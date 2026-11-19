Elfogadta a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról szóló rendeletét az I. kerületi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön, így a budai Várban 2028. január elsejétől teljes tiltás lesz – közölte a távirati iroda.

Most már hivatalos a budavári Airbnb-szigorítást: mutatjuk, hol tiltják be a rövid távú lakáskiadást, és hol folytatódhat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A rendelet differenciált szabályozást vezet be. A Várnegyed területén a december 31-ig nyilvántartásba vett magán- és egyéb szálláshelyek 2027. december 31-ig még folytathatják tevékenységüket.

Az átmeneti időszak után azonban teljes tilalom lép életbe.

A Várnegyeden kívüli területeken a rendelet különbséget tesz a társasház jellegű és az azokon kívüli szálláshelyek között. A társasház jellegű épületek esetében a rendelet ugyancsak átmeneti időszakot biztosít a december 31-ig nyilvántartásba vett szálláshelyeknek: a szolgáltatás 2027. december 31-ig társasházi hozzájárulás igazolása nélkül is folytatható.

Ezt követően, 2028. január elsejétől viszont társasházi hozzájárulásra lesz szükség. A szabályozás nem kizárólag a társasházakra, hanem a lakásszövetkezeti házakra, valamint a társasházzá nem alakított, legalább három lakást magában foglaló, közös tulajdonban álló lakóépületekre is kiterjed.

A nem társasház jellegű épületekben található szálláshelyek esetében a rendelet lehetővé teszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenység egész éven át történő folytatását.

Az előírások betartását a jegyző ellenőrzi, szabályszegés esetén bírságot szabhat ki, és elrendelheti a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását is. A bírság legmagasabb összegét magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében 200 ezer forintban, jogi személyek és egyéb szervezetek esetében 2 millió forintban állapítja meg a rendelet.

A kerületben 420 nyilvántartott magán- és egyéb szálláshely működik, ebből 19 a Várnegyedben.

Az I. kerületben megkérdezték a lakosokat a rövid távú lakáskiadásról: a szeptemberi lakossági szavazás eredménye alapján szigorúbb szabályozást szeretne a többség. A kerületi szavazás résztvevőinek 58,6 százaléka támogatta a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását.

Az önkormányzat közlése szerint azért kérte ki a lakók véleményét, mert az év végén lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A kerület ezt megelőzően szeretné kialakítani álláspontját a helyi szabályozásról, mivel a moratórium megszűnésével jelentősen emelkedhet az új bejelentések száma.