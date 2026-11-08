Az Airbnb-t a vérfoltos felvételek sem győzik meg – ha az önkormányzat eszköztelen, csak a rendőrség védheti meg a szomszédokat
A szabályokat megkerülő ingatlantulajdonosok egyre durvább állapotokat idéznek elő, ami hosszú távon élhetetlen környezetet teremt egyes házakban. Egy-egy hangosabb bulin túl illegális tevékenységek is felütik a fejüket az Airbnb-ként kiadott ingatlanokban. A kerületek pedig nem várhatnak tovább a fellépéssel.
Október 31-én este rendőri intézkedésre volt szükség egy XIII. kerületi Airbnb-szálláshelyen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Világgazdaságnak elárulta, hogy több bejelentés is érkezett arról, hogy az egyik társasházban verekednek és hangoskodnak. A helyszínre érkező rendőrök az adatgyűjtés során megállapították, hogy három férfi berúgta az egyik lakás ajtaját, majd az ingatlanban több tárgyat is megrongált.
A házban élő családoknak a vérfoltos udvart kellett kerülgetniük, a verekedést követően pedig csak egy embert állítottak elő. A lakásbérlők később továbbra is az ingatlanban maradhattak.
A rendőrség garázdaság és rongálás vétsége miatt eljárást indított. Lapunk információi szerint nem ez volt az első súlyos konfliktus az Airbnb-szálláshelyként működő ingatlanban: korábban drogfogyasztók között történt véres összetűzés.
A hatóságot arról is megkérdeztük, hogy hány alkalommal kellett már intézkedniük az érintett ingatlannál, illetve kiadólakások esetében milyen ügyekben kellett már eljárniuk. A BRFK azonban közölte: a bejelentésekre vonatkozó statisztikai kimutatást nem vezetnek.
Lapunk információi szerint az elmúlt években több visszajelzés is érkezett kiadó lakásokban visszatérően előforduló illegális tevékenységekről, köztük prostitúcióról és kábítószer-terjesztésről. A problémás lakókat pedig nem távolították el az ingatlanokból. A XIII. kerület országgyűlései képviselője beszámolt arról, hogy egy újlipótvárosi apartmanháznál jelentős rendőri jelenlétre volt szükség, hogy visszaszorítsák az illegális cselekményeket.
Airbnb-tilalom és szigorítások jönnek – hamarosan eldőlhet a lakáskiadók sorsa
A fővárosban az I. és a XIII. kerületi önkormányzat is szinte egy időben egyeztetést indított az Airbnb szabályozásáról. A kérdés azért vált is időszerűvé, mert 2026 végén lejár az új magánszálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium.
A budaváriak arról szavazhattak, hogy egyetértenek-e a rövid távú lakáskiadás teljes betiltásával. Akik ezt nem támogatták, arról is nyilatkozhattak, hogy az önkormányzat feltételekhez kösse-e a tevékenységet. Az online szavazás résztvevőinek 58,6 százaléka a teljes tiltást támogatta.
Az önkormányzat később közölte: a Budai Várban 2028. január 1-jétől teljesen megszűnne a rövid távú lakáskiadás. A kerület többi részén a korábban már engedélyt szerző szálláshelyek tovább működhetnének, ha beszerzik a társasház hozzájárulását. A tervezettel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat november 7-ig várták, a végleges szabályozásról pedig várhatóan novemberben dönt a képviselő-testület.
A XIII. kerület közlése szerint a beérkezett válaszok feldolgozása még mindig folyamatban van, egyelőre még semmilyen részletinformációt nem osztott meg.
Az önkormányzat korábban annyit közölt, hogy többféle megoldási lehetőséget tartalmazó javaslatot tesz majd közzé. Azzal indokolta a szabályozás szükségességét, hogy szeretné elkerülni, hogy más belvárosi kerületek korlátozásai miatt jelentősen megnőjön a XIII. kerületben a rövid távra kiadott lakások száma.
A rövid távú lakáskiadás körüli konfliktusok jelentős része megfelelő szabályozással és hatékonyabb ellenőrzéssel kezelhető lenne – közölte a Világgazdasággal a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete elnöke. Schumicky Balázs szerint a teljes tiltás helyett
- az illegális szálláshelyek kiszűrésére,
- a lakók panaszainak kezelésére
- és a meglévő szabályok betartatására kellene helyezni a hangsúlyt.
Példának elmondta, hogy a terézvárosi tiltás sem oldja meg a problémákat, sőt egyes lakások más, nehezebben ellenőrizhető szálláshelytípusként működhetnek tovább. Szerinte a kerületben bevezetett rövid távú lakáskiadási tilalom egyik következménye, hogy bizonyos nagyobb lakások hostelként működhetnek tovább.
„Ez azért jelenthet problémát, mert míg egy hagyományos apartmanban jellemzően néhány vendég tartózkodik, egy hostelben akár 12 vagy annál több ágyat is kialakíthatnak, hiszen ezeknél az ingatlanoknál ágyakat és nem szobákat értékesítenek” – magyarázta.
