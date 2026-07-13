Újabb legendás épületet dózerolnak le Budapesten, luxuslakóparkot húznak fel a fővárosi tóhoz – kiborultak a lakosok, eltakarja a panorámát

A XI. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a településrendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt az MSZP utolsó székháza helyén, a Feneketlen-tó közelében – számolt be a Telex.

óriási társasház épül a Feneketlen-tó szomszédságában / Fotó: Béres Attila (illusztráció)

A döntést lakossági tiltakozás előzte meg, a beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozza: a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki.

A rendkívüli képviselő-testületi ülésen a testület elfogadta a Forestay ingatlanfejlesztővel kötendő településrendezési szerződést, amelynek értelmében

a Villányi út 11–13. szám alatti telken három tömbből álló, mintegy 140 lakásos társasház épülhet.

A lakók attól tartanak, hogy a társasház túlzott terhelést jelent majd a környék infrastruktúrájára, valamint rontja a környék városképét és csökkenti a Gellért-hegy felőli lakásokból nyíló panorámát.

Többen azt is szorgalmazták, hogy ne lakópark, hanem valamilyen közösségi funkciót ellátó intézmény – például kollégium – jöjjön létre.

Az önkormányzat szerint a beruházást nem lehetett volna egyszerűen megakadályozni. Erhardt Attila alpolgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi építési szabályok alapján a telken lakófunkció eddig is megengedett volt, az építési engedély kiadása pedig nem önkormányzati hatáskör.

A kerület ezért inkább arra törekedett, hogy a beruházóval olyan kompromisszumot kössön, amely csökkenti a beépítés mértékét és kedvezőbb feltételeket teremt a környéken élők számára.

A megállapodás értelmében a telek beépíthetősége az eredeti szabályokhoz képest 50-ről 40 százalékra csökken, miközben a kötelező zöldfelület aránya 30 százalékra nő.

A beruházó az eredeti terveknél alacsonyabb épületeket valósít meg: a korábban szóba került akár kilencemeletes beépítés helyett ötemeletes házak épülnek.

Az épületek magasságát úgy alakították át, hogy a környező ingatlanokból nyíló panorámát a lehető legkevésbé érintsék. Emellett a Forestay lakásonként egymillió forint településfejlesztési hozzájárulást fizet az önkormányzatnak.

A beruházó szerint a végleges terv több körös egyeztetés eredménye. Németh Péter ügyvezető úgy nyilatkozott, a környéken élők és az önkormányzat észrevételei alapján többször módosították az épületek tömegét és magasságát.