsefvárosi képviselő emlékeztetett, hogy Viézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is arról beszélt, hogy a kiemelt beruházásokat át kell gondolni.

Lázár szerint a helyiek nyertek volna vele, Józsefváros inkább perre ment

A Pázmány campus beruházása már a kezdetektől komoly vitákat váltott ki. A katolikus egyház szorgalmazta, hogy a Józsefvárosban épüljön meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új 50 ezer négyzetméteres épülete, amely kiváltaná a hosszú ideje kihasználatlan piliscsabai campust.

Ehhez le kellett bontani a Magyar Rádió egykori épületét, az építési és a bontási munkálatok pedig továbbra is hatással lettek volna a lakók otthonaira is. Ezért az Orbán-kormány felajánlotta a környékbelieknek, hogy megvásárolja az érintett lakásokat.

Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert a Palotanegyedtől egy egyetemi negyed része lett volna a beruházás. 

A projekt ellenzői szerint azonban a campus felépítése jelentős terhelést jelentett volna Józsefvárosnak.

Lázár János állította: bár a Szentkirályi utca másik oldalán 25 méterre lesz az építkezés, de „aki kibírja ezt a két évet”, azzal szembesülhet, hogy a környékbeli utcák – amelyek közvetlenül érintkeznek a fejlesztési területtel – a legdrágábbak lesznek az ingatlanpiacon.

A Világgazdasága megírta, hogy a Fővárosi Törvényszék azonnali jogvédelem elrendeléséve megállt a Pázmány Campus projekt folytatása

A döntés azért is figyelemre méltó, mert Lázár János a parlementi meghallgatásán arról beszélt, hogy várható volt a VIII. kerület jogi fellépése, ugyanakkor úgy vélte, az önkormányzat elveszíti a pert.

Elmondta, hogy személyesen egyeztetett Pikó Andrással a campus ügyében, és emlékeztetett: miután a minisztérium megszerezte az építési engedélyt, az önkormányzat a bíróságon támadta meg a Magyar Rádió bontását. 

„Gondolom megtámadják az építési engedélyt is, szerintem azt is el fogják bukni. Sok értelme nincs ennek a kerület szempontjából” – mondta korábbi meghallgatásán. 

Pikóék újraterveznék az egész beruházást 

A bíróság végül a kerület érveit fogadta el, majd Pikó András 2026 májusában jelentette be, hogy a minisztérium érvénytelenítette a Pázmány campus kivitelezésére kiírt közbeszerzést. Erre azután került sor, hogy 

az építési engedélyt bíróságon megtámadták, a bíróság pedig a per lezárásáig felfüggesztette az engedély hatályát.

A kerület szerint az engedély alapján induló munkák visszafordíthatatlan károkat okozhattak volna, különösen azért, mert műemléki épületeket is érint a beruházás. A bíróság elfogadta ezt az érvelést.

A törvényszék több további kockázati tényezőt is mérlegelt. Ezek között szerepeltek a metróvédelmi zónát érintő alapozási munkák, a sűrűn beépített városi környezetből fakadó tűzvédelmi problémák, a környéken élők zajterhelése, valamint az élet- és vagyonbiztonsági szempontok is.

Lázár úgy is érvelt a beruházás mellett, hogy a VIII. kerület szívében építenék meg Kelet-Európa egyik legszebb és legmodernebb egyetemi városnegyedét.

Elismerte, hogy az építkezés kellemetlenségekkel és nehézségekkel jár majd az ott lakóknak, szerinte ugyanakkor a palotanegyedi Pázmány campus nyertese nemcsak az ott tanuló tízezer diák lesz, hanem a helyben élők és az itt vállalkozók is. 

Pikó András a friss videójában úgy fogalmazott: jelenleg tiszta lappal indulnak a campus jövőjéről, és elhangzott az is, hogy 

az egész projekt újratervezését kérik.

„Hiszünk abban és reméljük, hogy lehet egy mindenki számára elfogadható közös megoldást találni” – fogalmazott a kerület polgármestere.

6 perc
Pázmány Campus

Érvénytelenítették Lázár beruházását, de a legfontosabb kérdés még mindig nyitott – teljes újratervezés jöhet a belváros szívében

Több év után új fordulat jött a józsefvárosi óriásberuházásról. A Pázmány campusról Lázár János korábban még Kelet-Európa egyik legmodernebb egyetemi negyedeként beszélt, Pikó András már az egész projekt újratervezését sürgeti.
37 perc
AI

A nagy AI-sztori: mi lesz a valóság, ha az AI átveszi a médiát?

Szadai Károly szerint az AI nemcsak a médiát, hanem az emberi kapcsolatokat és a valósághoz való viszonyunkat is átformálja.
4 perc
elektromos autók

Annyira sokkolta a befektetőket az új elektromos Ferrari, hogy azonnal zuhanni kezdett az árfolyam – kétszázmilliós induló ár, motorhang helyett rezgés

Az olasz luxusautó a felbőgő robbanómotorról híresült el.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu