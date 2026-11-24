Így változik meg teljesen a budapesti albérletpiac – mutatjuk, hol van a legtöbb rövid távú szállás
Elfogadta az I. kerületi önkormányzat az új rendeletet, amely 2028. január 1-jétől megtiltja a rövid távú lakáskiadást a Várnegyedben. Az Airbnb és más platformok közvetítésével a Várnegyeden kívüli társasházakban továbbra is lehet majd rövid távra lakást kiadni.
„A rövid távú lakáskiadás korlátozása nem jelenti azt, hogy minden érintett ingatlan megjelenik az albérletpiacon.
A terézvárosi tapasztalatok alapján a kieső szálláshelyek mintegy 30–45 százaléka kerülhet át a hosszú távú kiadásba. Ez átmenetileg érezhető kínálatbővülést, a bérleti díjaknál pedig néhány százalékos mérséklődést hozhat, de tartós és jelentős áresésre nem érdemes számítani, mert a bérlői kereslet gyorsan felszívhatja a többletet” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Az I. kerületben már most is szűk a hosszú távú kínálat: november közepén 320 kiadó lakáshirdetés szerepelt az Ingatlan.com-on, 20 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadó lakások iránti telefonos érdeklődés az év első tíz hónapjában lényegében változatlan maradt, miközben Budapesten 6 százalékkal csökkent. A jelenlegi medián havi bérleti díj 312,5 ezer forint, a négyzetméterdíj egy év alatt lényegében stagnált.
Az AirDNA adatai szerint októberben 358 aktív rövid távú szálláshirdetés volt a kerületben, szemben az Ingatlan.com-on ugyanebben a hónapban hirdetett 334 kiadó lakással.
A rövid távú szálláshirdetések közel 60 százaléka Vízivároshoz, további háromtizede Krisztinavároshoz kötődik, a Vár részesedése alig 5 százalék. Ha a várnegyedi 19 szálláshelyből a terézvárosi arányoknak megfelelően 6–9 lakás jelenne meg tartós bérletként, az a kerület teljes mostani kínálatát csak 2–3 százalékkal növelné. Jóval nagyobb lehet a változás ott, ahol a társasházak nem járulnak hozzá az Airbnb-jellegű működéshez. A tényleges hatás ugyanakkor csak 2027 végétől válhat láthatóvá.
A VI. kerületben a 2026 januárjában életbe lépett tiltás után februárban és márciusban 1419-re nőtt a kiadó lakáshirdetések száma, mintegy 43 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet. Októberre azonban 875-re csökkent a kínálat, ami már 9 százalékkal elmaradt a tavalyitól.
A bérlők közben felfedezték az új lehetőségeket: az első tíz hónapban 16,5 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett a terézvárosi lakásokra, mint egy éve. A kerületi medián bérleti díj ugyanebben az időszakban 2,2 százalékkal csökkent, miközben Budapesten fél százalékkal emelkedett. Ez néhány százalékpontos eltérés, nem általános áresés.
Józsefváros más utat választott: a 2027-től elfogadott kvótarendszer nem a meglévő szálláshelyek tömeges megszüntetését, hanem a rövid távú kiadás további terjedésének korlátozását célozza. A Palotanegyedben és a Corvin-negyedben a lakások 5 százalékában, a külső városrészekben 1-2 százalékban, a kerület egészében a lakásállomány 3,5 százalékában maximalizálták a lakáshotelek számát.
A jövőre hatályba lépő szabályozási koncepcióhoz egyelőre még nem kapcsolható kimutatható albérletpiaci fordulat a VIII. kerületben: 2026 első tíz hónapjában a kiadó lakások medián bérleti díja 1,9 százalékkal emelkedett, a bérlői érdeklődés 3,5 százalékkal csökkent. Ezek a mutatók lényegében megfelelnek a budapesti változásoknak is.
Hamarosan kormányzati szabályozás is várható
A budapesti folyamatokra a kormányzati döntések is hatással lehetnek. A rövid távú szálláshelyek bejegyzésére vonatkozó fővárosi moratórium a jelenlegi szabályok szerint 2026 végéig tart; a szállásadói érdekképviseletek egyéves hosszabbítást szorgalmaznak. A kormány viszont ennél hamarabb szeretne dönteni: megjelent a törvényjavaslat a moratórium 2027. március végéig szóló meghosszabbításról.
„Jövő tavasszal várhatóan megszületnek a rövid távú lakáskiadás fővárosi helyzetét rendező kormánydöntések,
és ezzel új fejezet indulhat az albérletpiacon is. A döntés nem könnyű, mivel a jogalkotó valószínűleg egyszerre szeretné minimalizálni a lakáshotelek árfelhajtó hatását és bővíteni az albérletkínálatot, valamint stabilizálni a fővárosi turizmus volumenét is. Más országokban és nagyvárosokban ugyanezzel a dilemmával szembesültek a szabályozó hatóságok” – fogalmazott az Ingatlan.com szakértője.
„A lakáskiadásnak szervezett keretekre van szüksége. A piacot jelenleg a rövid távú érdekek uralják, miközben a működése alapvetően kockázatos. Ennek egyik alternatívájaként jelent meg az Airbnb, amely azonban a társasházak életét is megnehezítette. Ehhez a területhez is hozzá kell nyúlni” – mondta Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár a Világgazdaságnak.
Az államtitkár szerint olyan szerződéses konstrukciók kidolgozása a cél, amelyek az állam, az önkormányzatok és intézményi partnerek bevonásával tehetik hatékonyabbá a lakások hasznosítását.