Az IFK új vezetése ingatlanpiac szabályozási, beruházási és versenyképességi együttműködést kezdeményez az új kormánnyal
A Magyarországra jelentős nemzetközi tőkét hozó, és az ezredforduló óta több ezer milliárd forint értékű fejlesztést megvalósító ingatlanfejlesztők hazai érdekképviseleti szervezete, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) stratégiai szakmai együttműködést kezdeményez az új kormányzattal A beruházási versenyképesség, a versenysemlegesség és a kiszámítható gazdasági környezet erősítése érdekében – jelentette be az egyesület a tisztújító közgyűlését követően. Az IFK új elnökévé Székely Ádámot, Magyarország meghatározó ipari ingatlan fejlesztője, az Innovinia tulajdonos-ügyvezetőjét választották meg.
Új intézkedések
Székely Ádám bejelentette: az IFK a következő hetekben szakmai javaslatcsomagot készít a magyarországi beruházási környezet versenyképességének javítása érdekében, különös tekintettel a szabályozási kiszámíthatóságra, az engedélyezési folyamatok hatékonyságára, a fenntartható városfejlesztésre és a nemzetközi befektetői bizalom erősítésére.
Az IFK az új kormányzat számára olyan kulcsterületeken ajánl szakmai együttműködést, mint: a beruházási és szabályozási környezet kiszámíthatóságának erősítése, az engedélyezési folyamatok hatékonyságának javítása, a megfizethető lakhatás és a bérlakásfejlesztések elősegítése, a 21. századi színvonalú városfejlesztés és a rozsdaövezetek megújulása, a nemzetközi befektetői bizalom növelése, az építésgazdasági értéklánc hatékonyságának fejlesztése, a fenntartható és energiahatékony ingatlanfejlesztések ösztönzése, valamint Magyarország regionális gazdasági versenyképességének érdemi erősítése.
Ennek érdekében az IFK a következő hetekben beruházási versenyképességi javaslatcsomagot készít és rendszeres konzultációs fórumot kezdeményez a kormányzattal.
Az IFK nem csupán érdekképviseleti szervezetként, hanem a magyar gazdaság egyik meghatározó beruházói és szakmai platformjaként kíván hozzájárulni a hosszú távú gazdasági és városfejlesztési célok megvalósításához. Az IFK szerint a piaci szereplők és a döntéshozók közötti rendszeres szakmai párbeszéd alapvető feltétele Magyarország versenyképességének és a tőkevonzó képesség erősítésének.
A tisztújító közgyűlésen az IFK elnökévé választották Székely Ádámot, az IGPark hálózatot fejlesztő Innovinia tulajdonos-ügyvezetőjét, aki korábban az egyesület alelnökeként dolgozott.
Székely Ádám Takács Ernőt, a WING vezérigazgató-helyettesét váltja az elnöki pozícióban, aki 13 éven keresztül vezette az IFK-t, és akinek a nevéhez fűződik az egyesület szakmai súlyának megerősítése, valamint az ingatlanfejlesztési szektor meghatározó érdekképviseleti platformjának felépítése.
A közgyűlés az IFK alelnökeit is megválasztotta, az új elnökség mandátuma két évre szól. Az IFK négy alelnöke az egyes ingatlanpiaci szegmensek képviseletével és szakmai koordinációjával is támogatja a szervezet munkáját. Az újraválasztott alelnökök: Kiss Gábor, a Metrodom Kft. stratégiai igazgatója, valamint Botos Bálint, a Forestay Group vezérigazgatója. Árendás Gergely, az Area Ingatlan Kft. ügyvezető igazgatója korábban elnökként is vezette a szervezetet, míg Ábrahám András, a Skanska Magyarország Ingatlan Kft. projektigazgatója először tölt be pozíciót az IFK elnökségében.
Székely Ádám, az IFK újonnan megválasztott elnöke elmondta:
A következő évek egyik legfontosabb gazdasági kérdése az lesz, hogy Magyarország mennyire tud kiszámítható és versenyképes beruházási környezetet biztosítani a hazai és nemzetközi befektetők számára. A régiós verseny a nemzetközi tőkéért folyamatosan erősödik, ezért a támogató beruházási környezet és a hatékony szabályozás kulcsfontosságú versenyképességi kérdés. Az IFK ebben stratégiai szakmai partner kíván lenni.
