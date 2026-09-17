A bérlakásprogram kivitelezhetetlen Magyarországon? – ezt gondolja a szakértő

A magyar ingatlanpiac új fejlesztési ciklus előtt állhat, de az elmúlt évek hektikus környezete után továbbra is komoly kérdés, hogyan alakul a lakások, irodák és kereskedelmi ingatlanok piaca. Botos Bálint, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke szerint az elmúlt öt-tíz évben a lakáspiac rendkívül kiszámíthatatlanul működött. A lakásárak jellemzően emelkedtek, miközben a tranzakciószám, az építési kedv és az állami támogatási rendszer folyamatosan változott. Jelenleg közel 30 ezer lakás van építés alatt, a kereslet azonban nem nőtt ehhez hasonló ütemben. Illetve kérdések merülnek fel a bérlakásprogrammal kapcsolatban is.

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