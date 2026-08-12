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vízparti ház
Balaton
ingatlanpiac
balatoni ingatlanpiac

Négyzetméter: egyelőre hidegen hagyja az eladókat a Balaton alacsony vízállása, de a vevőket nem

Az alacsonyabb vízszint hatással lehet a balatoni ingatlanok értékére? Továbbra is jelentős felárat kell fizetni a közvetlen vízpartért? Mire számíthatnak azok, akik most vásárolnának nyaralót vagy befektetési céllal keresnek ingatlant a Balatonnál? A Négyzetméter legújabb adásában Szegő Péterrel, a Duna House vezető elemzőjével jártuk körbe a balatoni és vízparti ingatlanpiac aktuális helyzetét.
Werderits Ivett
2026.08.12., 18:30

A Balaton alacsony vízállásáról az elmúlt időszakban látványos képek járták be az internetet, különösen a déli partról. Felmerül tehát a kérdés, ha tartósabbá válna ez a jelenség, az az ingatlanpiacra is hatással lenne? Egyelőre úgy tűnik, hogy az alacsonyabb vízszint önmagában nem töri le a balatoni ingatlanárakat, miközben a kereslet mérséklődése már érezhető. 

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A balatoni ingatlanpiac sem tudja teljesen függetleníteni magát az országos folyamatoktól. Az általános keresletcsökkenés ebbe a térségbe is begyűrűzött, ráadásul a pandémia óta fokozatosan mérséklődik a balatoni ingatlanok iránti befektetői érdeklődés is. Ez azonban egyelőre nem áresést, sokkal inkább a korábbi drágulási ütem megtorpanását jelenti.

Nem csökkennek az árak a Balaton térségében sem, de az az árnövekedési dinamika már nincs meg, ami a tavalyi évet jellemezte 

– fogalmazott Szegő Péter.

Milliókat ér a közvetlen vízpart

A teljes balatoni piac tekintetében a medián négyzetméterár 800–900 ezer forint körül alakul, a parthoz közeledve azonban drasztikusan emelkednek az árak. Az elemző szerint idén már nem várható jelentős további drágulás és a korábbi kétszámjegyű áremelkedést sem érdemes várni a piactól.

Egészen más kategóriát képvisel ugyanakkor a közvetlen vízpart. Egy modern vízparti nyaralónál már a 2,5–3 millió forintos négyzetméterár sem számít kirívónak, sőt az árak ennél is magasabbra kúszhatnak. Ennek egyik oka igazán egyszerű, a kínálat rendkívül korlátozott, újabb közvetlen vízparti telkeket pedig csak nagyon nehezen lehet kialakítani.

Szegő Péter szerint a kínálat szűkössége és a magas belépési küszöb miatt ezek az ingatlanok presztízs- és státuszszimbólummá is váltak, és várakozása szerint ez tartósan így maradhat.

Pár kilométerrel arrébb milliókat lehet spórolni

Aki viszont hajlandó kompromisszumot kötni, jelentős összeget takaríthat meg. A parttól 5–10 kilométerre fekvő településeken akár 20–30 százalékkal olcsóbban is elérhető lehet egy hasonló minőségű ingatlan. Ráadásul ezek a kisebb, főként északi parti települések a nyugalmat kereső családok számára még vonzóbbak is lehetnek.

A vízszint kérdése ugyanakkor egyes vásárlóknál már komolyabb szempont lehet. Különösen azoknál, akik vitorlázás vagy más vízi sport miatt keresnek ingatlant. Az alacsony vízállás a sekélyebb déli parton látványosabban jelentkezik, ezért az ilyen vevők akár az északi part felé is fordulhatnak.

A befektetők mindenesetre óvatosabbá váltak. A korábbi 50–60 százalékos befektetői arány mintegy 30 százalékra esett vissza. A Balaton azonban továbbra is különleges piac. A vízszint csökkenhet, a kereslet mérséklődhet, de a valóban jó helyen fekvő – különösen a közvetlen vízparti – ingatlanok szűkössége továbbra is erősen tartja az értéküket.

3 perc
vízparti ház

Négyzetméter: egyelőre hidegen hagyja az eladókat a Balaton alacsony vízállása, de a vevőket nem

Hiába csökkent látványosan a Balaton vízszintje, a vízparti ingatlanok továbbra is tartják az értéküket.
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