Deviza
EUR/HUF366,3 +0,07% USD/HUF327,55 +0,23% GBP/HUF432,34 +0,13% CHF/HUF392,77 +0,16% PLN/HUF83,68 +0,11% RON/HUF68,5 +0,21% CZK/HUF15,01 +0,17% EUR/HUF366,3 +0,07% USD/HUF327,55 +0,23% GBP/HUF432,34 +0,13% CHF/HUF392,77 +0,16% PLN/HUF83,68 +0,11% RON/HUF68,5 +0,21% CZK/HUF15,01 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 987,15 -2,35% MTELEKOM2 534 -0,24% MOL4 996 -0,78% OTP38 370 -3,99% RICHTER12 250 -2,04% OPUS246 -6,3% ANY6 170 -0,49% AUTOWALLIS123 -0,41% WABERERS4 280 0% BUMIX9 020,29 -1,72% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 086,05 -0,73% BUX137 987,15 -2,35% MTELEKOM2 534 -0,24% MOL4 996 -0,78% OTP38 370 -3,99% RICHTER12 250 -2,04% OPUS246 -6,3% ANY6 170 -0,49% AUTOWALLIS123 -0,41% WABERERS4 280 0% BUMIX9 020,29 -1,72% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 086,05 -0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Befellegzett az Airbnb-nek? Budapest elitkerületének is elege lett, teljes tiltást akarnak – most már csak az önkormányzaton múlik a következő lépés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Teljes tiltást szeretne a rövid távú lakáskiadásról szavazó I. kerületiek többsége. Airbnb-ügyben novemberben kerülhet a képviselő-testület elé a szabályozás tervezete.
Sz. E.
2026.10.08, 13:10
Szóljon hozzá!

Az I. kerületi online szavazás résztvevőinek 58,6 százaléka támogatja a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását – közölte a Budavári Önkormányzat.

Illustration, Airbnbkamera Airbnb
Befellegzett az Airbnb-nek? Teljes tiltást akar a kerületiek többsége – most már csak az önkormányzaton múlik a következő lépés / Fotó: Hans Lucas / AFP

Összesen 4503 I. kerületi lakos vett részt a rövid távú lakáskiadás jövőjéről tartott online szavazáson. A kerület 21 450 szavazásra jogosult állandó lakosához viszonyítva ez 21 százalékos részvételt jelent.

  • A teljes tiltást 2637 résztvevő támogatta, 
  • míg 1866-an ellenezték azt. 
  • Utóbbiak közül 814-en helyi feltételekhez kötnék a működést, 
  • 1052-en pedig korlátozás nélkül engednék a rövid távú lakáskiadást. 

Ez az összes szavazó 18, illetve 23,4 százalékát jelenti.

A teljes tiltást mind az öt városrészben a szavazók többsége támogatta. A Budai Várban 66 százalék volt az arányuk, a Gellérthegyen 65,6, a Tabánban 60,1, Krisztinavárosban 58,9, Vízivárosban pedig 54,9 százalék.

Az önkormányzat közlése szerint azért kérte ki a lakók véleményét, mert az év végén lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A kerület ezt megelőzően szeretné kialakítani álláspontját a helyi szabályozásról, mivel a moratórium megszűnésével jelentősen emelkedhet az új bejelentések száma.

A kérdés különösen érzékeny a Budai Várban és környékén: a terület egyszerre lakókörnyezet és kiemelt turisztikai célpont. 

A rövid távú lakáskiadás így a turizmus és az ingatlantulajdonosok mellett a társasházak nyugalmát és az ott élők mindennapjait is érinti.

A szavazás eredménye önmagában nem változtatja meg a rövid távú lakáskiadás szabályait. Az önkormányzat a lakossági vélemények és egy készülő hatástanulmány alapján dolgozza ki a szabályozási javaslatot.

A tanulmány a lehetséges megoldások jogi, társadalmi, gazdasági és turisztikai következményeit is vizsgálja. Az előzetes eredményekre épülő szabályozási koncepciót társadalmi egyeztetésre bocsátják: a lakók az önkormányzat honlapján véleményezhetik, az érintett szakmai szervezetek pedig kérdőíven fejthetik ki álláspontjukat.

A tervek szerint a rendelettervezet novemberben kerülhet az illetékes bizottságok, majd a képviselő-testület elé. A végleges szabályokról tehát később születhet döntés. 

A pesti oldalon a XIII. kerület szintén online egyeztetett az Airbnb kérdéséről. Az önkormányzat felmérései szerint jelenleg nagyjából 1100–1200 kerületi lakást használnak magánszálláshelyként. A polgármester szerint az önkormányzathoz forduló lakók leggyakrabban 

hangoskodásra és az ingatlanok nem rendeltetésszerű használatára panaszkodnak.

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy a kiadó ingatlanokban visszatérően fordulnak elő illegális tevékenységek, köztük prostitúció és kábítószer-terjesztés.

  • A legszigorúbb megoldást Terézváros választotta. A VI. kerületben egy 2024-es ügydöntő szavazáson a résztvevők többsége támogatta a rövid távú lakáskiadás betiltását, ezért az önkormányzat 2026. január 1-jétől nullában határozta meg az ilyen szálláshelyeken engedélyezett kiadható napok számát. A Kúria 2025 novemberében kimondta, hogy a terézvárosi rendelet nem törvényellenes.
  • Józsefváros más megoldást választott: nem teljes tilalmat, hanem többszintű korlátozást készített elő. A VIII. kerületi javaslat a kerület, az egyes lakónegyedek és a társasházak szintjén is meghatározná a rövid távú szálláshelyek legnagyobb arányát. Kerületi szinten a lakásállomány legfeljebb 4 százalékát lehetne ilyen célra használni, míg a társasházakban lakónegyedtől függően 10–20 százalékos plafont alkalmaznának.
Szóljon hozzá!
szavazás
önkormányzat
Airbnb
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu