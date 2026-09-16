Külföldön már Magyarországot figyelik: óriási lehetőség előtt áll az ingatlanpiac – négymilliós növekedési tartalék lehet a vidékben

Magyarország javuló nemzetközi megítélése és a rendelkezésre álló 16,4 milliárd eurós uniós forráscsomag új lendületet adhat a hazai beruházásoknak –hangzott el az Expo Real magyar standját bemutató tájékoztatón.

Külföldön már Magyarországot figyelik – óriási lehetőség előtt áll az ingatlanpiac / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

„Felfokozott érdeklődés tapasztalható külföldön a magyarországi beruházások iránt” – fogalmazott Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a Világgazdaságnak. Elmondta: az egyesület több mint tíz éve szervezi a magyar megjelenést a müncheni Expo Realon, az idei ingatlanszakmai seregszemlén pedig tizenöt hazai piaci szereplő mutatkozhat be a városok és állami hátterű kiállítók mellett.

A müncheni expóra

több mint hetven országból érkeznek érdeklődők,

és több mint harminc ország kiállítója alakít ki önálló vagy közös standot.

A rendezvény elsősorban az európai projekteket mutatja be, de a legszélesebb nemzetközi szinten megmozgatja a befektetőket.

Német, brit, amerikai és kínai befektetők várakoznak

Székely Ádám emlékeztetett: korábban évente mintegy kétmilliárd eurónyi befektetői tőke is érkezett a magyar ingatlanpiacra, ez az összeg azonban az elmúlt években félmilliárd eurós szintre zsugorodott. Várakozása szerint

idén már megközelítheti az egymilliárd eurót az ingatlanpiaci befektetések értéke.

„Korábban elsősorban a német, osztrák, brit és egyéb Európai Uniós országokból származó tőke érdeklődött, ezen kívül az Egyesült Államokból és Dél-Afrikából volt érdemi érdeklődés” – tette hozzá az IFK elnöke. Elmondása szerint egy időben a közel-keleti tőke pozíciója szintén erősebb volt, és legutóbb a kínai tőke is megjelent a régióban.

A szakember szerint komoly jelentősége van annak, hogy az állam négy intézménnyel is jelen lesz a magyar standon, ez ugyanis erősítheti az állami elköteleződés üzenetét a külföldi szereplők felé való nyitással kapcsolatban.

Székely Ádám a magyar lakásépítések jelentős visszaeséséről is beszélt. Mint mondta, korábban évente mintegy 40 ezer új lakás megépítését tartották szükségesnek, később azonban ez a célszám 25 ezerre csökkent.

Magyarországon az elmúlt két évben egymillió lakosra vetítve évente kevesebb, mint 1500 lakás épült,

miközben Ausztriában és Lengyelországban ez a mutató meghaladja az ötezret,

Romániában és Csehországban pedig háromezer körül alakul.

Az adatok alapján jelentős fejlődési lehetőség áll a magyar lakáspiac előtt, amelynek kihasználásában a bérlakásépítések is komoly eredményeket hozhatnak.