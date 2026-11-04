Megindult a lakásépítési hullám Magyarországon: kiderült, hol adták át a legtöbb otthont és hol készülnek újabb beruházások

Idén az első három negyedévben 9803 új lakást vettek használatba Magyarországon, 31 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Megindult a lakásépítési hullám Magyarországon / Fotó: Csudai Sándor

A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján

22 331 lakás épülhet, ami 12 százalékos növekedést jelent.

Miközben az átadott lakások számának emelkedésében Budapest meghatározó szerepet játszott, az engedélyezett lakások bővülése a fővároson kívül összpontosult.

A lakásépítések az előző év azonos időszakának alacsony bázisához képest minden településkategóriában élénkültek. Budapesten 59 százalékkal nőtt a használatba vett lakások száma, a megyei jogú városokban 24, a többi városban 12, a községekben pedig 17 százalékos emelkedést regisztráltak.

Az országban elkészült új lakások 41 százaléka a fővárosban található, ahol az építkezések erősen koncentrálódtak. A Budapesten átadott 3998 lakásból

1146 a XIII.,

1109 pedig a X. kerületben

épült fel: ez a két kerület együttesen a fővárosi használatbavételek 56 százalékát adta. Ezzel szemben

a XX.,

XXI.,

V.

és VII. kerületben összesen mindössze öt új lakás készült el.

A régiók többségében szintén bővült a lakásépítés. A legnagyobb növekedést Közép-Dunántúlon mérték, ahol 62 százalékkal több lakást vettek használatba, mint egy évvel korábban. Budapest 59, Észak-Alföld pedig 29 százalékos emelkedést ért el. Csökkenés csak Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon történt.

A megyei jogú városok közül Székesfehérvár és Kecskemét emelkedett ki: előbbiben 246, utóbbiban 216 új lakást adtak át.

Esztergomban, Kaposváron, Tatabányán és Salgótarjánban ugyanakkor városonként legfeljebb öt lakást vettek használatba.

Az építtetők összetétele tovább tolódott a vállalkozások felé. Az általuk épített lakások aránya egy év alatt 65-ről 71 százalékra nőtt, miközben a természetes személyek részesedése 35-ről 29 százalékra csökkent. Az értékesítési céllal épült lakások aránya 70, a saját használatra készülteké 28 százalék volt. Az összetétel mintegy öt százalékponttal mozdult el az eladásra épített lakások javára.