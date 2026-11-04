Megindult a lakásépítési hullám Magyarországon: kiderült, hol adták át a legtöbb otthont és hol készülnek újabb beruházások
Idén az első három negyedévben 9803 új lakást vettek használatba Magyarországon, 31 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján
22 331 lakás épülhet, ami 12 százalékos növekedést jelent.
Miközben az átadott lakások számának emelkedésében Budapest meghatározó szerepet játszott, az engedélyezett lakások bővülése a fővároson kívül összpontosult.
A lakásépítések az előző év azonos időszakának alacsony bázisához képest minden településkategóriában élénkültek. Budapesten 59 százalékkal nőtt a használatba vett lakások száma, a megyei jogú városokban 24, a többi városban 12, a községekben pedig 17 százalékos emelkedést regisztráltak.
Az országban elkészült új lakások 41 százaléka a fővárosban található, ahol az építkezések erősen koncentrálódtak. A Budapesten átadott 3998 lakásból
- 1146 a XIII.,
- 1109 pedig a X. kerületben
épült fel: ez a két kerület együttesen a fővárosi használatbavételek 56 százalékát adta. Ezzel szemben
- a XX.,
- XXI.,
- V.
- és VII. kerületben összesen mindössze öt új lakás készült el.
A régiók többségében szintén bővült a lakásépítés. A legnagyobb növekedést Közép-Dunántúlon mérték, ahol 62 százalékkal több lakást vettek használatba, mint egy évvel korábban. Budapest 59, Észak-Alföld pedig 29 százalékos emelkedést ért el. Csökkenés csak Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon történt.
A megyei jogú városok közül Székesfehérvár és Kecskemét emelkedett ki: előbbiben 246, utóbbiban 216 új lakást adtak át.
Esztergomban, Kaposváron, Tatabányán és Salgótarjánban ugyanakkor városonként legfeljebb öt lakást vettek használatba.
Az építtetők összetétele tovább tolódott a vállalkozások felé. Az általuk épített lakások aránya egy év alatt 65-ről 71 százalékra nőtt, miközben a természetes személyek részesedése 35-ről 29 százalékra csökkent. Az értékesítési céllal épült lakások aránya 70, a saját használatra készülteké 28 százalék volt. Az összetétel mintegy öt százalékponttal mozdult el az eladásra épített lakások javára.
Az új lakóépületekben átadott lakások 44–44 százaléka családi házban, illetve többszintes, többlakásos épületben kapott helyet, 9,6 százalékuk pedig lakóparkban található. A lakásméretekben jelentős területi különbségek mutatkoztak: Budapesten az átlagos alapterület 66 négyzetméter volt, míg a megyei jogú városokban 106, a többi városban 107, a községekben pedig 114 négyzetméter.
Az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján tervezett lakások száma országosan 12 százalékkal, 22 331-re emelkedett. A növekedés azonban az előző évi trenddel szemben nem Budapestre koncentrálódott: a fővárosban 4 százalékkal csökkent az engedélyezett lakások száma. A megyei jogú városokban ezzel szemben 5, a többi városban 31, a községekben pedig 34 százalékos bővülés történt.
A fővárosi tervek eloszlása az átadásokhoz hasonlóan erős koncentrációt mutatott. Az újonnan engedélyezett budapesti lakások 69 százaléka a XIII. és a IX. kerületben található. A két legkevesebb engedélyezett lakással rendelkező kerületben, a VI. és az I. kerületben egyenként húsznál kevesebb új lakás építésére adtak engedélyt.
A KSH közlése szerint a megyei jogú városok közül Nyíregyházán 733, Kecskeméten 609, Debrecenben 510, Győrben pedig 498 lakás építését engedélyezték. Szekszárdon, Dunaújvárosban és Salgótarjánban ugyanakkor városonként nem haladta meg a tízet az engedélyezett lakások száma.
Regionális összevetésben Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon nőtt a legnagyobb mértékben az engedélyezett lakások száma: előbbiben 55, utóbbiban 53 százalékkal. Budapest mellett Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön is elmaradt az engedélyezett lakások száma az egy évvel korábbitól.
Az építtetők az esetek 30 százalékában választották az egyszerű bejelentés lehetőségét. A kiadott új építési engedélyek alapján összesen 8584 lakóépület megépítését tervezték az országban, 17 százalékkal többet, mint 2025 első három negyedévében. A tervezett nem lakóépületek száma ezzel szemben 9,4 százalékkal, 1982-re csökkent.
Fel pörgött a lakásépítés, de nagy a szakadék
„Az átadások gyors növekedése részben a tavalyi alacsony bázisnak köszönhető. A lendület ugyanakkor valós, a fejlesztők egyre több projektet fejeznek be. A következő hónapokban a Wekerle Plusz lehet a kereslet fő mozgatója. Új lakások vásárlására és lakásépítésre ugyanis 3 százalékos fix kamattal lehet hitelt felvenni. Az újépítésű kínálat jelentős része megfelel a Wekerle Plusz program feltételeinek, de nem mindenhol egyformán” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
„Az év eleji engedélyhullám után a harmadik negyedév lassabb volt. Július és szeptember között 19 százalékkal kevesebb lakásra adtak engedélyt, mint egy éve. Ha a lendületvesztés tartós marad, ez hamarosan a kínálatban is látszani fog. Segíthet ugyanakkor a kínálat bővülésében, hogy az új lakásokra vonatkozó kedvezményes áfakulcs határozatlan időre meghosszabításra került” – tette hozzá Balogh László.
A portál kínálatában
október végén 10 778 eladó új építésű lakás és ház szerepelt. Ez 28 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Ebből 5625 budapesti, 5153 pedig a fővároson kívül található. Budapesten 42, vidéken 15 százalékkal bővült a kínálat.
Az ingatlan.com kínálatából 4547 új építésű ingatlan felel meg a Wekerle Plusz feltételeinek, ami a teljes új építésű kínálat 42 százaléka.
A településtípusok között nagyok a különbségek. Budapesten 916 új lakás és ház fér bele a programba, ez a kínálat 16 százaléka. A fővárosban a medián négyzetméterár 1,71 millió forint, vagyis a programhatár fölött van. A megyei jogú városokban 1438 ingatlan, a kínálat 77 százaléka felel meg. A községekben ez az arány 83 százalék.