Hozzátette: „Az ingatlanfejlesztés jelentős hatással van a gazdasági növekedésre, a városi környezet minőségére és a munkahelyteremtésre is. Kiemelt célunk az iparági együttműködések erősítése, valamint olyan fenntartható és innovatív fejlesztések támogatása, amelyek hosszú távon is növelik Magyarország tőkevonzó képességét.”
Az IFK célja, hogy az új kormányzat stratégiai szakmai partnereként támogassa a beruházásösztönző, versenyképes és kiszámítható gazdasági környezet kialakítását.
Az IFK: a magyar ingatlanfejlesztési szektor meghatározó gazdasági ereje
Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) a magyar ingatlanfejlesztési piac legmeghatározóbb hazai és külföldi tulajdonú szereplőit tömörítő szakmai szervezetként mára a hazai gazdasági élet egyik kiemelt platformjává vált. Tagvállalatai a lakó-, iroda-, logisztikai-, szálláshely, kiskereskedelmi és vegyes funkciójú fejlesztések meghatározó beruházói, az építőipar professzionális magán-megrendelői. Jelenleg 30 vállalat adja az IFK tagságát, akik összesen több, mint 8 milliárd euró értékben fejlesztettek eddig mintegy 6 millió négyzetméter ingatlant. A tagvállalatok éves beruházási volumene meghaladja az 1 milliárd eurót, az általuk fizetett ingatlanadó pedig a 10 milliárd forintot.
Az IFK tagjai közvetlenül és közvetetten is jelentős mértékben járulnak hozzá a GDP növekedéséhez, a foglalkoztatáshoz és a nemzetközi tőke bevonzásához.
Az egyesület szerint az ingatlanfejlesztések multiplikátorhatása az építőiparon túl a pénzügyi szektort, a logisztikát, a kereskedelmet és a szolgáltatóipart is erősíti. A szervezet jelentős szerepet vállal a hazai ingatlanfejlesztések nemzetközi szintű népszerűsítésében a legjelentősebb nemzetközi vásárokon való részvétel megszervezésével.
Az IFK 2009-es alapítása óta következetesen azért dolgozik, hogy a magyarországi épített környezet minősége, fenntarthatósága és nemzetközi versenyképessége erősödjön. Az IFK tagjai – Adventum Befektetési Alapkezelő Nyrt.; Atenor Hungary; Biggeorge Property Zrt.; CPI Hungary Kft.; CTP; DVM Group; ERSTE Ingatlanalap; Faedra Group; Forestay Group; Futureal Development Zrt.; GLP Hungary Management Kft.; Graphisoft Park SE; Gránit Pólus; GTC Magyarország; Innovinia Management Kft.; Magyar Ingatlanberuházó Zrt.; Metrodom Kft.; Nhood Holding; OTP Ingatlan Zrt.; Panattoni; Pesti Házak; Prologis; Property Market Ingatlanfejlesztő Kft.; Skanska Property Hungary Ltd.; Sundell Estate Nyrt.; Szinorg Zrt.; Trigránit Fejlesztési Zrt.; Weerts Logistics Parks; White Star Real Estate Kft.; WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt. – egyaránt arra törekszenek, hogy építsenek és értéket teremtsenek. Az IFK támogatói: a Bernecker Zrt., a KÉSZ Zrt., és az Óbuda Group.
Székely Ádám az Innovinia ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. A több mint 35 éve működő, korábban Infogroup néven ismert cégcsoport vezetőjeként meghatározó szerepet játszott abban, hogy a vállalat klasszikus lakóingatlanfejlesztőből komplex, tematikus holdingstruktúrában működő kereskedelmiingatlan-fejlesztő és logisztikai parkfejlesztő cégcsoporttá fejlődjön. A dr. Székely István által alapított vállalat Székely Ádám vezetése alatt az ipari és logisztikai ingatlanfejlesztési piac egyik meghatározó hazai szereplőjévé vált. Az Innovinia fejlesztései középpontjában a vidéki Magyarország stratégiai városai állnak: Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged.
Székely Ádám 2019 óta az IFK alelnökeként és az ipari munkacsoport vezetőjeként dolgozott azon, hogy az ipari és logisztikai ingatlanok szabályozási környezete egyszerre legyen versenyképes, korszerű és a nemzetközi befektetői elvárásokhoz igazodó.
Üzleti tevékenysége mellett fontos szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalásban is. 2023 óta a Mosoly Alapítvány kuratóriumi elnöke, emellett az Innovinia többéves, évente növekvő támogatási programot indított nonprofit és szociális szervezetek támogatására.