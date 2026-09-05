Prostitúció és kábítószer-terjesztés: rendőrök kellettek az Airbnb-visszaélések miatt – akár az engedélyeket is visszavonhatnák, újabb kerületben lett forró téma a lakáskiadás

A XIII. kerületben is napirendre kerül a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A városvezetés elsősorban azért tartja szükségesnek a kérdés rendezését, mert 2026 végén lejár az új rövid távú szálláshelyek létesítésére vonatkozó moratórium.

Rendőrök kellettek az Airbnb-visszaélések miatt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (illusztráció)

Emellett több környező kerület már korlátozta ezt a tevékenységet, ami miatt a szolgáltatók egy része a XIII. kerület felé fordulhat.

„Az első és legfontosabb, hogy foglalkoznunk kell vele. Nem szeretnénk, ha a környező kerületek intézkedéseinek torlódó hatása lenne, és a tevékenység áttevődne a XIII. kerületbe” – fogalmazott Tóth József, a kerület polgármestere a TV13 helyi televízióban.

Az önkormányzat felmérései szerint jelenleg nagyjából 1100–1200 XIII. kerületi lakást használnak magánszálláshelyként. A polgármester szerint az önkormányzathoz eddig érkező panaszok elsősorban a nem rendeltetésszerű használatához kapcsolódtak. A lakók leggyakrabban hangoskodásra, illetve az ingatlanok nem rendeltetésszerű használatára panaszkodnak.

A kerületben a Világgazdaság információi szerint évek óta több olyan visszajelzés is napvilágot látott, amely szerint

a kiadó szobákban és lakásokban visszatérően fordulnak elő illegális tevékenységek, köztük prostitúció és kábítószer-terjesztés.

Az egyéni választókerület kormánypárti képviselője arról is beszámolt, hogy a Victor Hugo utca 25–27. szám alatti apartmanház környékén jelentős rendőri jelenlétet kellett biztosítani ahhoz, hogy megpróbálják visszaszorítani a közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket. Újlipótváros a napokban aláírásgyűjtésbe kezdtek a közbiztonság javítása érdekében.

Lapunk megkereste az önkormányzatot, hogy megtudja, mióta tapasztalhatók azok a jelenségek, amelyek miatt is szükségessé teszik a rövid távú lakáskiadás érdemi szabályozását. Válaszukról is beszámolunk.

Újlipótváros lehet a változások középpontjában

A polgármester hangsúlyozta, hogy a szálláshelyek működési engedélyeit nem a kerületi önkormányzat adja ki, ugyanakkor a társasházakra, valamint a kerület egészére vonatkozó egységes használati feltételeket meg tudja határozni.