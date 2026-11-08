Az Airbnb-t a vérfoltos felvételek sem győzik meg – ha az önkormányzat eszköztelen, csak a rendőrség védheti meg a szomszédokat

A szabályokat megkerülő ingatlantulajdonosok egyre durvább állapotokat idéznek elő, ami hosszú távon élhetetlen környezetet teremt egyes házakban. Egy-egy hangosabb bulin túl illegális tevékenységek is felütik a fejüket az Airbnb-ként kiadott ingatlanokban. A kerületek pedig nem várhatnak tovább a fellépéssel.

Az Airbnb törölheti a problémás lakások hirdetéseit, de ki a szomszédokat csak a hatóságok védheti meg / Fotó: NurPhoto / AFP (illusztráció)

Október 31-én este rendőri intézkedésre volt szükség egy XIII. kerületi Airbnb-szálláshelyen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Világgazdaságnak elárulta, hogy több bejelentés is érkezett arról, hogy az egyik társasházban verekednek és hangoskodnak. A helyszínre érkező rendőrök az adatgyűjtés során megállapították, hogy három férfi berúgta az egyik lakás ajtaját, majd az ingatlanban több tárgyat is megrongált.

A házban élő családoknak a vérfoltos udvart kellett kerülgetniük, a verekedést követően pedig csak egy embert állítottak elő. A lakásbérlők később továbbra is az ingatlanban maradhattak.

A rendőrség garázdaság és rongálás vétsége miatt eljárást indított. Lapunk információi szerint nem ez volt az első súlyos konfliktus az Airbnb-szálláshelyként működő ingatlanban: korábban drogfogyasztók között történt véres összetűzés.

A hatóságot arról is megkérdeztük, hogy hány alkalommal kellett már intézkedniük az érintett ingatlannál, illetve kiadólakások esetében milyen ügyekben kellett már eljárniuk. A BRFK azonban közölte: a bejelentésekre vonatkozó statisztikai kimutatást nem vezetnek.

Lapunk információi szerint az elmúlt években több visszajelzés is érkezett kiadó lakásokban visszatérően előforduló illegális tevékenységekről, köztük prostitúcióról és kábítószer-terjesztésről. A problémás lakókat pedig nem távolították el az ingatlanokból. A XIII. kerület országgyűlései képviselője beszámolt arról, hogy egy újlipótvárosi apartmanháznál jelentős rendőri jelenlétre volt szükség, hogy visszaszorítsák az illegális cselekményeket.

Airbnb-tilalom és szigorítások jönnek – hamarosan eldőlhet a lakáskiadók sorsa

A fővárosban az I. és a XIII. kerületi önkormányzat is szinte egy időben egyeztetést indított az Airbnb szabályozásáról. A kérdés azért vált is időszerűvé, mert 2026 végén lejár az új magánszálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó budapesti moratórium.