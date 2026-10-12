Évente milliók keresik fel ezt a fővárosi parkot – Európa legjobbjának választották, a további fejlesztésekre még várni kell
Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget: a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját ítélte oda a budapesti parknak az isztambuli díjátadón.
A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták.
Az évente 8–9 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került,
miközben az ország első számú kulturális, rekreációs és családi desztinációjává vált.
„Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre, hiszen ezúttal a Városliget fenntartását, és benne azt a szakmai munkát ismerték el, amely minden egyes nap biztosítja a park magas színvonalú működését. Ezzel az ingatlanfejlesztés, az építészet, a kultúra és a turizmus után egy újabb területen, a parküzemeltetésben is a világ élmezőnyébe sorolták a Ligetet” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.
Hozzátette, hogy nem egyszerűen zöldfelületet gondoznak, hanem egy közel 100 hektáros városi parkot üzemeltetnek folyamatos jelenléttel, mérhető szakmai standardokkal.
A World Urban Parks a városi parkok, közterek és a rekreációs szektor nemzetközi szakmai szervezete, amely önkormányzatokat, parkfenntartó szervezeteket és szakembereket köt össze világszerte. A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt globális régióból 55 jelölés érkezett. Európából négy projekt kapott elismerést, a Városligetet kiemelt nagyparkok (Large Urban Parks) kategóriájában díjazták.
A Városliget közel 100 hektáros területének üzemeltetésén naponta több mint 70 szakember dolgozik. Feladataik közé tartozik a zöldfelületek,
- közel 7000 fa,
- a tó,
- a játszóterek
- és a park infrastruktúrájának fenntartása.
Munkájukat éjjel-nappali diszpécserszolgálat, digitális ellenőrzési rendszerek és szenzorok segítik. Az évente 8–9 millió látogatót fogadó park üzemeltetését nemzetközi szakmai díjjal ismerték el Isztambulban.
A Városliget Zrt. megbízásából készült, 1000 parkhasználó személyes megkérdezésén alapuló kutatásban a válaszadók 99 százaléka elégedett volt a fejlesztések színvonalával, 98 százalékuk pedig egyetértett azzal, hogy a parknak felelős gazdája van. Közel háromnegyedük legalább hetente egyszer felkeresi a parkot.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban bejelentette, hogy
új épületek nem épülnek a Városligetben, a szünetelő építési beruházásokat pedig leállítják.
A tervek szerint elbontják a kordonokat, és parkosítják a látogatók elől eddig elzárt területeket. Emellett megkezdik a Városliget autómentesítésének tervezését és a Hősök tere átalakításának előkészítését.
A beruházások irányítása is változik: a park fenntartása továbbra is a vagyonkezelő feladata marad, az építtetői teendőket azonban miniszteri kijelölés alapján más szervezet veszi át.
Szloszjár György, a Liget Budapest Projekt tájépítésze korábban lapunknak arról beszélt, hogy a Városligetben történetileg is működtek vendéglők, színházak és múzeumok, ezért az épületek léptéke és aránya a meghatározó kérdés.
A három további tervezett épület elmaradását a park szempontjából kedvezőnek tartja: így lehetőség nyílik a történeti parkszerkezet helyreállítására és a zöldfelület növelésére. A Nemzeti Galéria helyén például részben visszaállítható lenne az egykori rét és a Hattyú-tó. Más területek, köztük az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út sarkán lévő parkbejárat rendezése azonban összetettebb tervezést igényel.