Négyzetméter: egyelőre hidegen hagyja az eladókat a Balaton alacsony vízállása, de a vevőket nem

A Balaton alacsony vízállásáról az elmúlt időszakban látványos képek járták be az internetet, különösen a déli partról. Felmerül tehát a kérdés, ha tartósabbá válna ez a jelenség, az az ingatlanpiacra is hatással lenne? Egyelőre úgy tűnik, hogy az alacsonyabb vízszint önmagában nem töri le a balatoni ingatlanárakat, miközben a kereslet mérséklődése már érezhető.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon:

A balatoni ingatlanpiac sem tudja teljesen függetleníteni magát az országos folyamatoktól. Az általános keresletcsökkenés ebbe a térségbe is begyűrűzött, ráadásul a pandémia óta fokozatosan mérséklődik a balatoni ingatlanok iránti befektetői érdeklődés is. Ez azonban egyelőre nem áresést, sokkal inkább a korábbi drágulási ütem megtorpanását jelenti.

Nem csökkennek az árak a Balaton térségében sem, de az az árnövekedési dinamika már nincs meg, ami a tavalyi évet jellemezte

– fogalmazott Szegő Péter.

Milliókat ér a közvetlen vízpart

A teljes balatoni piac tekintetében a medián négyzetméterár 800–900 ezer forint körül alakul, a parthoz közeledve azonban drasztikusan emelkednek az árak. Az elemző szerint idén már nem várható jelentős további drágulás és a korábbi kétszámjegyű áremelkedést sem érdemes várni a piactól.

Egészen más kategóriát képvisel ugyanakkor a közvetlen vízpart. Egy modern vízparti nyaralónál már a 2,5–3 millió forintos négyzetméterár sem számít kirívónak, sőt az árak ennél is magasabbra kúszhatnak. Ennek egyik oka igazán egyszerű, a kínálat rendkívül korlátozott, újabb közvetlen vízparti telkeket pedig csak nagyon nehezen lehet kialakítani.

Szegő Péter szerint a kínálat szűkössége és a magas belépési küszöb miatt ezek az ingatlanok presztízs- és státuszszimbólummá is váltak, és várakozása szerint ez tartósan így maradhat.

Pár kilométerrel arrébb milliókat lehet spórolni

Aki viszont hajlandó kompromisszumot kötni, jelentős összeget takaríthat meg. A parttól 5–10 kilométerre fekvő településeken akár 20–30 százalékkal olcsóbban is elérhető lehet egy hasonló minőségű ingatlan. Ráadásul ezek a kisebb, főként északi parti települések a nyugalmat kereső családok számára még vonzóbbak is lehetnek.