Új szabályokat vezetne be a magánszálláshelyek és az egyéb szálláshelyek működésére a Budapest XIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete elé kerülő előterjesztés. A javaslat különbséget tenne a 2026. december 31-ig, illetve a 2027. január 1-jétől nyilvántartásba vett szálláshelyek között.

Jöhet a szigorítás: a társasházi tiltás minden Airbnb-lakást érinthet, a panaszmenteseket is / Fotó: dpa Picture-Alliance /AFP

A korábban nyilvántartásba vett szálláshelyeknél főszabály szerint továbbra is évi 365 nap lenne felhasználható szálláshely-szolgáltatásra. Ha azonban az érintett társasház szervezeti-működési szabályzata vagy a lakásszövetkezet alapszabálya kifejezetten tiltja ezt a tevékenységet, a jegyző az erről való tudomásszerzését követő 180. naptól nulla napban állapítaná meg az engedélyezett működési időt.

A tervezet szerint a társasház a már működő szálláshelyeket is betilthatná.

Ha egy társasházban betiltják a rövid távú lakáskiadást, akkor összes lakására vonatkozna a döntés, így a problémás és a panaszmentesen működő szálláshelyeknek egyaránt fel kellene hagyniuk a vendégfogadással.

A fővárosban az I. és a XIII. kerületi önkormányzat is szinte egy időben egyeztetést indított az Airbnb szabályozásáról. A kérdés azért vált is időszerűvé, mert eredetileg 2026 végén lejár az új magánszálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium.

A legfrissebb fejlemények szerint azonban a kormány egy törvényjavaslattal módosíthatja a határidőt: négy hónappal kitolhatják a tiltást, ami azt jelentheti, hogy a regisztrációk megnyitását csak 2027. áprilisától engednék el.

Korábban lapunk beszámolt arról, hogy rendőröket kellett hívni egy XIII. kerületi szálláshelyhez, ahol nem először tört ki véres verekedés. Kiderült, hogy Airbnb működött az érintett lakásban, az eset pedig ráirányította a figyelmet arra, milyen lehetőségeik vannak a problémás szálláshelyek szomszédainak.

Akkor önkormányzat a Világgazdaság megkeresésére közölte:

a vendégek zajongása vagy a lakók nyugalmát zavaró viselkedése miatt a jogszabály nem teszi lehetővé a szálláshely bezárását vagy működésének megtiltását.

Ha azonban a vendégek jogsértést követnek el, annak jellegétől függően a rendőrség intézkedhet velük szemben. Ha panasz érkezik egy szálláshely működésére, megteszik a szükséges intézkedéseket. Ha az ügy nem a jegyző hatáskörébe tartozik, értesítik az illetékes hatóságot, és erről a panaszost is tájékoztatják.