Prostitúció és kábítószer-terjesztés: rendőrök kellettek az Airbnb-visszaélések miatt – akár az engedélyeket is visszavonhatnák, újabb kerületben lett forró téma a lakáskiadás
A XIII. kerületben is napirendre kerül a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A városvezetés elsősorban azért tartja szükségesnek a kérdés rendezését, mert 2026 végén lejár az új rövid távú szálláshelyek létesítésére vonatkozó moratórium.
Emellett több környező kerület már korlátozta ezt a tevékenységet, ami miatt a szolgáltatók egy része a XIII. kerület felé fordulhat.
„Az első és legfontosabb, hogy foglalkoznunk kell vele. Nem szeretnénk, ha a környező kerületek intézkedéseinek torlódó hatása lenne, és a tevékenység áttevődne a XIII. kerületbe” – fogalmazott Tóth József, a kerület polgármestere a TV13 helyi televízióban.
Az önkormányzat felmérései szerint jelenleg nagyjából 1100–1200 XIII. kerületi lakást használnak magánszálláshelyként. A polgármester szerint az önkormányzathoz eddig érkező panaszok elsősorban a nem rendeltetésszerű használatához kapcsolódtak. A lakók leggyakrabban hangoskodásra, illetve az ingatlanok nem rendeltetésszerű használatára panaszkodnak.
A kerületben a Világgazdaság információi szerint évek óta több olyan visszajelzés is napvilágot látott, amely szerint
a kiadó szobákban és lakásokban visszatérően fordulnak elő illegális tevékenységek, köztük prostitúció és kábítószer-terjesztés.
Az egyéni választókerület kormánypárti képviselője arról is beszámolt, hogy a Victor Hugo utca 25–27. szám alatti apartmanház környékén jelentős rendőri jelenlétet kellett biztosítani ahhoz, hogy megpróbálják visszaszorítani a közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket. Újlipótváros a napokban aláírásgyűjtésbe kezdtek a közbiztonság javítása érdekében.
Lapunk megkereste az önkormányzatot, hogy megtudja, mióta tapasztalhatók azok a jelenségek, amelyek miatt is szükségessé teszik a rövid távú lakáskiadás érdemi szabályozását. Válaszukról is beszámolunk.
Újlipótváros lehet a változások középpontjában
A polgármester hangsúlyozta, hogy a szálláshelyek működési engedélyeit nem a kerületi önkormányzat adja ki, ugyanakkor a társasházakra, valamint a kerület egészére vonatkozó egységes használati feltételeket meg tudja határozni.
Az Airbnb-lakások működtetése jelenleg bejelentéshez kötött, a jegyzőnek pedig nincs mérlegelési lehetősége:
amennyiben az üzemeltető minden jogszabályi feltételt teljesít, a szálláshelyet kötelező nyilvántartásba venni.
A XIII. kerületben ugyanakkor arra is választ kell adniuk a szolgáltatóknak, hogy az érintett társasház szabályzata nem tiltja-e a rövid távú lakáskiadást. Ha szabálytalanság gyanúja merül fel, vagy lakossági panasz érkezik, a polgármesteri hivatal egyeztethet a tulajdonossal és a társasház képviselőjével, sőt helyszíni ellenőrzést is tarthat a lakásban.
Az Újlipótváros – Szuperblokk közösségi oldal tavaly térképen is bemutatta az úgynevezett lakásszállodák elhelyezkedését. Az összesítésből jól láthatóvá vált, hogy a rövid távra kiadott ingatlanok a városrész mely részein, illetve utcáiban és társasházaiban koncentrálódnak.
A kerületben jelenleg 1046 engedéllyel rendelkező szállásadó működik, közülük 574 a felkapott Újlipótvárosban fogad vendégeket.
