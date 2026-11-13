Idén szeptemberben az építőipari termelés volumene 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz képest pedig 9,9 százalékkal esett vissza. Az épületek építésének növekedése nem tudta ellensúlyozni az egyéb építményeknél jelentkező csökkenést. Közben az új szerződések volumene is jelentősen zsugorodott – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Egyértelműen kimondták: visszaesett a magyar építőipar – közben tovább emelkedtek az árak / Fotó: Mediaworks

Az építőipar szeptemberi teljesítménye a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 5,6 százalékkal maradt el a tavaly szeptemberitől. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján havi összevetésben 9,9 százalékos volt a visszaesés, az augusztusi 6,4 százalékos növekedést követően.

A szeptemberi termelés értéke folyó áron 775,1 milliárd forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 778,4 milliárd forinttal. Az év első kilenc hónapjában összességében stagnált a termelés volumene az előző év azonos időszakához képest.

Az épületek építésének termelése szeptemberben 5,3 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké viszont 22,2 százalékkal visszaesett éves összevetésben.

Az ágazati bontás szintén jelentős különbségeket mutatott. Az épületek építése ágazat termelése 21,4 százalékkal bővült, miközben az egyéb építmények építéséé 29,7 százalékkal csökkent. A legnagyobb súlyú ágazatban, a speciális szaképítésben 9,9 százalékos visszaesést mértek.

Az egyéb építmények építésén belül mindhárom alágazat teljesítménye romlott. Az út- és vasútépítés termelése 20,9, a közműépítésé 28,0 százalékkal csökkent, a kisebb súlyú, máshová nem sorolt egyéb építmények építésében pedig 79,9 százalékos volt a visszaesés.

A szeptemberben megkötött új szerződések volumene 34,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az épületek építésére kötött új szerződéseknél 22,7, az egyéb építményekre vonatkozóknál 43,6 százalékos csökkenést regisztráltak.

A hónap végi szerződésállomány volumene ugyancsak alacsonyabb volt a tavalyinál: összességében 14,0 százalékkal csökkent. Ezen belül az épületek építésére szóló szerződések állománya 2,1 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké azonban 19,2 százalékkal visszaesett.