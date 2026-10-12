Évente milliók keresik fel ezt a fővárosi parkot – Európa legjobbjának választották, a további fejlesztésekre még várni kell

Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget: a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját ítélte oda a budapesti parknak az isztambuli díjátadón.

Évente milliók keresik fel a Városligetet / Fotó: Városliget Zrt.

A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták.

Az évente 8–9 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került,

miközben az ország első számú kulturális, rekreációs és családi desztinációjává vált.

„Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre, hiszen ezúttal a Városliget fenntartását, és benne azt a szakmai munkát ismerték el, amely minden egyes nap biztosítja a park magas színvonalú működését. Ezzel az ingatlanfejlesztés, az építészet, a kultúra és a turizmus után egy újabb területen, a parküzemeltetésben is a világ élmezőnyébe sorolták a Ligetet” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy nem egyszerűen zöldfelületet gondoznak, hanem egy közel 100 hektáros városi parkot üzemeltetnek folyamatos jelenléttel, mérhető szakmai standardokkal.

A World Urban Parks a városi parkok, közterek és a rekreációs szektor nemzetközi szakmai szervezete, amely önkormányzatokat, parkfenntartó szervezeteket és szakembereket köt össze világszerte. A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt globális régióból 55 jelölés érkezett. Európából négy projekt kapott elismerést, a Városligetet kiemelt nagyparkok (Large Urban Parks) kategóriájában díjazták.

A Városliget közel 100 hektáros területének üzemeltetésén naponta több mint 70 szakember dolgozik. Feladataik közé tartozik a zöldfelületek,

közel 7000 fa,

a tó,

a játszóterek

és a park infrastruktúrájának fenntartása.

Munkájukat éjjel-nappali diszpécserszolgálat, digitális ellenőrzési rendszerek és szenzorok segítik. Az évente 8–9 millió látogatót fogadó park üzemeltetését nemzetközi szakmai díjjal ismerték el Isztambulban.