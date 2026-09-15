Kilőtt a hazai ingatlanpiac: a BMW, a CATL és a Mercedes is hajtja a beruházásokat – egy városnyi új otthon épül Magyarországon

Új ingatlanfejlesztési ciklus indulhat Magyarországon: az ipari és logisztikai beruházások mellett a lakásépítések, a bérlakásprogramok, valamint a város- és infrastruktúra-fejlesztések is lendületet kaphatnak.

Ingatlanpiaci fellendülést hozhat a 16,4 milliárd eurós uniós forráscsomag és a befektetői érdeklődés erősödése / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar ingatlanpiac szereplői több száz millió euró értékű fejlesztési és befektetési lehetőséget mutatnak be október 5–7. között Európa legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni Expo Realon.

„Az ország javuló nemzetközi befektetői megítélése és a rendelkezésre álló 16,4 milliárd eurós uniós forráscsomag kedvezőbb környezetet teremthet az ipari, logisztikai, energetikai, infrastrukturális, lakhatási és városfejlesztési beruházásoknak, ezzel tovább javulhat Magyarország régiós pozíciója” – fogalmazott Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke a keddi sajtótájékoztatón.

Elhangzott az is, hogy a piacot egyszerre több terület is felpörgetheti: új lendületet kaphatnak az ipari és logisztikai beruházások, több lakás épülhet, erősödhet a kiskereskedelem, a rozsdaövezetekben pedig új bérlakások és diákszállások jöhetnek létre.

Egy városnyi új otthon épül Magyarországon – Budapesten megduplázódhat a lakásátadások száma

A lakáspiacon jelenleg mintegy 30 ezer otthon épül, ezek kétharmada Budapesten. A projektek elkészültével

a fővárosi újlakás-átadások éves száma a korábbi 3–4 ezerről akár 8–10 ezerre emelkedhet.

Az új lakások iránti kereslet azonban egyelőre nem tart lépést a kínálat bővülésével: az Otthon Start programot igénybe vevők mintegy 90 százaléka használt ingatlant vásárolt. A piac jövőjét jelentősen befolyásolhatja az év végén lejáró kedvezményes újlakás-áfa sorsa is.

A kormány a Wekerle Sándor Lakásépítési Program keretében 550 millió eurónyi uniós helyreállítási forrást fordítana megfizethető bérlakások és diákotthonok építésére. A bankok, az Európai Beruházási Bank, az ingatlanalapok és a magánfejlesztők bevonásával a beruházások teljes értéke elérheti a 2 milliárd eurót.

Az új lakások és diákotthonok elsősorban jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, jelenleg alulhasznosított barna- és rozsdaövezeti területeken épülhetnek fel Budapesten és a vidéki nagyvárosokban. A beruházások így nemcsak a lakhatási kínálatot bővíthetik, hanem egész városrészek megújítását is megalapozhatják.