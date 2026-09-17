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A bérlakásprogram kivitelezhetetlen Magyarországon? – ezt gondolja a szakértő

Új ciklus jöhet a magyar ingatlanpiacon, miközben a lakásárakat továbbra is a szűk kínálat és a magas költségek hajtják. Botos Bálint, az IFK alelnöke szerint a bérlakáspiac fejlesztése enyhíthetné a lakhatási problémákat, az irodapiacot pedig már a mesterséges intelligencia terjedése is átalakíthatja.
Werderits Ivett
2026.09.17., 12:50

A magyar ingatlanpiac új fejlesztési ciklus előtt állhat, de az elmúlt évek hektikus környezete után továbbra is komoly kérdés, hogyan alakul a lakások, irodák és kereskedelmi ingatlanok piaca. Botos Bálint, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke szerint az elmúlt öt-tíz évben a lakáspiac rendkívül kiszámíthatatlanul működött. A lakásárak jellemzően emelkedtek, miközben a tranzakciószám, az építési kedv és az állami támogatási rendszer folyamatosan változott. Jelenleg közel 30 ezer lakás van építés alatt, a kereslet azonban nem nőtt ehhez hasonló ütemben. Illetve kérdések merülnek fel a bérlakásprogrammal kapcsolatban is.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon

 

Botos szerint mégsem beszélhetünk arról, hogy túl sok új lakás épülne. Magyarország mintegy 4,5 milliós lakásállományából kiindulva évente körülbelül 45 ezer új otthonra lenne szükség ahhoz, hogy teljesüljön a nemzetközi összehasonlításban használt, nagyjából egyszázalékos megújulási ráta. 

Az új és a használt lakások piaca közben látványosan kettévált. Az Otthon Start által meghatározott árkorlát elsősorban az olcsóbb használt ingatlanok, köztük a panellakások iránti keresletet erősítette. Ezeknél 20 százalék feletti áremelkedés is történt, miközben az új lakásoknál egy számjegyű volt a drágulás. A támogatási programra ráadásul az újépítésű kínálat nem tud gyorsan reagálni, hiszen egy új projekt engedélyezése és kivitelezése akár két-három évet is igénybe vehet. A használt lakások piaca ezzel szemben gyorsan reagált, elsősorban áremelkedéssel.

A bérlakásprogram lehet a válasz

A lakáspiaci problémák egyik oka az is lehet, hogy Magyarországon kevés a különböző élethelyzetekre szabott lakhatási forma. Botos szerint Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz képest hiányoznak vagy csak kis számban vannak jelen például a korszerű diákszállások, a stúdiólakások és az intézményi bérlakások. A bérbe adott lakások aránya Magyarországon és több régiós országban mindössze 8–10 százalék körül mozog.

A megfizethető lakhatás ráadásul már nem pusztán szociális kérdés, az ország versenyképességére is hatással van. Ha a lakhatás drága, magasabb fizetésekre van szükség ugyanazon életszínvonal fenntartásához, ami növeli a vállalatok költségeit. 

A bérlakáspiac a munkaerő mobilitását is segíthetné, hiszen egy pályakezdőnek nem feltétlenül éri meg azonnal saját lakáshoz kötnie magát, ha néhány év múlva az ország vagy a város másik részén talál jobb munkalehetőséget.

Az új lakások árának csökkenésére ugyanakkor nem érdemes automatikusan számítani. A szakember szerint Magyarországon már egy lakás előállítása is drágább lehet, mint például Lengyelországban. Ebben szerepet játszanak a tervezési és kivitelezési költségek, az építőipar hullámzó megrendelésállománya, a finanszírozási költségek, valamint az engedélyezés bizonytalanságai is. Ezeket a kockázatokat a fejlesztők végül beépítik az árakba.

 

 


 

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