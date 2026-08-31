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Budavár
I. kerület

Újabb, turisták által kedvelt budapesti kerületben tilthatják be az Airbnb-t

Budán is betilthatják be az Airbnb-t. A budaváriak arról dönthetnek, hogy teljes tiltást vagy inkább szigorúbb feltételekhez kötött szabályozást szeretnének.
VG
2026.08.31., 14:04

Szavazást indít a rövid távú lakáskiadás, így az Airbnb jövőjéről a budavári önkormányzat – jelentette be Facebook-oldalán Böröcz László, az I. kerület polgármestere.

Airbnb
Budán is betilthatják be az Airbnb-t. / Fotó: Anadolu via AFP

A kerület vezetése két kérdésben várja a helyiek véleményét. 

  • Elsőként arról szavazhatnak, egyetértenek-e a rövid távú lakáskiadás teljes betiltásával. 

Amennyiben ezt nem támogatják, 

  • arról is nyilatkozhatnak, hogy az önkormányzat feltételekhez kösse-e a rövid távú szálláshely-szolgáltatást.

A polgármester szerint az Airbnb és a hasonló szálláshelyek kérdése sok budavári életét érinti, az ügyben pedig egymástól jelentősen eltérő vélemények alakultak ki. Egyes lakók számára a társasházak nyugalma és biztonsága a legfontosabb, másoknak viszont fontos bevételi forrást jelent a lakáskiadás. A kerületi vállalkozások és vendéglátóhelyek működésére is hatással van, hogy hány és milyen típusú turista érkezik Budavárra.

Böröcz László hangsúlyozta: az I. kerület egyszerre kiemelt turisztikai célpont és az ott élők otthona. Az önkormányzat ezért olyan megoldást keres, amely mellett Budavár vonzó maradhat a látogatók számára, miközben élhető, szerethető és nyugodt lakókörnyezet is marad.

A szavazásra jogosult kerületi lakosokat postai levélben értesítik, amelyben megkapják a voksoláshoz szükséges egyedi kódot is. Szavazni a szavazas.budavar.hu oldalon lehet, az online voksoláshoz segítséget igénylő lakosok pedig az önkormányzat ügyfélszolgálatain kérhetnek támogatást.

A polgármester közlése szerint a beérkező válaszok alapján akár az I. kerület különböző városrészeinek sajátosságaihoz igazított szabályozás is születhet. Böröcz László arra kérte a budaváriakat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a véleménynyilvánító szavazáson.

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy az I. kerületben felmerült a rövid távú lakáskiadás szigorítása vagy akár teljes tiltása. Terézvárosban már kézzelfogható piaci hatásai vannak a döntésnek, miközben a főváros egészében továbbra is érvényben van az Airbnb-moratórium. 

Korlátozná továbbá a rövid távú lakáskiadást a Józsefvárosi Önkormányzat is. Az Airbnb kapcsán lakossági egyeztetés is indul a kerületben.

 

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