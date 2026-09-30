Tényleg több tízezer forint egy aláírás? – kellemetlen meglepetés érheti az albérlőket, ha ezzel nem számolnak
Egy albérlet kivételekor akár több tízezer forintos pluszköltséget is jelenthet a közjegyző, ezért sok bérlőben felmerül a kérdés: mégis mi kerül ezen ennyibe? Dr. Balogh Zsigmond, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke a Világgazdaság Négyzetméter című műsorában beszélt arról, hogyan alakulnak a közjegyzői díjak, mi történik egy bérleti szerződés hátterében, és miért jelenthet komoly biztonságot a közjegyzői okirat.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon:
A közjegyző és az ügyvéd szerepe ugyanis alapvetően eltér egymástól. Míg az ügyvéd az ügyfelét képviseli, a közjegyző pártatlanul, a felek között jár el. Hatósági feladatokat lát el, közokiratokat készít, és nem valamelyik fél érdekeit képviseli. A közjegyző csak a törvénynek van alávetve, függetlenül jár el.
A közjegyzők munkája sokoldalú
Az átlagember többek között hagyatéki ügyekben, ingatlanügyleteknél vagy éppen egy lakás bérlésekor találkozhat vele. Utóbbi esetben sokszor nem maga a bérleti szerződés készül a közjegyzőnél. A feleknek gyakran már van aláírt szerződésük, a bérlő pedig ez alapján tesz egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ezt ismerik sokan kiköltözési nyilatkozatként.
A dokumentum azonban nem csak arról szólhat, hogy a bérlő a szerződés megszűnése után elhagyja az ingatlant. A bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség is bekerülhet az okiratba. Ennek azért van jelentősége, mert megfelelő feltételek esetén a közjegyzői okirat közvetlenül végrehajtható.
Ha például a bérlő nem fizet, a tulajdonosnak nem feltétlenül kell hosszadalmas peres eljárást indítania követelése érvényesítéséhez.
Ki fizeti a nyilatkoztot?
Kétoldalú szerződés esetében a felek megállapodhatnak abban, hogy a bérlő vagy a bérbeadó fizet, de akár meg is oszthatják a költségeket.Amennyiben a szerződés egyoldalú, a védett fél dolga lenne fizetni, de sokszor nem ez történik.
A közjegyzői díjakat sem egyszerűen az adott iroda határozza meg. Ha az ügynek meghatározható értéke van, a díjszabás alapján számítják ki a fizetendő összeget. Ha nincs ilyen ügyérték, a munkára fordított idő lehet a számítás alapja. Ehhez egyes eljárásoknál további költségek is társulhatnak. Azt is fontos látni, hogy az ügyfél nem pusztán azért fizet, mert bemegy az irodába és aláír egy dokumentumot. A háttérben komoly szakmai felelősség áll, még egy egyszerűnek tűnő bérleti ügy esetében is.
A közjegyzői okiratnak ráadásul már önmagában is lehet visszatartó ereje. Dr. Balogh Zsigmond saját tapasztalata szerint az általuk készített okiratokban vállalt kötelezettségek ritkán jutnak el tényleges végrehajtásig. Ebben szerinte szerepet játszhat az is, hogy az ügyfelek pontosan megismerik, milyen kötelezettségeket vállalnak. A közjegyző ugyanis felolvassa az okiratot, így olyan részletekre is fény derülhet, amelyek felett a felek korábban átsiklottak.