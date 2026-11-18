Mi történik Budapesten? Sorra épülnek a luxushotelek, miközben a vidék lemarad
Jelentős különbségek alakultak ki a fővárosi és a vidéki szállodapiac között. Míg Budapesten továbbra is élénk a beruházási kedv, addig vidéken látványosan visszaesett az új fejlesztések száma. A legfrissebb piaci adatok szerint jelenleg 17 szálloda épül Budapesten, miközben vidéken mindössze négy projekt van folyamatban.
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A fővárosban több mint 2400 szállodai szoba áll fejlesztés alatt. Ez azt jelenti, hogy a teljes fejlesztési volumen 91 százaléka Budapestre koncentrálódik.
Budapest továbbra is vonzza a turistákat, de nem a luxushotelek miatt
A fővárosi szállodafejlesztések mögött erős turisztikai kereslet áll. A CBRE adatai szerint 2026 nyarán 1,25 millió vendég szállt meg a budapesti szállodákban, ami 9,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A vendégéjszakák száma ennél is nagyobb mértékben, több mint 10 százalékkal emelkedett és megközelítette a 2,92 milliót. A nyári hónapokban a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága elérte a 80 százalékot, miközben az év első nyolc hónapjában az átlagos szobaár 131 euró volt.
A szállodák ráadásul egyre nagyobb részesedést szereznek a szálláshelypiacon. Január és augusztus között a vendégéjszakák 58,4 százalékát szállodákban töltötték el a turisták, ami közel öt százalékpontos emelkedés az előző évhez képest.
Mi lesz a vidéki szállodákkal?
A vidéki fejlesztések visszaesése különösen éles kontrasztot mutat a fővárosi beruházási hullámmal. A jelenlegi adatok alapján az új szállodai kapacitások döntő többsége Budapesten jön létre, miközben a vidéki fejlesztési kínálat jelentősen beszűkült.
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a vidéki szállodák iránt megszűnt volna a kereslet. A fejlesztések alacsony száma elsősorban az új beruházások helyzetéről ad képet, nem pedig a már működő szálláshelyek teljesítményéről.
További részletek a beszélgetésből:
- 00:00 – Hogyan teljesít a magyar szállodapiac?
- 01:58 – Miért pörög a budapesti turizmus?
- 04:12 – Meddig nőhet a szállodák kihasználtsága és a szobaárak?
- 09:12 – Airbnb kontra szállodák: ki nyeri a versenyt?
- 12:34 – Szállodaépítési hullám Budapesten: milyen fejlesztések jönnek?
- 15:39 – Üres irodaházakból luxusszállodák?
- 17:25 – Luxus vagy megfizethetőség: milyen szállodákat keresnek a turisták?
- 20:32 – Elapadtak a vidéki szállodafejlesztések – mi áll a háttérben?
- 23:22 – Megéri ma szállodába fektetni Magyarországon?
- 25:43 – Mi vár a magyar turizmusra 2027-ben?