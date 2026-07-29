Gyorsan kell döntened, de nem mindegy, milyen áron

Az egyetemi ponthatárok kihirdetése után hagyományosan felpezsdül az albérletpiac. A frissen felvett hallgatók és szüleik ilyenkor igyekeznek minél gyorsabban megtalálni a megfelelő lakást, hogy ne maradjanak le a legjobb ajánlatokról. Idén azonban a megszokott forgatókönyv némileg megváltozott. Bár továbbra is ez az év egyik legmozgalmasabb időszaka, a korábbi években tapasztalt keresleti robbanás elmaradt, ami új helyzetet teremtett a bérlők és a bérbeadók számára egyaránt.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon:

A szakértő szerint a legnagyobb változást az Otthon Start Program hozta. Az első lakásvásárlóknak szóló kedvezményes hitel miatt sok olyan fiatal került ki az albérletpiacról, aki korábban biztosan bérelt volna lakást. Ennek hatása már tavaly is érezhető volt, idén pedig még inkább megmutatkozik: a kereslet ugyan nő a ponthatárok kihirdetését követően, de jóval visszafogottabb mértékben, mint néhány évvel ezelőtt.

Gyorsan kell döntést hozni

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a diákok ráérnek válogatni. A legjobb ár-érték arányú lakások továbbra is rendkívül gyorsan gazdára találnak. A szakértő szerint aki talál egy megfelelő ingatlant, annak sokszor órák alatt kell döntenie, mert könnyen előfordulhat, hogy mire újra felhívja a tulajdonost, a lakást már ki is adták. A nyomás ilyenkor szinte minden bérlőre átragad, néhány sikertelen megtekintés után a legtöbben rájönnek, hogy a ponthatárok utáni hetekben nincs sok idő a hezitálásra.

Az albérletszezon nem egyetlen hullámból áll

A ponthatárok kihirdetését követő első roham után augusztus közepén újabb keresleti hullám érkezik, amikor az egyetemek nyilvánosságra hozzák a kollégiumi férőhelyek eredményeit. Akik nem jutnak kollégiumba, kénytelenek rövid idő alatt lakást találni, így ilyenkor ismét jelentősen megnő az érdeklődés a kiadó ingatlanok iránt.

A magas albérletárak miatt egyre többen választják azt a megoldást, hogy lakótársakkal költöznek össze. A szakértő szerint egy nagyobb, három- vagy négyszobás lakás bérleti díja nem arányosan magasabb egy garzonénál, így több ember között elosztva akár olcsóbb is lehet a lakhatás, mint külön-külön kisebb lakást bérelni. Budapesten ma már 200 ezer forint alatt nagyon nehéz olyan garzont találni, amely valóban jó állapotú és megfelelő elhelyezkedésű, miközben a 300 ezer forint feletti lakásokat már sokkal nehezebb kiadni. Ezért a nagyobb lakások iránt is jelentős kereslet alakul ki a baráti társaságok körében.