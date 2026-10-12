Deviza
EUR/HUF364,96 -0,04% USD/HUF326,69 +0,26% GBP/HUF431,97 +0,13% CHF/HUF391,85 -0,2% PLN/HUF83,22 -0,03% RON/HUF68,39 -0,01% CZK/HUF14,97 -0,01% EUR/HUF364,96 -0,04% USD/HUF326,69 +0,26% GBP/HUF431,97 +0,13% CHF/HUF391,85 -0,2% PLN/HUF83,22 -0,03% RON/HUF68,39 -0,01% CZK/HUF14,97 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 723,49 +0,74% MTELEKOM2 538 -0,95% MOL4 986 -1,38% OTP41 540 +2,99% RICHTER12 300 -0,41% OPUS237 -6,33% ANY6 190 -0,81% AUTOWALLIS121 -1,24% WABERERS4 250 -0,47% BUMIX8 953,23 -1,24% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 137,52 +0,39% BUX142 723,49 +0,74% MTELEKOM2 538 -0,95% MOL4 986 -1,38% OTP41 540 +2,99% RICHTER12 300 -0,41% OPUS237 -6,33% ANY6 190 -0,81% AUTOWALLIS121 -1,24% WABERERS4 250 -0,47% BUMIX8 953,23 -1,24% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 137,52 +0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Évente milliók keresik fel ezt a fővárosi parkot – Európa legjobbjának választották, a további fejlesztésekre még várni kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rangos nemzetközi elismerést kapott Budapest egyik leglátogatottabb parkja. A Városliget további megújítására azonban még várni kell: az elzárt területek parkosítását és az autómentesítést tervezik.
VG
2026.10.12, 15:14
Frissítve: 2026.10.12, 15:14
Szóljon hozzá!

Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget: a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját ítélte oda a budapesti parknak az isztambuli díjátadón. 

Városliget
Évente milliók keresik fel a Városligetet / Fotó: Városliget Zrt.

A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták. 

Az évente 8–9 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került, 

miközben az ország első számú kulturális, rekreációs és családi desztinációjává vált.

„Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre, hiszen ezúttal a Városliget fenntartását, és benne azt a szakmai munkát ismerték el, amely minden egyes nap biztosítja a park magas színvonalú működését. Ezzel az ingatlanfejlesztés, az építészet, a kultúra és a turizmus után egy újabb területen, a parküzemeltetésben is a világ élmezőnyébe sorolták a Ligetet” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. 

Hozzátette, hogy nem egyszerűen zöldfelületet gondoznak, hanem egy közel 100 hektáros városi parkot üzemeltetnek folyamatos jelenléttel, mérhető szakmai standardokkal.

A World Urban Parks a városi parkok, közterek és a rekreációs szektor nemzetközi szakmai szervezete, amely önkormányzatokat, parkfenntartó szervezeteket és szakembereket köt össze világszerte. A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt globális régióból 55 jelölés érkezett. Európából négy projekt kapott elismerést, a Városligetet kiemelt nagyparkok (Large Urban Parks) kategóriájában díjazták.

A Városliget közel 100 hektáros területének üzemeltetésén naponta több mint 70 szakember dolgozik. Feladataik közé tartozik a zöldfelületek, 

  • közel 7000 fa, 
  • a tó, 
  • a játszóterek 
  • és a park infrastruktúrájának fenntartása. 

Munkájukat éjjel-nappali diszpécserszolgálat, digitális ellenőrzési rendszerek és szenzorok segítik. Az évente 8–9 millió látogatót fogadó park üzemeltetését nemzetközi szakmai díjjal ismerték el Isztambulban.

A Városliget Zrt. megbízásából készült, 1000 parkhasználó személyes megkérdezésén alapuló kutatásban a válaszadók 99 százaléka elégedett volt a fejlesztések színvonalával, 98 százalékuk pedig egyetértett azzal, hogy a parknak felelős gazdája van. Közel háromnegyedük legalább hetente egyszer felkeresi a parkot.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban bejelentette, hogy 

új épületek nem épülnek a Városligetben, a szünetelő építési beruházásokat pedig leállítják. 

A tervek szerint elbontják a kordonokat, és parkosítják a látogatók elől eddig elzárt területeket. Emellett megkezdik a Városliget autómentesítésének tervezését és a Hősök tere átalakításának előkészítését.

A beruházások irányítása is változik: a park fenntartása továbbra is a vagyonkezelő feladata marad, az építtetői teendőket azonban miniszteri kijelölés alapján más szervezet veszi át. 

Szloszjár György, a Liget Budapest Projekt tájépítésze korábban lapunknak arról beszélt, hogy a Városligetben történetileg is működtek vendéglők, színházak és múzeumok, ezért az épületek léptéke és aránya a meghatározó kérdés.

A három további tervezett épület elmaradását a park szempontjából kedvezőnek tartja: így lehetőség nyílik a történeti parkszerkezet helyreállítására és a zöldfelület növelésére. A Nemzeti Galéria helyén például részben visszaállítható lenne az egykori rét és a Hattyú-tó. Más területek, köztük az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út sarkán lévő parkbejárat rendezése azonban összetettebb tervezést igényel.

Szóljon hozzá!
díj
park
Városliget
Budapest
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu