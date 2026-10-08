Befellegzett az Airbnb-nek? Budapest elitkerületének is elege lett, teljes tiltást akarnak – most már csak az önkormányzaton múlik a következő lépés
Az I. kerületi online szavazás résztvevőinek 58,6 százaléka támogatja a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását – közölte a Budavári Önkormányzat.
Összesen 4503 I. kerületi lakos vett részt a rövid távú lakáskiadás jövőjéről tartott online szavazáson. A kerület 21 450 szavazásra jogosult állandó lakosához viszonyítva ez 21 százalékos részvételt jelent.
- A teljes tiltást 2637 résztvevő támogatta,
- míg 1866-an ellenezték azt.
- Utóbbiak közül 814-en helyi feltételekhez kötnék a működést,
- 1052-en pedig korlátozás nélkül engednék a rövid távú lakáskiadást.
Ez az összes szavazó 18, illetve 23,4 százalékát jelenti.
A teljes tiltást mind az öt városrészben a szavazók többsége támogatta. A Budai Várban 66 százalék volt az arányuk, a Gellérthegyen 65,6, a Tabánban 60,1, Krisztinavárosban 58,9, Vízivárosban pedig 54,9 százalék.
Az önkormányzat közlése szerint azért kérte ki a lakók véleményét, mert az év végén lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A kerület ezt megelőzően szeretné kialakítani álláspontját a helyi szabályozásról, mivel a moratórium megszűnésével jelentősen emelkedhet az új bejelentések száma.
A kérdés különösen érzékeny a Budai Várban és környékén: a terület egyszerre lakókörnyezet és kiemelt turisztikai célpont.
A rövid távú lakáskiadás így a turizmus és az ingatlantulajdonosok mellett a társasházak nyugalmát és az ott élők mindennapjait is érinti.
A szavazás eredménye önmagában nem változtatja meg a rövid távú lakáskiadás szabályait. Az önkormányzat a lakossági vélemények és egy készülő hatástanulmány alapján dolgozza ki a szabályozási javaslatot.
A tanulmány a lehetséges megoldások jogi, társadalmi, gazdasági és turisztikai következményeit is vizsgálja. Az előzetes eredményekre épülő szabályozási koncepciót társadalmi egyeztetésre bocsátják: a lakók az önkormányzat honlapján véleményezhetik, az érintett szakmai szervezetek pedig kérdőíven fejthetik ki álláspontjukat.
A tervek szerint a rendelettervezet novemberben kerülhet az illetékes bizottságok, majd a képviselő-testület elé. A végleges szabályokról tehát később születhet döntés.
A pesti oldalon a XIII. kerület szintén online egyeztetett az Airbnb kérdéséről. Az önkormányzat felmérései szerint jelenleg nagyjából 1100–1200 kerületi lakást használnak magánszálláshelyként. A polgármester szerint az önkormányzathoz forduló lakók leggyakrabban
hangoskodásra és az ingatlanok nem rendeltetésszerű használatára panaszkodnak.
A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy a kiadó ingatlanokban visszatérően fordulnak elő illegális tevékenységek, köztük prostitúció és kábítószer-terjesztés.
- A legszigorúbb megoldást Terézváros választotta. A VI. kerületben egy 2024-es ügydöntő szavazáson a résztvevők többsége támogatta a rövid távú lakáskiadás betiltását, ezért az önkormányzat 2026. január 1-jétől nullában határozta meg az ilyen szálláshelyeken engedélyezett kiadható napok számát. A Kúria 2025 novemberében kimondta, hogy a terézvárosi rendelet nem törvényellenes.
- Józsefváros más megoldást választott: nem teljes tilalmat, hanem többszintű korlátozást készített elő. A VIII. kerületi javaslat a kerület, az egyes lakónegyedek és a társasházak szintjén is meghatározná a rövid távú szálláshelyek legnagyobb arányát. Kerületi szinten a lakásállomány legfeljebb 4 százalékát lehetne ilyen célra használni, míg a társasházakban lakónegyedtől függően 10–20 százalékos plafont alkalmaznának.