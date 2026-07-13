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társasház
beruházó
fejlesztés

Újabb legendás épületet dózerolnak le Budapesten, luxuslakóparkot húznak fel a fővárosi tóhoz – kiborultak a lakosok, eltakarja a panorámát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megnyílt az út a Feneketlen-tó melletti 140 lakásos lakópark előtt. A döntést heves lakossági tiltakozás előzte meg.
VG
2026.07.13, 14:25

A XI. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a településrendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt az MSZP utolsó székháza helyén, a Feneketlen-tó közelében – számolt be a Telex.

társasház BA20160805_5688vendégmunkás, külföldi munkavállalómunkaerőpiac, VOSZ
óriási társasház épül a Feneketlen-tó szomszédságában / Fotó: Béres Attila (illusztráció)

A döntést lakossági tiltakozás előzte meg, a beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozza: a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki.

A rendkívüli képviselő-testületi ülésen a testület elfogadta a Forestay ingatlanfejlesztővel kötendő településrendezési szerződést, amelynek értelmében 

a Villányi út 11–13. szám alatti telken három tömbből álló, mintegy 140 lakásos társasház épülhet.

A lakók attól tartanak, hogy a társasház túlzott terhelést jelent majd a környék infrastruktúrájára, valamint rontja a környék városképét és csökkenti a Gellért-hegy felőli lakásokból nyíló panorámát. 

Többen azt is szorgalmazták, hogy ne lakópark, hanem valamilyen közösségi funkciót ellátó intézmény – például kollégium – jöjjön létre. 

Az önkormányzat szerint a beruházást nem lehetett volna egyszerűen megakadályozni. Erhardt Attila alpolgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi építési szabályok alapján a telken lakófunkció eddig is megengedett volt, az építési engedély kiadása pedig nem önkormányzati hatáskör. 

A kerület ezért inkább arra törekedett, hogy a beruházóval olyan kompromisszumot kössön, amely csökkenti a beépítés mértékét és kedvezőbb feltételeket teremt a környéken élők számára.

A megállapodás értelmében a telek beépíthetősége az eredeti szabályokhoz képest 50-ről 40 százalékra csökken, miközben a kötelező zöldfelület aránya 30 százalékra nő. 

A beruházó az eredeti terveknél alacsonyabb épületeket valósít meg: a korábban szóba került akár kilencemeletes beépítés helyett ötemeletes házak épülnek. 

Az épületek magasságát úgy alakították át, hogy a környező ingatlanokból nyíló panorámát a lehető legkevésbé érintsék. Emellett a Forestay lakásonként egymillió forint településfejlesztési hozzájárulást fizet az önkormányzatnak.

A beruházó szerint a végleges terv több körös egyeztetés eredménye. Németh Péter ügyvezető úgy nyilatkozott, a környéken élők és az önkormányzat észrevételei alapján többször módosították az épületek tömegét és magasságát. 

Elmondása szerint 

a jelenlegi szabályok alapján akár jóval nagyobb, 200–300 lakásos fejlesztést is megvalósíthattak volna, ehelyett egy kisebb léptékű beruházás mellett döntöttek.

A fejlesztés egyik legtöbbet vitatott eleme az egykori pártszékház sorsa. A jelenlegi épületet lebontanák, majd hasonló megjelenéssel építenék újjá. A beruházó ugyanakkor vállalta, hogy megőrzi az épület egyik legértékesebb belső elemét.

A képviselő-testület ugyanazon az ülésen a Biggeorge Property három másik XI. kerületi lakópark-fejlesztéséről is megállapodott. A kompromisszum részeként a beruházó lakásonként 800 ezer forint településfejlesztési hozzájárulást fizet, emellett 500 millió forinttal járul hozzá a Duna-parti sétány kialakításához, valamint egy közterületi útszakaszt is átad az önkormányzatnak.

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