Az Airbnb eddig is felléphetett volna a problémás szálláshelyek miatt
Az egyesület elnöke elmondta, hogy a magyarországi rövid távú lakáskiadás egyik legsúlyosabb problémája az illegálisan működő szálláshelyek jelenléte. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Budapesten feketén üzemeltetni Airbnb-lakást nemcsak egyszerű, hanem kifizetődő is: a bejelentések elakadnak a hatóságok között, a bírságok mértéke elenyésző.
Az egyesület a Magyar Turisztikai Ügynökség adataira hivatkozva arról beszélt, hogy
a piacon 20–25 százalékos engedélyhiány is felmerülhet. Egy ingatlanban pedig egyszerre megvalósulhat a bejelentett és az illegális tevékenység is.
Schumicky Balázs közölte, hogy az illegális működés kiszűrésére ma már több adat is rendelkezésre állhat. A NAV 2024 óta részletesebb információkat kaphat arról, hogy az online szállásközvetítő platformok milyen összegeket fizetnek ki az egyes szállásadóknak. Ezek az adatok lehetőséget teremthetnek a bevallott jövedelmek és a tényleges kifizetések összevetésére, valamint az esetleges feketén működő szálláshelyek azonosítására.
A XIII. kerületi önkormányzathoz több kérdéssel is fordultunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a jegyző milyen eszközökkel léphet fel most egy problémásan működő szálláshellyel szemben, illetve visszavonható-e annak üzemeltetési engedélye.
Az önkormányzat válaszából kiderült, hogy
a rövid távú szálláshely-szolgáltatás nem működési engedélyhez, hanem bejelentéshez kötött tevékenység.
A szálláshelyek működésének feltételeit kormányrendelet szabályozza. Ennek alapján a jegyző kereskedelmi hatóságként ellenőrizheti, hogy az üzemeltető betartja-e az előírásokat.
Jogsértésnek minősülhet például, ha
- egy szálláshely nem regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK),
- nem szerepel a hatósági nyilvántartásban,
- nem rendelkezik megfelelő minősítéssel,
- vagy az üzemeltető nem tudja igazolni az ingatlan használatának jogcímét.
Az önkormányzat közölte:
a vendégek zajongása vagy a lakók nyugalmát zavaró viselkedése miatt a jogszabály nem teszi lehetővé a szálláshely bezárását vagy működésének megtiltását.
Ha azonban a vendégek jogsértést követnek el, annak jellegétől függően a rendőrség intézkedhet velük szemben. Ha panasz érkezik egy szálláshely működésére, megteszik a szükséges intézkedéseket. Ha az ügy nem a jegyző hatáskörébe tartozik, értesítik az illetékes hatóságot, és erről a panaszost is tájékoztatják.
Az Airbnb-t nem győzik meg a vérfoltos felvételek
A Magyar Apartman Kiadók Egyesülete szerint az Airbnb és más online szállásközvetítő platformok szerepe kulcsfontosságú az illegális szálláshelyek visszaszorításában.
Az Airbnb-nél a szomszédok is jelezhetik a problémákat, a cég pedig telefonon is egyeztethet a bejelentőkkel. Dokumentált, visszatérő szabályszegés esetén eltávolíthatja a hirdetést, illetve törölheti a szállásadó vagy a problémás vendég regisztrációját.
Az elnök elmondta, hogy Budapesten is volt példa arra, hogy megfelelően dokumentált panaszok nyomán néhány hét alatt sikerült elérni egy problémás szálláshely hirdetésének megszüntetését. Más platformok esetében azonban az egyesültet szerint nehezebb hasonló eredményt elérni.
Információink szerint azonban az ominózus XII. kerületi szálláson történt összetűzésről készült felvételek és beszámolók sem győzték meg a céget a résztvevők regisztrációjának a törléséről.
Csak annyit közöltek, ha ismét hasonló eset történik, akkor „további intézkedéseket vonhat maga után a fiókjaikkal kapcsolatban”.
A szövetség várakozásai szerint a szálláshely-közvetítő platformokra vonatkozó, 2026-ban alkalmazandó európai uniós adatszolgáltatási szabályok hatékonyabb ellenőrzést tehetnek lehetővé. Az új rendszer megkönnyítheti az engedély nélkül működő szálláshelyek azonosítását, valamint a szabálytalan hirdetések eltávolítását.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a magyar jogalkalmazásnak és a hatósági eljárásoknak fel kell készülniük az új lehetőségek kihasználására. „Ehhez egyértelmű felelősségi körökre és jól működő ellenőrzési folyamatokra lenne szükség” – mondta.
Tudomásunk szerint december elején körvonalazódhat, hogyan szigorítanák a XIII. kerületben az Airbnb-t, és az új rendelet milyen lehetőségeket adna a problémás szálláshelyekkel szembeni fellépésre.