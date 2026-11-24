Elfogadta az I. kerületi önkormányzat az új rendeletet, amely 2028. január 1-jétől megtiltja a rövid távú lakáskiadást a Várnegyedben. Az Airbnb és más platformok közvetítésével a Várnegyeden kívüli társasházakban továbbra is lehet majd rövid távra lakást kiadni.

Így változik meg teljesen a budapesti albérletpiac – mutatjuk, hol van a legtöbb rövid távú szállás / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

„A rövid távú lakáskiadás korlátozása nem jelenti azt, hogy minden érintett ingatlan megjelenik az albérletpiacon.

A terézvárosi tapasztalatok alapján a kieső szálláshelyek mintegy 30–45 százaléka kerülhet át a hosszú távú kiadásba. Ez átmenetileg érezhető kínálatbővülést, a bérleti díjaknál pedig néhány százalékos mérséklődést hozhat, de tartós és jelentős áresésre nem érdemes számítani, mert a bérlői kereslet gyorsan felszívhatja a többletet” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az I. kerületben már most is szűk a hosszú távú kínálat: november közepén 320 kiadó lakáshirdetés szerepelt az Ingatlan.com-on, 20 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadó lakások iránti telefonos érdeklődés az év első tíz hónapjában lényegében változatlan maradt, miközben Budapesten 6 százalékkal csökkent. A jelenlegi medián havi bérleti díj 312,5 ezer forint, a négyzetméterdíj egy év alatt lényegében stagnált.

Az AirDNA adatai szerint októberben 358 aktív rövid távú szálláshirdetés volt a kerületben, szemben az Ingatlan.com-on ugyanebben a hónapban hirdetett 334 kiadó lakással.

A rövid távú szálláshirdetések közel 60 százaléka Vízivároshoz, további háromtizede Krisztinavároshoz kötődik, a Vár részesedése alig 5 százalék. Ha a várnegyedi 19 szálláshelyből a terézvárosi arányoknak megfelelően 6–9 lakás jelenne meg tartós bérletként, az a kerület teljes mostani kínálatát csak 2–3 százalékkal növelné. Jóval nagyobb lehet a változás ott, ahol a társasházak nem járulnak hozzá az Airbnb-jellegű működéshez. A tényleges hatás ugyanakkor csak 2027 végétől válhat láthatóvá.

A VI. kerületben a 2026 januárjában életbe lépett tiltás után februárban és márciusban 1419-re nőtt a kiadó lakáshirdetések száma, mintegy 43 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet. Októberre azonban 875-re csökkent a kínálat, ami már 9 százalékkal elmaradt a tavalyitól.