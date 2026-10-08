Befellegzett az Airbnb-nek? Budapest elitkerületének is elege lett, teljes tiltást akarnak – most már csak az önkormányzaton múlik a következő lépés

Az I. kerületi online szavazás résztvevőinek 58,6 százaléka támogatja a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását – közölte a Budavári Önkormányzat.

Befellegzett az Airbnb-nek? Teljes tiltást akar a kerületiek többsége – most már csak az önkormányzaton múlik a következő lépés / Fotó: Hans Lucas / AFP

Összesen 4503 I. kerületi lakos vett részt a rövid távú lakáskiadás jövőjéről tartott online szavazáson. A kerület 21 450 szavazásra jogosult állandó lakosához viszonyítva ez 21 százalékos részvételt jelent.

A teljes tiltást 2637 résztvevő támogatta,

míg 1866-an ellenezték azt.

Utóbbiak közül 814-en helyi feltételekhez kötnék a működést,

1052-en pedig korlátozás nélkül engednék a rövid távú lakáskiadást.

Ez az összes szavazó 18, illetve 23,4 százalékát jelenti.

A teljes tiltást mind az öt városrészben a szavazók többsége támogatta. A Budai Várban 66 százalék volt az arányuk, a Gellérthegyen 65,6, a Tabánban 60,1, Krisztinavárosban 58,9, Vízivárosban pedig 54,9 százalék.

Az önkormányzat közlése szerint azért kérte ki a lakók véleményét, mert az év végén lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A kerület ezt megelőzően szeretné kialakítani álláspontját a helyi szabályozásról, mivel a moratórium megszűnésével jelentősen emelkedhet az új bejelentések száma.

A kérdés különösen érzékeny a Budai Várban és környékén: a terület egyszerre lakókörnyezet és kiemelt turisztikai célpont.

A rövid távú lakáskiadás így a turizmus és az ingatlantulajdonosok mellett a társasházak nyugalmát és az ott élők mindennapjait is érinti.

A szavazás eredménye önmagában nem változtatja meg a rövid távú lakáskiadás szabályait. Az önkormányzat a lakossági vélemények és egy készülő hatástanulmány alapján dolgozza ki a szabályozási javaslatot.

A tanulmány a lehetséges megoldások jogi, társadalmi, gazdasági és turisztikai következményeit is vizsgálja. Az előzetes eredményekre épülő szabályozási koncepciót társadalmi egyeztetésre bocsátják: a lakók az önkormányzat honlapján véleményezhetik, az érintett szakmai szervezetek pedig kérdőíven fejthetik ki álláspontjukat.

A tervek szerint a rendelettervezet novemberben kerülhet az illetékes bizottságok, majd a képviselő-testület elé. A végleges szabályokról tehát később születhet döntés.