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Budapest,,Hungary,-,August,14.,2025.,Government,Billboard,Promoting,The, Otthon Start
otthon
Otthon Start Program
program

Otthon Start Program: elképesztő összeget mozgósított az Orbán-kormány szimbolikus programja, de már kifulladóban a kereslet – "Új függőség a lakáspiacon"

Tízezrek csaptak le a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelre, amellyel egy átlagos, 35 millió forintos kölcsön esetében akár 20 millió forint is megtakarítható. A program első keresleti hulláma ugyanakkor kifulladt, ami 2027-ben is fékezheti a lakásárak növekedését.
VG
2026.08.31., 09:51
Fotó: Shutterstock

Egy év telt el azóta, hogy 2025 szeptemberében elindult az első lakás megvásárlását kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitellel segítő Otthon Start Program, amely jelentős hatással volt a lakáspiac dinamikájára. 

Otthon Start Program Budapest,,Hungary,-,August,14.,2025.,Government,Billboard,Promoting,The, Otthon Start
Elképesztő összeget mozgósított az Otthon Start Program, de már kifulladóban a kereslet / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

Előbb megugrott a kereslet, majd az első hullám lecsengésével mérséklődött a vásárlói aktivitás, ezzel együtt pedig az áremelkedés üteme is lassult.

„A program bejelentése után akár 60-70 ezer első lakásvásárlóra is számítani lehetett a program első évében, az MNB legfrissebb adatai pedig visszaigazolták a várakozásainkat. 

A jegybanki adatok szerint augusztus közepéig 56 ezer otthon startos hitelszerződést írtak alá 2000 milliárd forint értékben. A program népszerűségét mutatja, hogy tavaly szeptember után a megkötött lakáshitel-szerződések 80 százaléka kamattámogatott konstrukció volt, pedig ezt megelőzően még csak 20 százalék volt az arányuk” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. 

Elmondása szerint a 3 százalékos hitel népszerűsége három pilléren nyugszik. Az egyik, hogy az elsőlakás-vásárlók definíciója kifejezetten laza, így az otthon start hitel a lakásvásárlók számára széles körben elérhető. A program népszerűségének másik oka maga a kamatkedvezmény: a hitelfelvevők a piaci szinthez képest közel feleannyi kamatkiadással számolhatnak, ami egy átlagos 35 millió forintos OSP hitel esetén 25 év alatt akár 20 millió forint megtakarítást is jelenthet a lakásvásárlók számára. 

Az Otthon Start Program  népszerűségéhez jelentősen hozzájárult az első lakásukat keresők korábbi kilátástalan helyzete. Balogh László, az ingatlan.com szakértője szerint 2010 óta négyszeresükre emelkedtek a magyarországi lakásárak, miközben a drágulást azok érezték meg a leginkább, akik még nem rendelkeztek ingatlannal. A továbbköltözők helyzetét ugyanis javította, hogy meglévő lakásuk értéke szintén jelentősen nőtt.

A program 2025. júliusi bejelentése után azonnal megélénkült a piac. Augusztusban országosan 50,6 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban közel 64, Budapesten 49, a községekben pedig csaknem 40 százalékos növekedést mértek.

A keresleti hullám azonban fokozatosan lecsengett. A bejelentés vélhetően előrehozta azoknak a vásárlását, akik megfeleltek a feltételeknek, és már készen álltak az adásvételre. Ennek eredményeként 2026 első nyolc hónapjában éves összevetésben már 18 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma.

A kereslet mérséklődésével az áremelkedés is lassult. Az éves drágulás 2026 nyarára országosan 11–12, Budapesten pedig 8–9 százalékra csökkent. Májusban országos szinten is visszaestek az árak, a fővárosban pedig februárban, áprilisban, májusban és júniusban is havi árcsökkenést mértek. Júliusban országosan már 0,1 százalék alatti volt a havi emelkedés.

A területi különbségek ennek ellenére jelentősek maradtak. 

  • Budapesten augusztusban 1,41 millió forint volt a használt lakóingatlanok átlagos kínálati négyzetméterára, 
  • Debrecenben 1,04 millió, 
  • Szegeden körülbelül 980 ezer, 
  • Salgótarjánban viszont mindössze 312 ezer forint.

A program az új lakások piacát is felpörgette: 33 kiemelt beruházás keretében 20–25 ezer otthon megépítését tervezték. Júniusban az új lakásokra felvett kamattámogatott hitelek összege elérte a 36 milliárd forintot, ami csaknem háromszorosa a program indulása előtti havi átlagnak.

Az 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt elérhető új lakások ugyanakkor közvetlen versenyt teremtenek a használt ingatlanoknak, különösen Budapesten. Balogh László szerint a mérséklődő kereslet és a bővülő kínálat miatt erősödhet az eladók versenye a vevőkért, ami 2026-ban, sőt akár 2027-ben is visszafogottabb áremelkedést eredményezhet. 

Korábban lapunk megírta, hogy tömegeket érinthet, mi lesz a 3 százalékos lakáshitel jövője. Az Otthon Start körül számos a baljós fejlemény. A Világgazdaság ezért is kért reakciót a Tisza-kormányzattól arra vonatkozóan, hogy valóban terveznek-e hozzányúlni a programhoz és mi szerepel a napirendjén.

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Tízezrek csaptak le a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelre, amellyel egy átlagos, 35 millió forintos kölcsön esetében akár 20 millió forint is megtakarítható. A program első keresleti hulláma ugyanakkor kifulladt, ami 2027-ben is fékezheti a lakásárak növekedését.
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