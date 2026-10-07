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Így rontjuk el a saját otthonunkat: ami jól mutat a Pinteresten vagy az Instagramon, a valóságban már nem biztos – szakértő a legdurvább hibákról

Egy rossz döntés, és az álomotthonból könnyen bosszúságforrás lehet. A lakberendező segít megmutatni, mely divatos megoldások bizonyulnak kényelmetlennek, élhetetlennek vagy egyszerűen pénzkidobásnak. A Négyzetméter vendége Terpák Mónika, a a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke volt.
Werderits Ivett
2026.10.07., 18:30
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Egy gyönyörű nappali, egy látványos fürdőszoba vagy egy divatos fekete csaptelep könnyen szerelem lehet első látásra. Ami azonban jól mutat a Pinteresten vagy az Instagramon, nem biztos, hogy a hétköznapokban is működik. A szakértő szerint az egyik legnagyobb hiba éppen az, amikor az inspirációként látott megoldásokat változtatás nélkül próbáljuk átültetni a saját otthonunkba.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon
 

A közösségi médiában látott enteriőrök ugyanis teljesen más adottságú terekben készülhetnek. Jó példa erre a szabadon álló kád, mivel egy hatalmas fürdőszobában látványos lehet, egy kis helyiségben azonban már a takarítása is komoly problémát okozhat. Ráadásul egyre több MI által generált látványterv jelenik meg az interneten, amelyek első pillantásra valóságosnak tűnnek, miközben az arányok vagy akár maga az elrendezés sem feltétlenül működne a valóságban.

A tervezés a kulcs a lakberendező szerint

A legnagyobb hiba mégsem egy konkrét trend, hanem a tervezés hiánya. Már a felújítás előtt érdemes végiggondolni, mire van valóban szükségünk, hogyan használjuk majd az egyes helyiségeket, mekkora költségkerettel rendelkezünk, és mennyi időnk van a munkálatokra. 

Ez azért is fontos, mert egy konyhát, burkolatot vagy fürdőszobát nem néhány évre, hanem akár évtizedekre választunk.

A spórolás is könnyen visszaüthet. Az olcsóbbnál is olcsóbb bútor egy év után cserére szorulhat, így végül többe kerülhet, mint egy jobb minőségű darab. Különösen nem érdemes spórolni azokon a bútorokon, amelyeket folyamatosan használunk. Ilyen lehet egy sokat használt konyhabútor, de a kanapé, az ágy és a matrac is. 

A kis lakás titka

Kis lakásnál sem feltétlenül a kis bútor a megoldás. A lakberendező szerint egy teljes falat elfoglaló beépített szekrény optikailag akár kevésbé nyomhatja össze a helyiséget, miközben jelentősen növeli a tárolókapacitást. Érdemes a függőleges tereket is kihasználni, és lehetőség szerint minden négyzetcentiméternek funkciót adni.

Lakásvásárláskor pedig nemcsak azt kell nézni, hogy tetszik-e az ingatlan. Fontos kérdés, van-e elegendő tárolóhely, használható-e az előszoba, illetve hol helyezkednek el az ajtók és az ablakok. Ezek ugyanis alapvetően meghatározhatják, hogyan lehet később berendezni és használni az otthont.

A legfontosabb azonban az, hogy nincs olyan lakás, ami mindenki szerint tökéletes. Egy alacsonyabb költségvetésből, használt bútorokkal és egyszerűbb megoldásokkal is kialakítható jól működő tér, miközben luxustermékekből is születhet olyan lakás, amelyben a tulajdonosa nem érzi jól magát. A trendek követése helyett ezért először azt érdemes eldönteni, mire van valóban szükségünk és csak utána azt, hogy mi mutat jól.

 

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