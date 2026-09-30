Tényleg több tízezer forint egy aláírás? – kellemetlen meglepetés érheti az albérlőket, ha ezzel nem számolnak

Egy albérlet kivételekor akár több tízezer forintos pluszköltséget is jelenthet a közjegyző, ezért sok bérlőben felmerül a kérdés: mégis mi kerül ezen ennyibe? Dr. Balogh Zsigmond, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke a Világgazdaság Négyzetméter című műsorában beszélt arról, hogyan alakulnak a közjegyzői díjak, mi történik egy bérleti szerződés hátterében, és miért jelenthet komoly biztonságot a közjegyzői okirat.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon:

A közjegyző és az ügyvéd szerepe ugyanis alapvetően eltér egymástól. Míg az ügyvéd az ügyfelét képviseli, a közjegyző pártatlanul, a felek között jár el. Hatósági feladatokat lát el, közokiratokat készít, és nem valamelyik fél érdekeit képviseli. A közjegyző csak a törvénynek van alávetve, függetlenül jár el.

A közjegyzők munkája sokoldalú

Az átlagember többek között hagyatéki ügyekben, ingatlanügyleteknél vagy éppen egy lakás bérlésekor találkozhat vele. Utóbbi esetben sokszor nem maga a bérleti szerződés készül a közjegyzőnél. A feleknek gyakran már van aláírt szerződésük, a bérlő pedig ez alapján tesz egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ezt ismerik sokan kiköltözési nyilatkozatként.

A dokumentum azonban nem csak arról szólhat, hogy a bérlő a szerződés megszűnése után elhagyja az ingatlant. A bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség is bekerülhet az okiratba. Ennek azért van jelentősége, mert megfelelő feltételek esetén a közjegyzői okirat közvetlenül végrehajtható.

Ha például a bérlő nem fizet, a tulajdonosnak nem feltétlenül kell hosszadalmas peres eljárást indítania követelése érvényesítéséhez.

Ki fizeti a nyilatkoztot?

Kétoldalú szerződés esetében a felek megállapodhatnak abban, hogy a bérlő vagy a bérbeadó fizet, de akár meg is oszthatják a költségeket.Amennyiben a szerződés egyoldalú, a védett fél dolga lenne fizetni, de sokszor nem ez történik.

A közjegyzői díjakat sem egyszerűen az adott iroda határozza meg. Ha az ügynek meghatározható értéke van, a díjszabás alapján számítják ki a fizetendő összeget. Ha nincs ilyen ügyérték, a munkára fordított idő lehet a számítás alapja. Ehhez egyes eljárásoknál további költségek is társulhatnak. Azt is fontos látni, hogy az ügyfél nem pusztán azért fizet, mert bemegy az irodába és aláír egy dokumentumot. A háttérben komoly szakmai felelősség áll, még egy egyszerűnek tűnő bérleti ügy esetében is.