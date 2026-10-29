Lepusztult épületek után törmelékhegyek maradtak: Rákosrendezőn végzett a XIII. kerület – most már Karácsonyékon a sor

A XIII. Kerületi Önkormányzat befejezte Rákosrendező épületeinek romosítását – derült ki az önkormányzat közleményből.

Rákosrendezőn illegális telep alakult ki, ami miatt a környéken eluralkodott a bűnözés / Fotó: Tóth József / Facebook

Az érintett terület Rákosrendező nyugati peremén, a Tatai út mentén, Zugló közigazgatási területén fekszik, azonban

a romló közbiztonság az angyalföldiekre is hatással van.

A környéken lakóházak, óvodák, játszóterek találhatók, ezért a helyzet rendezése égető kérdéssé vált.

Az egykor MÁV-dolgozók által lakott épületekbe a nyár folyamán tömegesen költöztek illegális lakásfoglalók – a környéken korábban sohasem tapasztalt közbiztonsági problémákat okozva.

A lakásokat két évvel ezelőtt üríttette ki a MÁV, hogy a terület ne jelentsen akadályt a tervezett Mini-Dubaj-beruházás előtt. Eredetileg egy közel ötmilliárd eurós, az Egyesült Arab Emírségek befektetőihez kötődő városfejlesztésként indult volna, mára azonban teljesen új irányt vett. A Budapesti Közművek (BKM) élt elővásárlási jogával, majd a fővárosi tulajdonba került terület rehabilitációjára pályázatot írtak ki.

A XIII. kerületi önkormányzat már több mint egy éve sürgette a Rákosrendező melletti egykori MÁV-telep rendezését. Tóth József polgármester arra figyelmeztetett, hogy a lakásfoglalók miatt a terület egy év alatt „újabb Hős utcává” vált. Tóth József arról is beszélt, hogy a területen rendszeressé vált

a droghasználat,

a prostitúció,

az utcai verekedések,

a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények,

valamint jelentősen megszaporodtak a lakásbetörések

és a lopások is.

A XIII. Kerületi Önkormányzat közlése szerint a kerület vállalta a bontási munkálatok egyik fázisát, az épületek romosítását, hogy sem tulajdonjogilag, sem közigazgatásilag nem volt illetékes a kérdésben: a terület a XIV. kerületben van és a Fővárosi Önkormányzat cégének, a BKM-nek, illetve a magyar államnak a tulajdona.

A szükséges munkák elvégzésére a kerület költségvetéséből finanszírozva elvégezte a területen álló épületek romosítását. Csütörtökön aláírásra került a terület átadás-átvételi (visszaadás-visszavételi) dokumentációja, így ismét a BKM és a MÁV van birtokon belül.