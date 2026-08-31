Otthon Start Program: elképesztő összeget mozgósított az Orbán-kormány szimbolikus programja, de már kifulladóban a kereslet – "Új függőség a lakáspiacon"

Egy év telt el azóta, hogy 2025 szeptemberében elindult az első lakás megvásárlását kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitellel segítő Otthon Start Program, amely jelentős hatással volt a lakáspiac dinamikájára.

Elképesztő összeget mozgósított az Otthon Start Program, de már kifulladóban a kereslet / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

Előbb megugrott a kereslet, majd az első hullám lecsengésével mérséklődött a vásárlói aktivitás, ezzel együtt pedig az áremelkedés üteme is lassult.

„A program bejelentése után akár 60-70 ezer első lakásvásárlóra is számítani lehetett a program első évében, az MNB legfrissebb adatai pedig visszaigazolták a várakozásainkat.

A jegybanki adatok szerint augusztus közepéig 56 ezer otthon startos hitelszerződést írtak alá 2000 milliárd forint értékben. A program népszerűségét mutatja, hogy tavaly szeptember után a megkötött lakáshitel-szerződések 80 százaléka kamattámogatott konstrukció volt, pedig ezt megelőzően még csak 20 százalék volt az arányuk” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Elmondása szerint a 3 százalékos hitel népszerűsége három pilléren nyugszik. Az egyik, hogy az elsőlakás-vásárlók definíciója kifejezetten laza, így az otthon start hitel a lakásvásárlók számára széles körben elérhető. A program népszerűségének másik oka maga a kamatkedvezmény: a hitelfelvevők a piaci szinthez képest közel feleannyi kamatkiadással számolhatnak, ami egy átlagos 35 millió forintos OSP hitel esetén 25 év alatt akár 20 millió forint megtakarítást is jelenthet a lakásvásárlók számára.

Az Otthon Start Program népszerűségéhez jelentősen hozzájárult az első lakásukat keresők korábbi kilátástalan helyzete. Balogh László, az ingatlan.com szakértője szerint 2010 óta négyszeresükre emelkedtek a magyarországi lakásárak, miközben a drágulást azok érezték meg a leginkább, akik még nem rendelkeztek ingatlannal. A továbbköltözők helyzetét ugyanis javította, hogy meglévő lakásuk értéke szintén jelentősen nőtt.

A program 2025. júliusi bejelentése után azonnal megélénkült a piac. Augusztusban országosan 50,6 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban közel 64, Budapesten 49, a községekben pedig csaknem 40 százalékos növekedést mértek.