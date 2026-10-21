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Megszűnik az Otthon Start, erre számítsunk a lakáspiacon – megszólalt a szakértő

Az Otthon Start megszűnése újabb fordulatot hozhat a lakáspiacon. Miközben az agglomerációban tovább drágulnak az ingatlanok, Budapesten már csökkennek az árak. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője beszélt a várható változásokról.
Werderits Ivett
2026.10.21., 18:30
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Jelentős fordulat körvonalazódik a hazai ingatlanpiacon. A korábbi, éves szinten akár 20–24 százalékos drágulást követően Budapesten már 2 százalékkal csökkentek a lakásárak negyedéves összevetésben. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint ez különösen jelentős változás, hiszen hasonló folyamatra 2020 óta nem volt példa.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján, illetve Spotifyon

A budapesti agglomerációban ugyanakkor az év első nyolc hónapjában 11 százalékos áremelkedést mértek. A déli és délkeleti szektorban ennél is nagyobb, 18, illetve 20 százalékos drágulás történt, miközben nyugaton már árcsökkenés mutatkozott. Az eltérésekben a kereslet mellett a tranzakciók összetétele is szerepet játszhat.

Az Otthon Start átalakítása újabb változásokat hozhat

Szegő Péter értelmezése szerint az Otthon Start konstrukció alapjai megmaradhatnak, ugyanakkor a használt lakások esetében a jelenlegi 3 százalékos kamatozású hitelt 5 százalékos válthatja fel. Ez tovább fékezheti a használt lakások drágulását, miközben az új építésű ingatlanok kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Utóbbiaknál a 3 százalékos kamat fennmaradása élénkítheti a keresletet és az építőipart is. 

A változások ugyanakkor előre hozott vásárlásokat eredményezhetnek, hiszen sokan még a jelenlegi kedvezményes hitellel szeretnének ingatlanhoz jutni.

Egyre nehezebb eladni a lakásokat

Az agglomerációban átlagosan 88 millió forintért vásároltak ingatlant, miközben továbbra is jelentős az érdeklődés az 50 millió forint alatti, azonnal költözhető otthonok iránt. Ezekből azonban egyre kevesebb található a piacon. Ezzel párhuzamosan az alku lehetősége is bővült. A korábbi 1–2 százalék helyett Budapesten már 3–4 százalékos engedményt is elérhetnek a vevők. A vidéki, felújítandó ingatlanoknál pedig magasabb mértékű alku is előfordulhat.

a következő időszakban a kereslet és a tranzakciószám ismét növekedhet, ez azonban nem feltétlenül jár majd együtt áremelkedéssel. A piac ugyanis több szegmensben már elérte azt az árszintet, amelyet a vásárlók egyre nehezebben tudnak megfizetni.

 

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