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Lepusztult épületek után törmelékhegyek maradtak: Rákosrendezőn végzett a XIII. kerület – most már Karácsonyékon a sor

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Befejezte az egykori MÁV-telep épületeinek romosítását a XIII. kerületi önkormányzat. Rákosrendező ügyében most a törmelék mielőbbi elszállítását sürgeti a polgármester, hogy ne alakuljon ki illegális hulladéklerakó.
Szirmák Erik
2026.10.29, 12:27
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A XIII. Kerületi Önkormányzat befejezte Rákosrendező épületeinek romosítását – derült ki az önkormányzat közleményből.

Rákosrendezőn illegális telep alakult ki, ami miatt a környéken eluralkodott a bűnözés / Fotó: Tóth József / Facebook

Az érintett terület Rákosrendező nyugati peremén, a Tatai út mentén, Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban 

a romló közbiztonság az angyalföldiekre is hatással van. 

A környéken lakóházak, óvodák, játszóterek találhatók, ezért a helyzet rendezése égető kérdéssé vált.

Az egykor MÁV-dolgozók által lakott épületekbe a nyár folyamán tömegesen költöztek illegális lakásfoglalók – a környéken korábban sohasem tapasztalt közbiztonsági problémákat okozva.

A lakásokat két évvel ezelőtt üríttette ki a MÁV, hogy a terület ne jelentsen akadályt a tervezett Mini-Dubaj-beruházás előtt. Eredetileg egy közel ötmilliárd eurós, az Egyesült Arab Emírségek befektetőihez kötődő városfejlesztésként indult volna, mára azonban teljesen új irányt vett. A Budapesti Közművek (BKM) élt elővásárlási jogával, majd a fővárosi tulajdonba került terület rehabilitációjára pályázatot írtak ki.

A XIII. kerületi önkormányzat már több mint egy éve sürgette a Rákosrendező melletti egykori MÁV-telep rendezését. Tóth József polgármester arra figyelmeztetett, hogy a lakásfoglalók miatt a terület egy év alatt „újabb Hős utcává” vált. Tóth József arról is beszélt, hogy a területen rendszeressé vált 

  • a droghasználat, 
  • a prostitúció, 
  • az utcai verekedések, 
  • a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, 
  • valamint jelentősen megszaporodtak a lakásbetörések 
  • és a lopások is.

A XIII. Kerületi Önkormányzat közlése szerint a kerület vállalta a bontási munkálatok egyik fázisát, az épületek romosítását, hogy sem tulajdonjogilag, sem közigazgatásilag nem volt illetékes a kérdésben: a terület a XIV. kerületben van és a Fővárosi Önkormányzat cégének, a BKM-nek, illetve a magyar államnak a tulajdona.

A szükséges munkák elvégzésére a kerület költségvetéséből finanszírozva elvégezte a területen álló épületek romosítását. Csütörtökön aláírásra került a terület átadás-átvételi (visszaadás-visszavételi) dokumentációja, így ismét a BKM és a MÁV van birtokon belül. 

Tóth József polgármester úgy fogalmazott: „A XIII. Kerületi Önkormányzat elvégezte a vállalt feladatot. Várjuk, hogy a BKM – ígéretének megfelelően – mielőbb 

megkezdje a bontási törmelékek elszállítását még azelőtt, hogy illegális hulladéklerakó alakulna ki a területen. 

Elvárjuk, hogy a jövőben a BKM és a Magyar Állam mint a rákosrendezői terület tulajdonosai a jó gazda szemléletével gondoskodjanak a tulajdonukról, megelőzve, hogy a korábbiakhoz hasonló állapotok alakuljanak ki.”  

Vidékről utaznak Budapestre az ötvenforintos palackokért – elegük lett az újlipótvárosiaknak

Tóth József korábban arról beszélt, hogy a megelőzhető lett volna, hogy illegális telep alakuljon ki Rákosrendezőn

A kerületvezető arról beszélt: ha időben rendezték volna Rákosrendező helyzetét, nem költözhettek volna be folyamatosan újabb emberek Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. 

Újlipótvárosban is egyre több panasz érkezik a közbiztonságra és a köztisztaságra. A helyiek napokon át gyűjtötték az aláírásokat a közbiztonság javításáért: a kezdeményezéshez a kerület több boltjában és vendéglátóhelyén is csatlakozhattak. Az íveket végül 1524 aláírással adták át Tóth József polgármesternek.

A lakók szerint az elmúlt időszakban drasztikusan romlottak a kerület közállapotai. Beszámolóik alapján a visszaváltható, 50 forintos palackok és üvegek után kutatók rendszeresen feltúrják az utcai szemeteseket, sőt előfordul, hogy társasházak kapuit is bedöntik, hogy hozzáférjenek a kukákhoz.

A helyiek az aláírásgyűjtés mellett önkéntes szemétszedésbe is kezdtek, és a polgárőrséggel együttműködve próbálnak javítani a környék helyzetén. 

A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését

A kerületi vezetők közölték: a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.

A polgármesterek szerint számos esetben az így szerzett pénzt kábítószerre költik.

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Rákosrendező
XIII. kerület
önkormányzat
bűncselekmény

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