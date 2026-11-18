Jelentős különbségek alakultak ki a fővárosi és a vidéki szállodapiac között. Míg Budapesten továbbra is élénk a beruházási kedv, addig vidéken látványosan visszaesett az új fejlesztések száma. A legfrissebb piaci adatok szerint jelenleg 17 szálloda épül Budapesten, miközben vidéken mindössze négy projekt van folyamatban.

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A fővárosban több mint 2400 szállodai szoba áll fejlesztés alatt. Ez azt jelenti, hogy a teljes fejlesztési volumen 91 százaléka Budapestre koncentrálódik.

Budapest továbbra is vonzza a turistákat, de nem a luxushotelek miatt

A fővárosi szállodafejlesztések mögött erős turisztikai kereslet áll. A CBRE adatai szerint 2026 nyarán 1,25 millió vendég szállt meg a budapesti szállodákban, ami 9,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A vendégéjszakák száma ennél is nagyobb mértékben, több mint 10 százalékkal emelkedett és megközelítette a 2,92 milliót. A nyári hónapokban a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága elérte a 80 százalékot, miközben az év első nyolc hónapjában az átlagos szobaár 131 euró volt.

A szállodák ráadásul egyre nagyobb részesedést szereznek a szálláshelypiacon. Január és augusztus között a vendégéjszakák 58,4 százalékát szállodákban töltötték el a turisták, ami közel öt százalékpontos emelkedés az előző évhez képest.

Mi lesz a vidéki szállodákkal?

A vidéki fejlesztések visszaesése különösen éles kontrasztot mutat a fővárosi beruházási hullámmal. A jelenlegi adatok alapján az új szállodai kapacitások döntő többsége Budapesten jön létre, miközben a vidéki fejlesztési kínálat jelentősen beszűkült.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a vidéki szállodák iránt megszűnt volna a kereslet. A fejlesztések alacsony száma elsősorban az új beruházások helyzetéről ad képet, nem pedig a már működő szálláshelyek teljesítményéről.

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