A lakók véleményét is kikérik: akár egy lakás Airbnb-engedélyét is visszavonhatnák
A kerület DK-s képviselője szerint az önkormányzatnak több területen is lépnie kell annak érdekében, hogy a megbízható szállásadók tovább folytathassák tevékenységüket, miközben a lakóközösségek érdekei is érvényesülnek.
Keszthelyi Dorottya szerint városrészenként kellene korlátozni a lakásszállodák számát, Újlipótvárosban pedig a jelenlegi kínálat jelentős csökkentésére lenne szükség. Emellett valódi vétójogot adna a társasházaknak, és szigorú minimumfeltételekhez kötné a rövid távú szálláshelyek működését.
A politikus azt javasolja, hogy az önkormányzat minden városrészben határozza meg a működő magánszálláshelyek maximális számát. Újlipótváros esetében a jelenlegi állomány érdemi visszaszorítását tartja indokoltnak.
A képviselő nagyobb beleszólást biztosítana a társasházaknak és a lakásszövetkezeteknek is. Elképzelése alapján a lakóközösségek dönthetnének arról, működhessen-e az épületükben rövid távú szálláshely, valamint
lehetőségük lenne a korábban megadott hozzájárulás visszavonására is.
A képviselő kötelező működési minimumfeltételeket is bevezetne.
Az önkormányzat első lépésként nem kész szabályozást, hanem egy többféle megoldási lehetőséget tartalmazó javaslatot tesz közzé. A dokumentumot az önkormányzat elektronikus felületein is elérhetővé teszik, és külön megkeresik a társasházak közös képviselőit.
Az egyeztetés során beérkező észrevételek figyelembevételével készül majd el az előterjesztés, amelyről a XIII. kerületi képviselő-testület dönt.
Városszerte bekeményítenek az Airbnb-vel szemben,
Az önkormányzat az új szabályozás előkészítése során az V., VI., VII., VIII. és IX. kerület gyakorlatát is megvizsgálta. Tóth József polgármester szerint erre azért van szükség, mert több környező városrész már korlátozta a rövid távú lakáskiadást, a XIII. kerület pedig el akarja kerülni, hogy a szigorítások nyomán a szolgáltatás ide tevődjön át.
- A legszigorúbb megoldást Terézváros választotta. A VI. kerületben egy 2024-es ügydöntő szavazáson a résztvevők többsége támogatta a rövid távú lakáskiadás betiltását, ezért az önkormányzat 2026. január 1-jétől nullában határozta meg az ilyen szálláshelyeken engedélyezett kiadható napok számát. A Kúria 2025 novemberében kimondta, hogy a terézvárosi rendelet nem törvényellenes.
- Józsefváros más megoldást választott: nem teljes tilalmat, hanem többszintű korlátozást készített elő. A VIII. kerületi javaslat a kerület, az egyes lakónegyedek és a társasházak szintjén is meghatározná a rövid távú szálláshelyek legnagyobb arányát. Kerületi szinten a lakásállomány legfeljebb 4 százalékát lehetne ilyen célra használni, míg a társasházakban lakónegyedtől függően 10–20 százalékos plafont alkalmaznának.
- Nemrég az I. kerületben is napirendre került a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A budaváriak arról nyilváníthatnak véleményt, hogy teljesen tiltsák-e be az Airbnb-t, ennek elutasítása esetén pedig arról, hogy az önkormányzat meghatározott feltételekhez kösse-e a szolgáltatást.
A kerület vezetése szerint a döntésnél egyszerre kell figyelembe venni a társasházak nyugalmát és biztonságát, a lakáskiadók bevételeit, valamint a helyi vállalkozások és vendéglátóhelyek turizmushoz fűződő érdekeit.
A XIII. kerület polgármestere egyelőre csak annyit közölt, hogy a készülő javaslatot elektronikus felületen lehet majd véleményezni, emellett a közös képviselőkkel is egyeztetnek. Az azonban még nem ismert, hogy a lakók pontosan milyen módon mondhatják majd el a véleményüket.